Vyšla bez kyslíka na Everest, teraz je nominovaná na Krištáľové krídlo - KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO | Nominácie za rok 2024

Veľká porota Krištáľového krídla si minulý týždeň vypočula návrh porôt a potvrdila zoznam 30 mien nominovaných osobností v jednotlivých kategóriách. Mená všetkých laureátov 28. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo spozná verejnosť počas galavečera 15. marca 2025.





"V porotách zasadlo tento rok opäť 50 odborníkov, ktorí vybrali 30 nominovaných a zhodli sa aj na Mimoriadnej cene," potvrdila PR manažérka Andrea Čurná.Medzi nominovanými osobnosťami sa tento rok objavili aj bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, Lenka Poláčková, ktorá ako prvá Slovenka vyšla tento rok na Mount Everest bez pomoci kyslíkového prístroja. V kategórii šport je aj paralympionička Veronika Vadovičová a v kategórii filantropia figurujú napríklad Jana Galatová a Silvia Slobodová, ktoré založili predvianočnú tradíciu Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok.Aj v 28. ročníku ocenenia vyberali poroty z nominácií, ktoré poslala verejnosť. "Porotcovia tento rok mali opäť veľkú výzvu vybrať zo všetkých nominácií len tri mená v každej kategórii a aj tentoraz platí, že každý z nominovaných by si cenu Krištáľové krídlo oprávnene zaslúžil," hovorí Katarína Srkala, riaditeľka Krištáľového krídla, ktoré každoročne oceňuje významné a inšpiratívne osobnosti Slovenska a ich mimoriadne počiny v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu.Medzi nomináciami figurujú i zvučné mená ako Pavol Bršlík, Matúš Jakabčic, Slávka Zámečníková, Emil Horváth, Martin Žiaran, Tina, Vladimír Krausz či skupina Para, ale aj osobnosti v menej populárnych kategóriách, na ktoré práve Krištáľové krídlo poukazuje a verejnosť by ich mala spoznať.Mená laureátov ocenenia za rok 2024 sa verejnosť dozvie v priamom prenose zo slávnostného galavečera, ktorý odvysiela Slovenská televízia na Jednotke 15. marca 2025. Mimoriadnu cenu si prevezme herečka Zdena Studenková.