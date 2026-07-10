Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Amália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Oslava postupu sa zmenila na tragédiu. Mladé dievča zomrelo po výhre Francúzska vo štvrťfinále MS


Tagy: MS vo futbale 2026

Tragická udalosť sa stala počas víťazných osláv, keď Francúzi zdolali Maročanov 2:0. Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas osláv víťazstva francúzskej futbalovej ...



Zdieľať
morocco_france_wcup_soccer_23989 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Tragická udalosť sa stala počas víťazných osláv, keď Francúzi zdolali Maročanov 2:0.


Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas osláv víťazstva francúzskej futbalovej reprezentácie vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Francúzi zdolali Maročanov 2:0 a už tretíkrát bez prerušenia sa dostali do semifinále svetového šampionátu.

K nehode došlo neďaleko dediny Maubeuge na severe Francúzska pri hranici s Belgickom. Podľa záchranných služieb dievča spadlo z nákladného auta a následne bolo ho ešte zrazilo nešpecifikované vozidlo. Lekári na mieste konštatovali jej smrť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vodič nákladného auta bol zadržaný. Ďalšiu tínedžerku, ktorá bola svedkom incidentu, previezli do nemocnice pre šok.

Oslavy po víťazstve sa konali aj v uliciach Paríža, v ktorých sa radovali tisícky priaznivcov. Počas nich bolo nasadených mnoho policajtov kvôli zachovaniu bezpečnosti a poriadku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tragická udalosť upozorňuje na nebezpečenstvá spojené s masovými oslavami a neuváženým správaním pri verejných akciách.


Zdroj: SITA.sk - Oslava postupu sa zmenila na tragédiu. Mladé dievča zomrelo po výhre Francúzska vo štvrťfinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Bosna a Hercegovina naďalej robí problém americkým športovým novinárkam. Ďalšia tvrdila, že sú to dve malé krajiny – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 