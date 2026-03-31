31. marca 2026

Pellegrini privíta gruzínskeho prezidenta, rokovať budú o viacerých témach


Slovensko vo štvrtok 2. apríla navštívi gruzínsky prezident Michail Kavelašvili, ktorého v Prezidentskom paláci v Bratislave privíta prezident



31.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko vo štvrtok 2. apríla navštívi gruzínsky prezident Michail Kavelašvili, ktorého v Prezidentskom paláci v Bratislave privíta prezident Peter Pellegrini. Ide o prvú návštevu gruzínskej hlavy štátu na Slovensku po deviatich rokoch – naposledy krajinu navštívil v roku 2017 prezident Giorgi Margvelašvili.

Hlavné témy rokovaní


Rokovanie medzi hlavami štátov je podľa Kancelárie prezidenta SR príležitosťou otvorene hovoriť o aktuálnych témach a zároveň potvrdiť záujem pokračovať v konštruktívnom dialógu s Gruzínskom.

Hlavné témy rokovaní budú prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Gruzínskom, otázka členstva Gruzínska v Európskej únii, aktuálna geopolitická situácia a rozvoj hospodárskej spolupráce, napríklad v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov a inovácií.

Stretne sa aj s Rašim a Sakovou


Podpis dohody o hospodárskej spolupráci v roku 2025 vytvoril rámec pre ďalší ekonomický rast, ktorého potenciál je stále veľký. Od roku 2019 patrí tiež Gruzínsko medzi prioritné krajiny slovenskej rozvojovej spolupráce.

Počas návštevy sa Kavelašvili stretne aj s predsedom parlamentu Richardom Rašim a podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Spolu s Pellegrinim si zároveň uctia obete položením vencov pri pamätníku Brána slobody na Devíne. Pre Kavelašviliho ide o prvú návštevu v členskom štáte EÚ od nástupu do funkcie v roku 2024. Na Slovensku zostane do piatka 3. apríla, kedy odcestuje späť do Gruzínska.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta gruzínskeho prezidenta, rokovať budú o viacerých témach © SITA Všetky práva vyhradené.

Najvyšší súd vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie spor STVR s bývalými externými spolupracovníkmi
Boris Kollár prehral spor s Jánom Čurillom, súd potvrdil ospravedlnenie aj odškodné vo výške 50-tisíc eur

