Divadelná Nitra 2019 uvedie aj tituly Príbehy stien a Moral Insanity

Bratislava 3. augusta (TASR) - Podoby slobody/faces of freedom sú témou 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (27. 9. - 2. 10.), ktorý pokračuje vo svojej tradícií upozorňovať na pálčivé spoločensko-politické témy. O podobách slobody v čase i v priestore bude hovoriť v hlavnom programe 12 inscenácií rešpektovaných súborov z Českej republiky, Ruska, Nemecka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Domáca tvorba je v programe zastúpená šiestimi titulmi."Vo svojom výbere som sa snažila reflektovať invenčné inscenácie, ktoré priniesli v rámci sezóny či repertoárových divadiel novátorské postupy alebo reflektovali samotnú tému podôb slobody," povedala pre TASR Júlia Rázusová, divadelná režisérka a kurátorka pre výber inscenácií zo Slovenska.Návštevníci festivalu sa tak môžu tešiť na titul Divadla Andreja Bagara v Nitre - Hlava XXII, ktoré ako druhé divadlo na Slovensku uviedlo Hellerovu autorskú dramatizáciu slávneho románu v réžii Jána Luterána upozorňujúce na to, akým fatálnym spôsobom ohrozuje byrokratický systém slobodu jednotlivca.Podoby slobody či neslobody človeka voči jeho morálke a hodnotám ukazujú aj inscenácie z dielne režiséra Rastislava Balleka. S jeho odvážnym experimentom Biblia, v ktorom javisko patrí len hercovi Jurajovi Kukurovi, Biblii a skladbám Bacha, Haydna, Mozarta a iným velikánom v podaní Slovenskej filharmónie, príde do Nitry Divadlo Aréna. Novú inscenáciu Bakchantky predstaví Slovenské národné divadlo. V tragédii súčasného človeka uväzneného v morálnych extrémoch účinkuje mladá generácia hercov SND Milan Ondrík, Dominika Kavaschová a Daniel Fischer. "Táto antická tragédia maximálne vystihuje a zachytáva morálnu krízu, v ktorej sa človek v súčasnosti ocitá," hovorí Rázusová.Medzi šesticou domácich titulov, ktorý uvedie 28. ročník Divadelnej Nitry, je tiež oceňovaná inscenácia Bratislavského bábkového divadla (BBD) Príbehy stien. Podľa organizátorov festivalu ponúka výtvarný zážitok pre vekovú kategóriu od 9 do 99 rokov. Režisérka Katarína Aulitisová v tandeme s výtvarníčkou Markétou Plachou vytvorili "mozaiku osobných aj spoločenských stien, múrov a hraníc, na ktoré v živote narážame" nielen pre detského diváka. "Je tam neobmedzená veková hranica, pretože je to veľmi podnetná inscenácia, ktorá ukazuje práve tie múry, steny a hranice, ktoré nás rozdeľujú a vytvárajú oklieštenie našej vôle a slobody," doplnila k rodinnej inscenácii, ktorá je vznikla na podklade piatich poviedok z antológie Príbehy stien od Michaela Reynoldsa.V Rázusovej réžii sa zrodila monodráma Prešovského národného divadla Moral Insanity. Prostredníctvom inscenácie, ktorá získala hlavnú cenu na festivale Nová dráma/New Drama 2019, môžu diváci vstúpiť do podsvetia špinavej hry s informáciami. Autor textu a herec Peter Brajerčík, inšpirovaný Umbertom Ecom, v nej ostrým spôsobom poukazuje na súčasnú spoločenskú náchylnosť uveriť hoaxom, fake news a konšpiráciám. "Musím sa priznať, že nejde o môj výber, Divadelná Nitra ma ním prekvapila," poznamenala režisérka k uvedeniu monodrámy, ktorej predlohou bol román Pražský cintorín Umberta Eca. "Zameriava sa na jeden z historicky najväčších hoaxov, a to sú Protokoly sionských mudrcov, popisuje tak banálne a drobné informácie, ako sa dá pracovať napríklad s dejinami," naznačila Rázusová s tým, že tvorcovia sa snažili urobiť si rešerš aj toho, ako sa na Slovensku v súčasnosti pracuje s informáciami: "Odhalením procesu operácie s informáciami sme chceli apelovať na diváka a ukázať mu, ako môže byť jednoducho klamaný."