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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Bosna a Hercegovina naďalej robí problém americkým športovým novinárkam. Ďalšia tvrdila, že sú to dve malé krajiny – VIDEO


Tagy: Chyba Kritika MS vo futbale 2026

Jej komentár sa rýchlo stal virálnym na sociálnych sieťach, kde sa mnohí používatelia vysmievali jej neznalosti a slabému všeobecnému prehľadu. Zápas šesťnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale ...



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bosniaci_ 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Jej komentár sa rýchlo stal virálnym na sociálnych sieťach, kde sa mnohí používatelia vysmievali jej neznalosti a slabému všeobecnému prehľadu.


Zápas šesťnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi americkými a Bosnou a Hercegovinou je už dávno za nami, no opäť upútala na seba pozornosť športová novinárka.

Ide o druhý podobný prípad. Najprv Abigail Velezová počas živého vysielania vyhlásila, že by na mape nevedela ukázať, kde sa súper USA nachádza a dodala, že o krajine "nič nevie a ani nechce vedieť", pretože americká reprezentácia je podľa nej silnejšia než kedykoľvek predtým. Jej slová vyvolali pobúrenie medzi fanúšikmi aj médiami. Neskôr sa ospravedlnila.

Potom ju "doplnila" moderátorka Ana Kasparianová. Keď hovorila o spomenutom dueli a prípade Folarina Baloguna, ktorý napokon hral aj napriek červenej karte z predošlého stretnutia, urobila obrovský geografický prešľap.

"Ako športová expertka s nadšením vysvetlím, čo sa tu stalo. Balogun dostal v zápase medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou červenú kartu. Je zrejmé, že keďže ide o dve malé krajiny, Spojené štáty hrali proti týmto dvom malým krajinám," povedala.


Jej komentár sa rýchlo stal virálnym na sociálnych sieťach, kde sa mnohí používatelia vysmievali jej neznalosti a slabému všeobecnému prehľadu.

Súboj lepšie zvládli hráči USA a postúpili do osemfinále, kde však padli s Belgickom vysoko 1:4. "Červení diabli" si od 21.00 h SEČ zahrajú o semifinále MS proti Španielsku, ktoré doposiaľ v piatich dueloch ani raz neinkasovalo.


Zdroj: SITA.sk - Bosna a Hercegovina naďalej robí problém americkým športovým novinárkam. Ďalšia tvrdila, že sú to dve malé krajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chyba Kritika MS vo futbale 2026
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