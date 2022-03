Kučerka dostal 11 rokov väzenia, obvinili ho v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš

Kučerka sa cíti nevinný

Akcie „Očistec" a „Judáš"

17.3.2022 - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal obžalovaného Mariána Kučerku za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Uložil mu úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.Ďalej súd obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Rozsudok je neprávoplatný. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková Prokurátor bývalého vyšetrovateľa NAKA Kučerku obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Obžalovaný na súde na konci januára prehlásil, že pri obidvom skutkoch, ktoré sa mu kladú za vinu, sa cíti nevinný.Podľa prokurátora mal v prvom skutku byť úplatok 50-tisíc eur rozdelený na dve časti, z ktorých jednu mal dostať obžalovaný.V druhom skutku si mal podľa obžaloby nechať z 200-tisíc eur dve tretiny. Podľa výpovede obžalovaného z prípravného konania dostal od bývalého šéfa národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka v prvom prípade 20-tisíc eur a v druhom 50-tisíc eur.Obžalovaný mal predtým prispôsobiť uznesenie, v ktorom figuroval Štefan Žiga , rodinný príslušník vtedajšieho ministra Petra Žigu , aby menovaný nebol obvinený. V druhom skutku mal tiež ovplyvniť vyšetrovanie v inom prípade. Financie mal Kučerka minúť na svoje potreby, ale ako uviedol, nevedel, za čo ich dostal.Kučerku obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš . Podľa medializovaných informácií prijal úplatky od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra , ako aj bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa . Figuroval tiež v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského , v prípade ktorého však generálny prokurátor zrušil obvinenie.Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že šlo o nepravdivé tvrdenia.