Bošácka dolina žije hudbou, začal Žákovic Open

Trenčianske Bohuslavice 3. augusta (TASR) – Bošáckou dolinou znie hudba, v piatok popoludní (2. 8.) začal v Trenčianskych Bohuslaviciach známy festival Žákovic Open. V poradí 19. ročník tohto medzi fanúšikmi obľúbeného podujatia v priebehu dvoch programových dní uvedie koncerty šestnástich domácich skupín a interpretov.Popoludnie prvého dňa otvárali formácie Pii Jem a Captain Slice. Ako už názov kapely napovedá, Pii Jem hrajú vlastné humorne ladené piesne a cover verzie, Captain Slice hrajú tanečné songy zo 60. a 70. rokov.Večerný hudobný prídel začínala skupina Davová Psychóza. Táto punková formácia je na scéne od roku 1987, na svojom konte majú štyri vydané albumy, ten prvý Antropofóbia vyšiel v roku 1991, druhý s názvom Svet žaluje o rok neskôr. Zatiaľ ostatný album Nakŕmte prežratých má rok vydania 2004. Štvorčlenná zostava Jano Kassa, Marcel Duchoň, Rasťo Gore a Tibor Adamec rozhýbali pankáčov pred pódiom skladbami Diskusia, Skepsa, Nie je čas, Štyri pravdy, Ilúzia alebo realita, Boj o život, Epitaf pre Boha, Kočovníci, Ohnivý kôň, Depresia či Spravodlivosť. V súčasnosti vystupujú pravidelno – nepravidelne, pretože spevák Jano Kassa žije dlhodobo v Austrálii. Na Slovensko prišiel na päť týždňov, v rámci ktorých stihne kapela odohrať slovenské turné a dokončiť nový, v poradí piaty štúdiový album.uviedol pre TASR spevák Jano Kassa.Punkovú Davovú Psychózu striedala alternatívna kapela Billy Barman. Partia okolo Juraja Podmanického a Jozefa Vrábela je na scéne od roku 2008. V novembri 2010 vydali debutový album Noční jazdci, za ktorý získali ocenenie Radio_Head Awards v kategórii album roka. V novembri 2013 pridali druhý Modrý jazyk a v novembri 2016 tretí Dýchajúce obrazy. Aj ten získal ocenenie album roka a skladba Mladým chýba vojna ocenenie ako singel roka. V júli 2018 vydali koncertný album Live, ktorý pokrstili na festivale Pohoda. Do Bohuslavíc prišli s playlistom, ktorý ponúkol piesne Absint, Doba doba, Traja, Len šedá, Svitá, Sloboda, Červená armáda, 100 kolies, Cigánska, Mladým chýba vojna, Vrkoče či Strmá voda.Ozdobou prvého večera bola speváčka a skladateľka Katarína Knechtová, jediná ženská sólová interpretka v rámci celého festivalu. Jej spevácka dráha začínala už v pätnástich v skupine IMT Smile. V auguste 1997 zo skupiny odišla a založila skupinu Peha. V septembri 1999 vydali prvý album s názvom Niečo sa chystá s hitmi Diaľkové ovládanie a V zaseknutom výťahu. Zhodou okolností obe pesničky zaradila aj do playlistu. V júli 2008 zo skupiny odišla na sólovú dráhu. Už v decembri 2008 vydala debutový sólový album s názvom Zodiak, vo februári 2012 pridala druhý s názvom Tajomstvá. V októbri 2015 predstavila tretí album Prežijú len milenci a v októbri 2016 štvrtý album Premeny. Katarína bola porotkyňou speváckej súťaže SuperStar 2018. Skúseností z účinkovania na koncertnej scéne má na rozdávanie, rovnako aj hitov z éry Pehy aj sólovej dráhy. V súčasnosti pripravuje nový album, ktorý avizuje prvý singel s názvom V modlitbách. Početný zástup fanúšikov pred pódiom sa spolu so speváčkou zabával aj pri skladbách Prežijú len milenci, Deň medzi nedeľou a pondelkom, Slnečná balada, Spomaľ, Keby, Fea, Za tebou a Muoj Bože.Katarína koncertovala na tomto festivale ešte so skupinou Peha, čo vraj podľa nej bolo už veľmi dávno. "Iné je to vo všetkom. Vtedy sme hrali cez deň, bolo veľmi horúco, bola som neuveriteľne vyčerpaná. Dnes som si to užila, hrali sme s kapelou, dali sme do toho maximum, ľudia boli úžasní. Všetko bolo iné a bolo to super. Bála som sa, že festival je nastavený na určité publikum. Mením však názor, pretože tí ľudia boli úplne úžasní. Je určitá forma zmeny pre mňa, keď hrám turné, ktoré je špecifické, toto je rockový kapelový koncert, ktorý prezentuje pesničky v inom štýle, inom duchu. Super atmosféra, mám to rada," povedala pre TASR speváčka.Už cez polnoc sa prehuplo vystúpenie košickej formácie Puding pani Elvisovej. Tá je na scéne od roku 1995 a stále si držia linku tanečnej elektronickej hudby. V decembri 2004 vydali debutový album Automati, v roku 2007 pridali druhý Play/Pause/Eject. V októbri 2010 vydávajú tretí album đ a v máji 2015 štvrtý s názvom Tektonická platňa. Vytrvalci pred pódiom si zatancovali so skupinou pri skladbách Mladí chemici, Spev sirén, Davaj het, Antistres, Pod paplón, Ďobkanie, Majkl Džeksn, Sisisisi, Hopa hopa či Gramatika. Festival Žákovic Open pokračuje v sobotu druhým dňom, vystúpia skupiny Rust 2 Dust, Saténové ruky, Le Payaco, Vidiek či domáci Hex.