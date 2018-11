F1: Ocon sa dostal do fyzického konfliktu s Verstappenom

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Sao Paulo 12. novembra (TASR) - Holandský pilot F1 Max Verstappen sa po nedeľných pretekoch v Sao Paulo dostal do fyzického konfliktu s Francúzom Estebanom Oconom. Práve po Oconovej chybe a kolízii s ním prišiel 21-ročný jazdec Red Bullu o triumf na predposlednej Veľkej cene v sezóne v Brazílii.Incident sa udial v 43. kole, keď mu o jedno kolo pomalší Ocon nenechal dostatok priestoru v zákrute, kolidoval s ním a Verstappen spravil "hodiny." Keďže stratil niekoľko sekúnd, predbehol ho dovtedy druhý Brit Lewis Hamilton na Mercedese. S poškodeným podvozkom už potom nemal šancu majstra sveta opäť ohroziť.Televízne zábery najprv ukázali, ako sa Verstappen snaží počkať na Ocona v "paddocku", no tam sa ešte nestretli. Ku konfrontácii prišlo v miestnosti, kde sa jazdci vážia. "Boli sme v miestnosti s váhou, keď sa ma pokúsil udrieť. Niekoľkokrát do mňa strčil a chcel byť násilný. Nebolo to profesionálne. Naša rivalita ale trvá už veľa rokov. Je vždy rovnaký. Som zvyknutý na boje s Maxom," citovala agentúra AFP Ocona, ktorý dodal: "Bol som za ním dve kolá. V prvom som bol oveľa rýchlejší, aj v druhom som bol oveľa rýchlejší. Pravidlá hovoria, že je povolené dostať sa vpred, aj keď mám jedno kolo stratu. A tom som aj urobil."Maršali však Ocona potrestali 10-sekundovou penalizáciou, čím jasne deklarovali, komu dali incident za vinu. Holanďan ešte v kokpite krátko po opustení trate počastoval rivala nadávkami, ktoré zopakoval aj v prvom hodnotení bezprostredne po pretekoch.