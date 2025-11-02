Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. novembra 2025

Parlament odmietol odsúdiť únosy ukrajinských detí, návrh Progresívneho Slovenska neprešiel


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) vojna na Ukrajine



Parlament na svojom poslednom zasadnutí neschválil uznesenie odsudzujúce únosy ukrajinských detí Ruskou federáciou. Návrh poslancov Progresívneho Slovenska Beáty Jurík, Lucie Plavákovej, Zuzany Števulovej, Dany Kleinert a Tomáša Valáška žiadal vládu, aby sa Slovenská republika zapojila do Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí, ktorú aktuálne tvorí 41 štátov medzinárodného spoločenstva a Rada Európy.


Cieľom koalície je spoločne koordinovať diplomatické úsilie navrátiť ukrajinské deti späť domov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov, 76 sa zdržalo, proti nebol nikto a jeden nehlasoval. Za návrh hlasovala opozícia a traja nezaradení poslanci – Ľubomír Galko, Richard Vašečka a Rastislav Krátky, zdržala sa koalícia a niektorí nezaradení poslanci.



Milióny presídlených Ukrajincov, stovky tisíc detí


Odhaduje sa, že v Donbase by sa stále malo nachádzať viac ako 1,6 milióna ukrajinských detí s ukrajinským občianstvom, teda detí, ktoré sa narodili ešte pred administratívnou okupáciou týchto oblastí, t. j. pred septembrom 2022. Ruská federácia podľa dostupných informácií aj naďalej pokračuje v ich premiestňovaní na svoje územie.



Zároveň samotné Rusko v správe z júla 2023 uviedlo, že do Ruska len za prvé mesiace vojny presídlilo viac ako 4,8 milióna Ukrajincov a Ukrajiniek vrátane 700-tisíc detí. Úrad verejného ochrancu práv a medzinárodné organizácie tak odhadujú, že počet deportovaných a násilne presídlených detí by mohol v skutočnosti predstavovať stovky tisíc. Doposiaľ sa podarilo identifikovať 20-tisíc z nich. Vďaka medzinárodnému úsiliu sa podarilo navrátiť domov 1 509 detí a v takmer 700 prípadoch bolo potvrdené úmrtie dieťaťa.



„Evakuácia“ ako zámienka na únos


„Rusko nazýva únosy ukrajinských detí ‘evakuáciou’, ‘humanitárnou pomocou’ či ‘záchranou’. Samozrejme, nie všetky unesené deti stratili rodičov a sú sirotami. Časť z nich pochádza z opatrovateľských centier v okupovaných oblastiach, ďalšie boli rodičom odobraté počas útokov, ich zatknutí, presídlení alebo počas tzv. filtračných operácií na okupovaných územiach,“ poukázali poslanci v dôvodovej správe uzneseniu.



Ako dodali, deportovaným deťom sú menené mená a často aj dátumy a miesta narodenia, identifikačné doklady, stávajú sa predmetom rusifikácie, ktorej cieľom je preučiť ich jazyk, vymazať kultúru a korene. Toto konanie nesie známky genocídy a je v hrubom rozpore s medzinárodným právom vrátane Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy.


„Cieľom uznesenia je preto nielen vyjadriť jasný postoj Národnej rady SR k závažnému porušovaniu práv detí zo strany Ruskej federácie, ale aj vyzvať vládu a prezidenta SR ku krokom, ktoré reálne pomôžu celým rodinám byť opäť zjednotené, čo je nespochybniteľné aj v časoch vojny a konfliktov to najdôležitejšie, čo si nielen ako politici, rodičia, ale hlavne ľudia môžeme želať,“ uviedli poslanci.
















Zdroj: SITA.sk - Parlament odmietol odsúdiť únosy ukrajinských detí, návrh Progresívneho Slovenska neprešiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) vojna na Ukrajine
