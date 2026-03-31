Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Zamestnanci FPU odmietli tvrdenia predsedu rady, Oľha sa chce vraj iba zbaviť zodpovednosti
Zamestnanci kancelárie Fondu na podporu umenia (FPU) zareagovali na vyjadrenia predsedu Rady FPU Matúša Oľhu, ktoré zazneli na ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Zamestnanci kancelárie Fondu na podporu umenia (FPU) zareagovali na vyjadrenia predsedu Rady FPU Matúša Oľhu, ktoré zazneli na tlačovej besede rezortu kultúry 26. marca. Odmietli ako nepravdivé Oľhove tvrdenia o tom, že mu mali podsunúť na podpis nezákonné dokumenty, ktoré teraz musia byť predmetom kontroly.
„Predseda fondu dostáva všetky dokumenty na podpis riadne označené a oddelené. Na podpisovanie nemá pán Oľha vyhradený pevný časový rámec a prebieha bez prítomnosti zamestnankýň/cov, podľa jeho časových a pracovných možností. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo chýbajúcich informácií má možnosť obrátiť sa na riaditeľa fondu alebo požadovať vysvetlenie od zodpovedných zamestnankýň. Predseda Rady FPU má teda možnosť si všetky dokumenty riadne prečítať a nikdy nebol úmyselne uvedený do omylu, nebol pod nátlakom zo strany kancelárie FPU a dokumenty vždy podpisoval dobrovoľne,” uviedli a odmietli Oľhovu snahu zbaviť sa zodpovednosti za jeho vlastné rozhodnutia.
Zdôraznili, že kancelária fondu aj napriek „chaotickým a neodborným zásahom Rady FPU do vnútorných procesov” vždy koná v súlade s legislatívou aj internými predpismi fondu, ktoré stanovuje samotná Rada FPU.
„Predseda Rady FPU Matúš Oľha ďalej tvrdil, že sme doposiaľ nevykonávali kontrolu viacročných zmlúv. Ani toto tvrdenie nie je pravdivé. Každá viacročná zmluva podlieha prioritnej kontrole dodržiavania zmluvných podmienok. Bez tejto kontroly nie je možné vyplatiť prostriedky na ďalší rok. Takúto kontrolu vykonávame aj v súčasnosti. Takmer polovica projektov už je buď skontrolovaná, alebo kontrola prebieha,” uviedli zamestnanci.
Poukázali tiež na to, že hoci Rada FPU zrušila prebiehajúce trojročné zmluvy, ponechala zároveň možnosť získať viacročnú podporu v prebiehajúcom výzvovom roku v programe Odborné vydávanie slovenskej literárnej klasiky, kde už bola vyhlásená výzva a predložené žiadosti.
V závere vyjadrili nespokojnosť aj nad tým, že Rada FPU s kanceláriou dlhodobo nekomunikuje a nevyhýba sa len vecnej diskusii, ale aj vysvetľovaniu a usmerňovaniu kancelárie FPU v tom, ako chápať a aplikovať ich ambiciózne nápady v praxi. Medzi príkladmi uviedli napríklad kreovanie „multiodborných“ komisií, považuje ho za spätný krok, kde sa stráca odbornosť a transparentnosť.
Rada FPU podľa kancelárie fondu taktiež nehodnotí projekty na základe objektívnych kritérií a nemusí k žiadostiam vydávať oficiálne zdôvodnenie dostupné pre žiadateľov. Tvrdí tiež, že Rada sa stretáva na neoficiálnych viacdňových stretnutiach, pričom tieto pracovné cesty sú preplácané z verejných zdrojov, no nie sú z nich žiadne výstupy.
„Na záver sa dištancujeme aj od prezentácie predsedu Rady FPU formou infantilných prejavov na oficiálnych tlačových besedách, kde je nutná jasná, vecná a priama komunikácia so zástupcami médií, ktorým majú namiesto recitácie odpovedať na konštruktívne otázky a odpovede, ktoré majú byť sprostredkované súčasným a potencionálnym žiadateľom,” uzavreli z kancelárie FPU (Oľha na predmetnej tlačovke 26. marca okrem iného predniesol báseň Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej - pozn. SITA).
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS), predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala na danej tlačovej konferencii reagovali na situáciu v FPU. Pred niekoľkými dňami totiž Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra!
Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Podľa predstaviteľov rezortu kultúry rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa Ministerstva kultúry SR podporu získajú, zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci FPU odmietli tvrdenia predsedu rady, Oľha sa chce vraj iba zbaviť zodpovednosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Chaotické a neodborné zásahy
Kontrola viacročných zmlúv
Absencia komunikácie
