|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Xénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júna 2026
Suárez nemá dôvod sa mi ospravedlňovať, vyhlásil tréner uruguajskej reprezentácie Bielsa
Tagy: MS vo futbale 2026
Tréner Marcelo Bielsa vysvetlil, prečo nezaradil Luisa Suáreza do tímu na MS 2026. Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vyhlásil, že útočník Luis Suárez mu nie je nič dlžný po ...
Zdieľať
2.6.2026 (SITA.sk) - Tréner Marcelo Bielsa vysvetlil, prečo nezaradil Luisa Suáreza do tímu na MS 2026.
Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vyhlásil, že útočník Luis Suárez mu nie je nič dlžný po tom, čo ho nezaradil do 26-členného tímu na tohtoročné majstrovstvá sveta.
Suárez je najlepší strelec v histórii národného tímu Uruguaja, ktorý vo veku 39 rokov hráva za americký klub Inter Miami. Reprezentačnú kariéru uzavrel v septembri 2024, no nedávno naznačil, že by bol ochotný sa do národného tímu vrátiť, ak by bol nominovaný.
Bielsa vysvetlil, že absencia Suáreza v kádri je spôsobená jeho preferenciou iných ofenzívnych hráčov, vrátane ďalšieho bývalého hráča FC Liverpoolu Darwin Núňeza.
"Suárez povedal, že je ochotný pomôcť návratom do národného tímu, čo som vždy vnímal ako cenné a úprimné gesto. V skutočnosti nemám so Suárezom žiadne nevyriešené problémy,“ povedal Bielsa na záverečnej tlačovej konferencii v Uruguaji pred odletom na svetový šampionát.
Na otázky o ich vzťahu dodal: "Luis Suárez mi nič nemusí vysvetľovať.“ Rozhodnutie nepozvať Suáreza zdôvodnil tým, že vybral hráčov podľa jeho názoru najvhodnejších pre šance tímu.
Suárez po ukončení reprezentačnej kariéry kritizoval Bielsu a obviňoval ho z nevhodného zaobchádzania s tímom počas turnaja Copa América 2024. Po tomto napätí zaznamenal Uruguaj sériu zlých výsledkov vrátane krutej prehry 1:5 v prípravnom zápase proti tímu USA.
Napriek týmto problémom Bielsa zostal na trénerskej pozícii a predstaví sa na treťom svetovom šampionáte. V minulosti koučoval Argentínu na MS 2002 a Čile na MS 2010.
Uruguaj začne svoju päť na MS 2026 duelom 15. júna proti Saudskej Arábii, okrem si zmeria sily aj s výbermi Španielska a Kapverd.
Zdroj: SITA.sk - Suárez nemá dôvod sa mi ospravedlňovať, vyhlásil tréner uruguajskej reprezentácie Bielsa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vyhlásil, že útočník Luis Suárez mu nie je nič dlžný po tom, čo ho nezaradil do 26-členného tímu na tohtoročné majstrovstvá sveta.
Suárez je najlepší strelec v histórii národného tímu Uruguaja, ktorý vo veku 39 rokov hráva za americký klub Inter Miami. Reprezentačnú kariéru uzavrel v septembri 2024, no nedávno naznačil, že by bol ochotný sa do národného tímu vrátiť, ak by bol nominovaný.
Bielsa vysvetlil, že absencia Suáreza v kádri je spôsobená jeho preferenciou iných ofenzívnych hráčov, vrátane ďalšieho bývalého hráča FC Liverpoolu Darwin Núňeza.
"Suárez povedal, že je ochotný pomôcť návratom do národného tímu, čo som vždy vnímal ako cenné a úprimné gesto. V skutočnosti nemám so Suárezom žiadne nevyriešené problémy,“ povedal Bielsa na záverečnej tlačovej konferencii v Uruguaji pred odletom na svetový šampionát.
Na otázky o ich vzťahu dodal: "Luis Suárez mi nič nemusí vysvetľovať.“ Rozhodnutie nepozvať Suáreza zdôvodnil tým, že vybral hráčov podľa jeho názoru najvhodnejších pre šance tímu.
Suárez po ukončení reprezentačnej kariéry kritizoval Bielsu a obviňoval ho z nevhodného zaobchádzania s tímom počas turnaja Copa América 2024. Po tomto napätí zaznamenal Uruguaj sériu zlých výsledkov vrátane krutej prehry 1:5 v prípravnom zápase proti tímu USA.
Napriek týmto problémom Bielsa zostal na trénerskej pozícii a predstaví sa na treťom svetovom šampionáte. V minulosti koučoval Argentínu na MS 2002 a Čile na MS 2010.
Uruguaj začne svoju päť na MS 2026 duelom 15. júna proti Saudskej Arábii, okrem si zmeria sily aj s výbermi Španielska a Kapverd.
Zdroj: SITA.sk - Suárez nemá dôvod sa mi ospravedlňovať, vyhlásil tréner uruguajskej reprezentácie Bielsa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rodri odkladá rozhodnutie o budúcnosti v Manchestri City. Venovať sa jej chce až po majstrovstvách sveta
Rodri odkladá rozhodnutie o budúcnosti v Manchestri City. Venovať sa jej chce až po majstrovstvách sveta
<< predchádzajúci článok
Boxer Joshua pred plánovaným duelom proti Furymu zdôraznil, že len víťazstvo má pre neho význam
Boxer Joshua pred plánovaným duelom proti Furymu zdôraznil, že len víťazstvo má pre neho význam