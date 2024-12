Kapela Heľenine Oči sa stáva súčasťou vzrušujúceho projektu East European Rock Alliance

Headbangový ošiaľ zakončia v Poľsku

Turné aj festival

Nejde len o projekt

16.12.2024 (SITA.sk) - East European Rock Alliance poteší fanúšikov rocku až v štyroch krajinách Európskej únie . Slovenské zastúpenie v novom hudobnom projekte, ktorý ponúka viac ako len koncerty, bude mať obľúbená kapela Heľenine Oči Veselá partička tak na jednom pódiu, spolu s ďalšími skvelými kapelami, naladenými na rovnakú nôtu, započne rockovú púť 28. februára 2025 v Rumunsku, kde odohrá tri koncerty. Do susedných Čiech – do Rock Cafe v Prahe – zavíta 13. marca 2025.Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na povestnú živelnú šou 14. marca 2025 v bratislavskom Majestic Music Clube a 15. marca 2025 v Piano Clube v Trenčíne.Do Poľska sa projekt presunie v apríli, kde svoj headbangový ošiaľ zakončí. „Z našej strany to bude špecifická dramaturgia koncertu, pretože na základe toho, že častejšie hrávame v zahraničí, pridáme do repertoáru pár úplne nových piesní určených práve pre zahraničné publikum. Práve teraz v štúdiu dokončujeme ich produkciu a už sa tešíme na to, kedy ich budeme môcť hrať na koncertoch. Taktiež pracujeme na novom koncertnom programe na sezónu 2025. Možno už na týchto koncertoch budeme vedieť niektoré časti programu odpremiérovať," láka Martin Mihalčín , líder skupiny Heľeniné Oči, na program, ktorý slovenské publikum doposiaľ nepočulo.Medzinárodné turné, súťaž mladých talentov, workshop, ale aj festival EERA sú súčasťou balíčka East European Rock Alliance. Projekt podporovaný Európskou úniou si dáva za cieľ prepojiť našich rockových umelcov s tými rumunskými a poľskými.„Kontaktoval nás Mihai Tivadar z kapely Dirty Shirt, či sa nechceme zúčastniť projektu EERA, ktorého súčasťou je koncertná klubová a festivalová šnúra troch kapiel po štyroch krajinách. Radi sme súhlasili. Hrať koncerty v spoločnosti výborných kapiel aj pred zahraničným publikom vnímam ako príjemné spestrenie začiatku budúcoročnej koncertnej šnúry,” približuje Mihalčín zrod účasti kapely na novom projekte.Reč je o turné troch kapiel – okrem našich Heľeniných očí a už spomínanej formácie Dirty Shirt z Rumunska sa na šnúru pridá aj poľská kapela Łydka Grubasa. Tým však spolupráca troch hudobných projektov nekončí.V októbri sa všetci stretnú na spoločnom rockovom festivale EERA taktiež v Bukurešti. Heľenine oči, Dirty Shirt aj Łydka Grubasa budú headlinermi, pričom spoločnosť im v rámci line-upu budú robiť aj víťazi samostatnej súťaže mladých talentov či iné zaujímavé európske mená.„Kapela Dirty Shirt nás zaujala svojou živelnosťou. Na pódiu ich je v niektorých momentoch až šestnásť a viac. Je to spojenie tvrdej metalovej hudby s rumunským folklórom, ktoré dopĺňa trojčlenné dievčenské spevácke trio. Ich vystúpenie nás stále nabije brutálnou energiou a práve preto dúfame, že ten istý pocit budú mať aj návštevníci koncertov,” vychvaľuje kolegov Mihalčín.S Dirty Shirt už mali tú česť počas festivalu Helfest , ktorý si kapela Heľenine oči organizuje.„Poľská kapela Lydka Grugasa energiou na koncerte vôbec nezaostáva. Pozreli sme si viacero koncertov tejto v Poľsku fakt známej kapely a už sa tešíme na spoločné zdieľanie pódia. Bude to masívna trojkombinácia a návštevníci sa majú fakt na čo tešiť,” nevie sa dočkať spevák Heľeniných Očí.Organizátori EERA 2025 hovoria, že nejde len o projekt, ale hnutie. Nech už ide o starého rockového fanúšika, nováčika na poli žánru či iných milovníkov dobrého "headbangu”, treba byť pri tom. Vstupenky na slovenské a české podujatia sú k dispozícii na https://tickets.nfctron.com/tour/eera-east-european-rock-alliance-2025