Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Boris Kollár prehral spor s Jánom Čurillom, súd potvrdil ospravedlnenie aj odškodné vo výške 50-tisíc eur
31.3.2026 (SITA.sk) - Predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina a niekdajší predseda parlamentu Boris Kollár prehral súd s vyšetrovateľom Jánom Čurillom. Ako informoval na sociálnej sieti právny zástupca Čurillu Peter Kubina, Krajský súd v Bratislave v utorok nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava IV spred roka, podľa ktorého sa Boris Kollár musí verejne ospravedlniť Jánovi Čurillovi za to, že ho verejne nazval „čurillovskou mafiou” a zaplatiť mu náhradu nemajetkovej ujmy 50-tisíc eur plus plnú náhradu trov konania.
Po doručení stranám bude rozsudok právoplatný. „Rozsudok súdu prvej inštancie bol mimoriadne kvalitne odôvodnený. Preto žalovanému nepomohla ani zmena právneho zástupcu pre odvolacie konanie. Oceňujeme, že odvolací súd rozhodol o odvolaní pomerne rýchlo,“ uviedol Kubina s tým, že na súdoch sú v rôznych procesných štádiách podané aj ďalšie podobné žaloby.
Výrok o „čurillovskej mafii” padol ešte v roku 2021, podľa sudkyne ním vtedajší predseda Národnej rady SR zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurilla bol v tom čase len obvinený. Zároveň tieto výroky odzneli na tlačovej konferencii, ktorá mala široký mediálny dosah.
Zdroj: SITA.sk - Boris Kollár prehral spor s Jánom Čurillom, súd potvrdil ospravedlnenie aj odškodné vo výške 50-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
