02. júna 2026

Boxer Joshua pred plánovaným duelom proti Furymu zdôraznil, že len víťazstvo má pre neho význam



Anthony Joshua sa sústredí na vytúžené víťazstvo, nie na podpis dohody o zápase proti Tysonovi Furymu. Britský boxer Anthony Joshua vyhlásil, že nebude oslavovať podpis zmluvy dlho očakávaného duelu ...



2.6.2026 (SITA.sk) - Anthony Joshua sa sústredí na vytúžené víťazstvo, nie na podpis dohody o zápase proti Tysonovi Furymu.


Britský boxer Anthony Joshua vyhlásil, že nebude oslavovať podpis zmluvy dlho očakávaného duelu proti krajanovi Tysonovi Furymu. Tešiť sa plánuje až po víťazstve v ringu. Šesťnásobný majster sveta v ťažkej váhe zdôraznil, že samotný podpis kontraktu nič neznamená a skutočný úspech prichádza iba po triumfe.

Dvojica sa pripravuje na súboj nazvaný "Bitka o Britániu", ktorý by sa mal uskutočniť pravdepodobne v novembri. Predtým si však obaja protagonisti plánujú "odkrútiť" prípravné zápasy. Joshua si 25. júla v Saudskej Arábii zmeria sily s menej známym Albáncom Kristianom Prengom. Bude to prvý duel Joshuu po vlaňajšej tragickej autonehode v Nigérii, ktorá si vyžiadala životy jeho blízkych priateľov.

Fury, ktorý nedávno zverejnil video z tréningu v Thajsku, plánuje zápas na 1. augusta v Dubline. Meno jeho súpera ešte nie je oficiálne známe.

Joshua zdôraznil svoju pracovnú morálku a cieľovedomosť v tomto roku, keď sa pripravuje na sériu náročných zápasov. "Box mi dáva príležitosť pracovať. Som kontraktor, pre mňa je to zamestnanie a mám možnosť pracovať," vyhlásil.

Uvedomuje si, že jeho rok bude náročný, no má jasný plán a cieľ - najprv vyhrať nad Prengom, potom sa postaviť Furymu a napokon bojovať o majstrovský titul. "Nejde o to, že by som niekoho prehliadal, ide o poznanie svojho cieľa a vedieť, aké kroky podstúpiť, aby som stúpal po rebríčku," dodal.

Anthony Joshua naposledy bojoval s relevantným súperom ešte v septembri 2024, keď ho zdolal iný krajan Daniel Dubois.



Zdroj: SITA.sk - Boxer Joshua pred plánovaným duelom proti Furymu zdôraznil, že len víťazstvo má pre neho význam © SITA Všetky práva vyhradené.

