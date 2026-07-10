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10. júla 2026
FIFA nemala zľutovanie nad mladým Angličanom, Quansah si zahrá až v prípadnom finále
Jarell Quansah bude Anglicku chýbať vo dvoch zápasoch pre červenú kartu. Američan Folarin Balogun napriek červenej karte nastúpil v nasledujúcom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, ale ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Jarell Quansah bude Anglicku chýbať vo dvoch zápasoch pre červenú kartu.
Američan Folarin Balogun napriek červenej karte nastúpil v nasledujúcom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, ale Angličan Jarell Quansah takú protekciu na FIFA nemal.
Jeho trest z osemfinálového zápasu proti Mexiku po tvrdom zákroku na Jesusa Gallarda nielen že platí aj vo štvrťfinále proti Nórsku, ale nebude môcť nastúpiť ani v prípadnom semifinále proti Argentíne alebo Švajčiarsku. Ak tam Angličania postúpia.
"Bolo to klasifikované ako hrubý faul, čo znamená, že hráč Bayeru Leverkusen dostal od disciplinárnej komisie FIFA okrem automatického jednozápasového trestu aj stopku na zápas navyše," vysvetlila FIFA podľa BBC Sport.
Z vyššie napísaného vyplýva, že 23-ročný obranca bude Angličanom k dispozícii až v prípadnom finále 19. júla v New Jersey.
Futbalová asociácia zvažovala, či sa odvolá, ale podľa pravidiel turnaja nie je možné sa odvolať voči tejto forme trestu. FA však kontaktovala FIFA s dôraznou námietkou voči procesu, ktorý dospel k rozhodnutiu o červenej karte Quansaha.
Angličania argumentovali, že rozhodca najprv videl na obrazovke statický obraz zákroku a spomalené záznamy, čo mohlo viesť k skresleniu výsledku. V Premier League sa rozhodcom incidenty zobrazujú najprv v plnej rýchlosti - hoci anglická najvyššia súťaž je v tomto smere výnimka.
Zákaz pre Quansaha komplikuje život hlavnému trénerovi Anglicka Thomasovi Tuchelovi na pozícii pravého obrancu. Proti Mexiku Anglicko hralo bez zraneného Reeceho Jamesa, pričom Djed Spence bol použitý iba ako náhrada po menších problémoch s fyzickou kondíciou.
Tuchel však vyjadril nádej, že James už bude k dispozícii proti Nórsku po problémoch so zadným stehenným svalom zo zápasu proti Ghane.
"Sme sklamaní ani nie tak z rozhodnutia FIFA, ale z toho, že sme stratili dobrého hráča. Bol vynikajúci na tréningu a, samozrejme, na tejto pozícii máme nejaké zranenia. Takže to vyzeralo, že sa pre Jarella uvoľnilo miesto.
Rozhodnutie však bolo prijaté – nebudeme na to strácať viac energie. Celkovo pre nás strácame dobrého hráča na dva zápasy, ale je to len ďalšia prekážka, ktorú musíme prekonať," vravel asistent Tuchela Anthony Barry.
Krídelník Bukayo Saka povedal, že trest pre Quansaha je neuveriteľne frustrujúci pre celé mužstvo Anglicka.
"Je to tak, ako to je. Nie sme tu však preto, aby sme sa len sťažovali. Sme tu preto, aby sme sa prispôsobili a vybrali tím, ktorý je pripravený zdolať Nórsko,“ povedal Saka.
Zdroj: SITA.sk - FIFA nemala zľutovanie nad mladým Angličanom, Quansah si zahrá až v prípadnom finále © SITA Všetky práva vyhradené.
Američan Folarin Balogun napriek červenej karte nastúpil v nasledujúcom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, ale Angličan Jarell Quansah takú protekciu na FIFA nemal.
Jeho trest z osemfinálového zápasu proti Mexiku po tvrdom zákroku na Jesusa Gallarda nielen že platí aj vo štvrťfinále proti Nórsku, ale nebude môcť nastúpiť ani v prípadnom semifinále proti Argentíne alebo Švajčiarsku. Ak tam Angličania postúpia.
Hrubý faul a zápas navyše
"Bolo to klasifikované ako hrubý faul, čo znamená, že hráč Bayeru Leverkusen dostal od disciplinárnej komisie FIFA okrem automatického jednozápasového trestu aj stopku na zápas navyše," vysvetlila FIFA podľa BBC Sport.
Z vyššie napísaného vyplýva, že 23-ročný obranca bude Angličanom k dispozícii až v prípadnom finále 19. júla v New Jersey.
Futbalová asociácia zvažovala, či sa odvolá, ale podľa pravidiel turnaja nie je možné sa odvolať voči tejto forme trestu. FA však kontaktovala FIFA s dôraznou námietkou voči procesu, ktorý dospel k rozhodnutiu o červenej karte Quansaha.
Videl statický obrázok
Angličania argumentovali, že rozhodca najprv videl na obrazovke statický obraz zákroku a spomalené záznamy, čo mohlo viesť k skresleniu výsledku. V Premier League sa rozhodcom incidenty zobrazujú najprv v plnej rýchlosti - hoci anglická najvyššia súťaž je v tomto smere výnimka.
Problém na pravej strane
Zákaz pre Quansaha komplikuje život hlavnému trénerovi Anglicka Thomasovi Tuchelovi na pozícii pravého obrancu. Proti Mexiku Anglicko hralo bez zraneného Reeceho Jamesa, pričom Djed Spence bol použitý iba ako náhrada po menších problémoch s fyzickou kondíciou.
Tuchel však vyjadril nádej, že James už bude k dispozícii proti Nórsku po problémoch so zadným stehenným svalom zo zápasu proti Ghane.
Len ďalšia prekážka
"Sme sklamaní ani nie tak z rozhodnutia FIFA, ale z toho, že sme stratili dobrého hráča. Bol vynikajúci na tréningu a, samozrejme, na tejto pozícii máme nejaké zranenia. Takže to vyzeralo, že sa pre Jarella uvoľnilo miesto.
Rozhodnutie však bolo prijaté – nebudeme na to strácať viac energie. Celkovo pre nás strácame dobrého hráča na dva zápasy, ale je to len ďalšia prekážka, ktorú musíme prekonať," vravel asistent Tuchela Anthony Barry.
Musia sa prispôsobiť
Krídelník Bukayo Saka povedal, že trest pre Quansaha je neuveriteľne frustrujúci pre celé mužstvo Anglicka.
"Je to tak, ako to je. Nie sme tu však preto, aby sme sa len sťažovali. Sme tu preto, aby sme sa prispôsobili a vybrali tím, ktorý je pripravený zdolať Nórsko,“ povedal Saka.
Zdroj: SITA.sk - FIFA nemala zľutovanie nad mladým Angličanom, Quansah si zahrá až v prípadnom finále © SITA Všetky práva vyhradené.
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