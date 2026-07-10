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10. júla 2026
Oslava postupu sa zmenila na tragédiu. Mladé dievča zomrelo po výhre Francúzska vo štvrťfinále MS
Tagy: MS vo futbale 2026
Tragická udalosť sa stala počas víťazných osláv, keď Francúzi zdolali Maročanov 2:0. Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas osláv víťazstva francúzskej futbalovej ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Tragická udalosť sa stala počas víťazných osláv, keď Francúzi zdolali Maročanov 2:0.
Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas osláv víťazstva francúzskej futbalovej reprezentácie vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Francúzi zdolali Maročanov 2:0 a už tretíkrát bez prerušenia sa dostali do semifinále svetového šampionátu.
K nehode došlo neďaleko dediny Maubeuge na severe Francúzska pri hranici s Belgickom. Podľa záchranných služieb dievča spadlo z nákladného auta a následne bolo ho ešte zrazilo nešpecifikované vozidlo. Lekári na mieste konštatovali jej smrť.
Vodič nákladného auta bol zadržaný. Ďalšiu tínedžerku, ktorá bola svedkom incidentu, previezli do nemocnice pre šok.
Oslavy po víťazstve sa konali aj v uliciach Paríža, v ktorých sa radovali tisícky priaznivcov. Počas nich bolo nasadených mnoho policajtov kvôli zachovaniu bezpečnosti a poriadku.
Tragická udalosť upozorňuje na nebezpečenstvá spojené s masovými oslavami a neuváženým správaním pri verejných akciách.
Zdroj: SITA.sk - Oslava postupu sa zmenila na tragédiu. Mladé dievča zomrelo po výhre Francúzska vo štvrťfinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas osláv víťazstva francúzskej futbalovej reprezentácie vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Francúzi zdolali Maročanov 2:0 a už tretíkrát bez prerušenia sa dostali do semifinále svetového šampionátu.
K nehode došlo neďaleko dediny Maubeuge na severe Francúzska pri hranici s Belgickom. Podľa záchranných služieb dievča spadlo z nákladného auta a následne bolo ho ešte zrazilo nešpecifikované vozidlo. Lekári na mieste konštatovali jej smrť.
Vodič nákladného auta bol zadržaný. Ďalšiu tínedžerku, ktorá bola svedkom incidentu, previezli do nemocnice pre šok.
Oslavy po víťazstve sa konali aj v uliciach Paríža, v ktorých sa radovali tisícky priaznivcov. Počas nich bolo nasadených mnoho policajtov kvôli zachovaniu bezpečnosti a poriadku.
Tragická udalosť upozorňuje na nebezpečenstvá spojené s masovými oslavami a neuváženým správaním pri verejných akciách.
Zdroj: SITA.sk - Oslava postupu sa zmenila na tragédiu. Mladé dievča zomrelo po výhre Francúzska vo štvrťfinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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