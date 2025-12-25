Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Detský čin roka 2025 priniesol príbehy plné nádeje a odvahy, najviac hlasov získal Jakub z Borinky


Detský čin roka 2025 priniesol príbehy plné nádeje a odvahy. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť dobré skutky detí a cez skutočné príbehy pripomenúť, že aj napriek ťažkostiam zostáva vo svete veľa láskavosti. ...



67581d9a1ac6c932477062 676x451 25.12.2025 (SITA.sk) - Detský čin roka 2025 priniesol príbehy plné nádeje a odvahy. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť dobré skutky detí a cez skutočné príbehy pripomenúť, že aj napriek ťažkostiam zostáva vo svete veľa láskavosti. Spolu 40 skutočných príbehov o dobre čítalo 22 413 detí z 252 slovenských škôl a cez reálne príbehy sa učili ako pomáhať ľuďom i prírode. Tieto deti ako detská porota rozhodli, ktoré skutky získali ocenenia.


V poradí už 25. ročník projektu sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Kľúčové témy detských príbehov sú hodnota ľudského života, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody.

Rozhodlo online hlasovanie


„Každý rok príbehy dobra čítajú desaťtisíce detí, učia sa z nich a nachádzajú v nich kúsok seba. Príbehy nesú archetypy – akési praobrazy myslenia a správania a majú veľkú silu, pretože sú pravdivé a ľudské. Je to kúsok dobra, ktorý do týchto detí projekt vkladá a ktorý v nich ďalej rastie a žije. Aj dnes sa stretávame s mladými dospelými, ktorí si spomínajú na príbehy Detského činu roka, ktoré kedysi čítali v škole,“ uviedla štatutárka OZ Detský čin roka Saša Broadhurst-Petrovická.

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov v nasledovných ôsmich kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a Dobrý čin na nete.

V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítali príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávali s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. V roku 2025 boli príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Magdaléna Fábryová a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk. Tento nový spôsob prezentácie príbehov bol veľmi využívaný pedagógmi a všetky kategórie mali spolu takmer 12 000 vzhliadnutí.

V online hlasovaní detské skutky získali spolu 5 570 hlasov. Skutok s najvyšším počtom hlasov vykonal Jakub, ktorý zachránil kamaráta zasiahnutého elektrickým prúdom. Za tento hrdinský čin získal najväčšiu podporou verejnosti, spolu 2 594 hlasov.

Jakub zachránil svojho kamaráta


Kamaráti Lukáš a Jakub z obce Borinka si išli zakopať na futbalové ihrisko. Lopta im spadla do potoka, Lukáš po ňu skočil, vo vode ho zasiahol elektrický prúd, vykríkol, bezvládne spadol do vody, topil sa. Keď Jakub započul kamarátov výkrik, išiel sa pozrieť, čo sa deje. Zbadal ho bezvládneho ležať v potoku tvárou vo vode.

Všimol si čerpadlo ponorené neďaleko Lukášovho tela. Vstúpil do vody a pocítil zásah elektrickým prúdom, ktorý ho, našťastie, neomráčil tak ako Lukáša. Hneď mu napadlo, že problém je v zlom čerpadle. Vyšiel z vody a za gumenú hadicu vytiahol čerpadlo z vody.

Potom vbehol do potoka a svojho kamaráta - basketbalistu s výškou 187 centimetrov začal s námahou ťahať z vody na breh. Nakoniec kamaráta, už bledého v bezvedomí s modrými perami, vytiahol na breh a okamžite začal s resuscitáciou. Postupoval správne, ako z príručky prvej pomoci – umelé dýchanie, masáž srdca.

Popritom ešte kričal o pomoc. Jeho volanie počul sused Rastislav, ktorý zavolal záchrannú zdravotnú službu. Najprv došla sanitka, potom vrtuľník. Lukáša ešte 30 minút resuscitovali a letecky dopravili do Bratislavy. Lukáš prežil, samotní záchranári ocenili kvalitné poskytnutie prvej pomoci. Jakub svojmu kamarátovi zachránil život a aj napriek nasadeniu vlastného života, veľkému stresu a strachu o priateľa konal pohotovo, rozumne a obetavo.


Zdroj: SITA.sk - Detský čin roka 2025 priniesol príbehy plné nádeje a odvahy, najviac hlasov získal Jakub z Borinky © SITA Všetky práva vyhradené.

