Slováci sa pripravujú v bubline US Open, využívať môžu hracie zóny a jedlo si objednávajú cez mobil

Porušenie pravidiel znamená stratu akreditácie

Jedlo si objednávajú cez mobily

Polášek verí vo výhru

"Ubehlo už desať dní odvtedy, čo sme prehrali na predchádzajúcom turnaji a odvtedy sa snažíme naplno trénovať. Doháňame zameškané, hráme veľa bodov a verím, že na US Open nám to vyjde," d

Slovenskí tenisti už poznajú protihráčov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci sa grandslamový turnaj v New Yorku začne až v pondelok 31. augusta, tenisová bublina s názvom US Open so špeciálnym režimom funguje už niekoľko dní. Tento rok v špecifických podmienkach bez divákov a v boji s pandémiou koronavírusu majú tenisti hrací areál USTA Billie Jean King National Tennis Center takmer iba pre seba.Platí to aj o piatich slovenských zástupcoch v 1. kole dvojhry a štvorhry - Norbertovi Gombosovi Všetci tenisti sa pravidelne každé dva až štyri dni testujú na koronavírus. Negatívny výsledok po prílete do New Yorku bola aj podmienka na získanie akreditácie. Od príchodu do tenisového areálu vo Flushing Meadows už z neho nemôžu von okrem tých, ktorí na výnimku bývajú v súkromí ako napríklad svetová jednotka Novak Djokovič. "Platia tu isté pravidlá a ak ich porušíme, odoberú nám akreditáciu a aj tú budúcoročnú. Masky na tvárach musíme nosiť s výnimkou tréningov a zápasov," uviedol Norbert Gombos vo videu pre TV Markíza."Celkovo to však nie je také strašné ako by si ľudia možno predstavovali," dodal Gombos.Jeden z najlepších svetových deblistov Filip Polášek vyzdvihol viacero možností na športové aktivity vo vonkajších priestoroch, ktoré môžu hráči využiť vo voľnom čase."Máme tu niekoľko hracích zón a k dispozícii basketbalový kôš, biliard, footbiliard, stolný tenis či stolný futbal. Čo sa týka jedla, reštaurácie nepoznáme, ale objednávame si ho cez aplikácie v telefónoch."Polášek a jeho deblový kolega Ivan Dodig z Chorvátska už poznajú súperov v 1. kole štvorhry. Turnajové štvorky si zmerajú sily s britským deblovým párom Jamie Murray Neal Skupski . Na začiatku tohto roka v semifinále turnaja ATP v Adelaide ich tesne zdolali 5:7, 6:3, 15:13.oplnil Polášek pre TV Markíza.Na US Open 2020 je už známy program úvodného hracieho dňa. Ako prvý sa zo Slovákov predstaví Jozef Kovalík, jeho súperom bude približne po 21.00 h SELČ v treťom zápase dňa na kurte číslo 9 Američan Maxime Cressy Zápasy ďalších slovenských tenistov prídu na rad od utorka. Andrej Martin si zahrá proti 26. hráčovi svetového rebríčka Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi , Norbert Gombos sa predstaví proti Radu Albotovi z Moldavska a jediná slovenská ženská zástupkyňa vo dvojhre Viktória Kužmová sa postaví proti Američanke Caty McNallyovej.