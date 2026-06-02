Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Suárez nemá dôvod sa mi ospravedlňovať, vyhlásil tréner uruguajskej reprezentácie Bielsa


Tagy: MS vo futbale 2026

Tréner Marcelo Bielsa vysvetlil, prečo nezaradil Luisa Suáreza do tímu na MS 2026. Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vyhlásil, že útočník Luis Suárez mu nie je nič dlžný po ...



Zdieľať
aptopix_colombia_uruguay_wcup_soccer_86730 e8f61fd8e48a40cba168ee9cc4a39775 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Tréner Marcelo Bielsa vysvetlil, prečo nezaradil Luisa Suáreza do tímu na MS 2026.


Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vyhlásil, že útočník Luis Suárez mu nie je nič dlžný po tom, čo ho nezaradil do 26-členného tímu na tohtoročné majstrovstvá sveta.

Suárez je najlepší strelec v histórii národného tímu Uruguaja, ktorý vo veku 39 rokov hráva za americký klub Inter Miami. Reprezentačnú kariéru uzavrel v septembri 2024, no nedávno naznačil, že by bol ochotný sa do národného tímu vrátiť, ak by bol nominovaný.

Bielsa vysvetlil, že absencia Suáreza v kádri je spôsobená jeho preferenciou iných ofenzívnych hráčov, vrátane ďalšieho bývalého hráča FC Liverpoolu Darwin Núňeza.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Suárez povedal, že je ochotný pomôcť návratom do národného tímu, čo som vždy vnímal ako cenné a úprimné gesto. V skutočnosti nemám so Suárezom žiadne nevyriešené problémy,“ povedal Bielsa na záverečnej tlačovej konferencii v Uruguaji pred odletom na svetový šampionát.

Na otázky o ich vzťahu dodal: "Luis Suárez mi nič nemusí vysvetľovať.“ Rozhodnutie nepozvať Suáreza zdôvodnil tým, že vybral hráčov podľa jeho názoru najvhodnejších pre šance tímu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Suárez po ukončení reprezentačnej kariéry kritizoval Bielsu a obviňoval ho z nevhodného zaobchádzania s tímom počas turnaja Copa América 2024. Po tomto napätí zaznamenal Uruguaj sériu zlých výsledkov vrátane krutej prehry 1:5 v prípravnom zápase proti tímu USA.

Napriek týmto problémom Bielsa zostal na trénerskej pozícii a predstaví sa na treťom svetovom šampionáte. V minulosti koučoval Argentínu na MS 2002 a Čile na MS 2010.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Uruguaj začne svoju päť na MS 2026 duelom 15. júna proti Saudskej Arábii, okrem si zmeria sily aj s výbermi Španielska a Kapverd.


Zdroj: SITA.sk - Suárez nemá dôvod sa mi ospravedlňovať, vyhlásil tréner uruguajskej reprezentácie Bielsa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rodri odkladá rozhodnutie o budúcnosti v Manchestri City. Venovať sa jej chce až po majstrovstvách sveta
<< predchádzajúci článok
Boxer Joshua pred plánovaným duelom proti Furymu zdôraznil, že len víťazstvo má pre neho význam

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 