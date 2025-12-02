|
Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
|Denník - Správy
02. decembra 2025
Boxerka Lovašová obhájila na ME23 bronz: Potvrdilo to, že som medzi špičkou
Meno slovenskej reprezentantky sa často skloňuje nielen v súvislosti so športovou stránkou, ale aj jej vzhľadom.
Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová si cení bronzovú medailu z majstrovstiev Európy do 23 rokov. Dvadsaťročná Slovenka v Budapešti obhájila rovnaký kov, ktorý získala vlani, čo podľa jej vlastných slov potvrdzuje, že patrí k európskej špičke. Lovašová sa v rozhovore vyjadrila aj k prívlastku najkrajšia boxerka sveta, ktorý ju počas kariéry často sprevádza.
Vlani v bulharskej Sofii brala bronzovú medailu ako jediná zo slovenskej výpravy. Tentoraz sa k nej pridal medzi mužmi Juraj Bóna, ktorý získal rovnako bronz v kategórii do 65 kg. Členka klubu BC Stavbár Nitra pod vedením trénera Pavla Hlavačku pridala ďalší cenný kov do svojej zbierky, v ktorej má aj bronz a striebro z kategórie do 19 rokov. V metropole Maďarska ju na ceste do finále kategórie do 57 kg stopla až favorizovaná Poľka Julia Szeremetová - strieborná medailistka z OH v Paríži. „Náš hlavný cieľ bolo zlato, ale každá medaila je skvelá. Najmä pri takej vysokej konkurencii, aká bola v Budapešti. Bronz je podľa mňa výborný úspech a potvrdil, že som medzi kvalitnou európskou špičkou,“ zhodnotila Lovašová svoje účinkovanie na európskom šampionáte.
Už pred súbojom o postup do finále mala istotu bronzu. Proti poľskej reprezentantke predviedla výborný výkon, napokon sa však z víťazstva na body radovala o dva roky staršia Poľka. So svojim výkonom bola slovenská reprezentantka spokojná: „Myslím si, že som predviedla dobrý výkon. Aj tréner ma pochválil. Ukázala som takmer všetko, čo sa dalo. Snažila som sa na súperku niečo vymyslieť, avšak rozhodcovia sa priklonili na jej stranu a v tomto športe to tak chodí. Bol to pre mňa obrovský zážitok s ňou boxovať a necítila som, že by mala nado mnou nejakú extrémnu prevahu. Viem, že keď doladím ďalšie veci, tak verím, že mám aj na olympiádu.“
Na turnaji zvládla dva zápasy proti Španielke Cardenas Fernandezovej, ktorú zdolala jednoznačne 5:0 na body. Potrebný krok za medailou zvládla proti domácej Maďarke Rebeke Dobosovej, ktorú hnali dopredu diváci. „Bolo to psychicky náročné. Keď nastupovala do ringu, tak celá hala burácala. Vtedy ma tréner pri ringu upokojil a povedal mi, aby to ich povzbudzovanie bolo mojim hnacím motorom. Presne tak aj bolo, čím viac ju burcovali, tak tým viac úderov vyšlo mne. Dokonca v 3. kole sa mi podarilo dať ju dvakrát do počítania,“ uviedla Lovašová.
Opäť raz uspela medzi staršími protivníčkami. Jej semifinálová súperka oslávila v auguste tohto roka 22 rokov, Lovašová dovŕšila v závere októbra jubilejných 20. „V podstate ešte teraz som bola medzi tými mladšími účastníčkami. Moja semifinálová súperka bola posledný rok v tejto kategórii. Každým zápasom cítim posun. Keď si porovnám začiatok a koniec tejto sezóny, tak vidím v každom zápase zlepšenie. Po kondičnej stránke, ale aj silovej. Celkovo sa mi dobre spätne hodnotí, že moje výkony sú čoraz lepšie,“ pokračovala Lovašová.
Box je súčasťou programu OH od roku 1904. Pred 13 rokmi sa v Londýne prvýkrát predstavili aj ženy. Vlani však visel veľký otáznik nad olympijskou budúcnosťou boxu po nezhodách medzi Medzinárodnou boxerskou asociáciou (IBA) a Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Ten následne IBA vylúčil a uviedol, že organizácia turnaja na hrách v 2028 potrebuje nového partnera. Na jar tohto roka už uznal novú riadiacu organizáciu s názvom World Boxing, čím spečatil príslušnosť boxu na olympiáde. Účasť pod piatimi kruhmi je aj snom a motiváciou Lovašovej: „Olympijské hry a nejaká medaila odtiaľ - to je obrovský sen. Je to taký dlhodobejší cieľ, na ktorom pracujeme. Krátkodobé treba plniť prioritne. Určite sa tam chcem dostať. V podstate už som absolvovala aj jednu kvalifikáciu do Paríža, ale to som mala ešte 19 rokov. Dúfam, že to do Los Angeles vyjde.“
Novú etapu života naštartovala aj v oblasti vzdelania. Po absolvovaní gymnázia nastúpila na Vysokú školu v rodnej Nitre, pričom si vybrala Fakultu ekonomiky a manažmentu na SPU. Prechod zo strednej školy na vysokú jej podľa vlastných slov dodal väčšiu dávku časovej flexibility, ktorá jej pomáha aj po športovej stránke. „Úprimne, predtým som bola na ´gympli´ a musím povedať, že teraz mám viac času. Na strednej škole som sa naháňala. To bol hneď ráno tréning, odtiaľ do školy, kam ma v podstate niekedy vozil aj tréner. Potom som si na hodinu doma oddýchla, išla na ďalší tréning a učiť sa. Tam sme mali prakticky každý deň písomky. Vysoká škola mi príde voľnejšia, samozrejme, potom ma ešte čaká skúškové obdobie. Zatiaľ ma to tu veľmi baví a viem to dobre skĺbiť. Omnoho lepšie sa mi aj vďaka tomu boxuje.“
Meno slovenskej reprezentantky sa často skloňuje nielen v súvislosti so športovou stránkou, ale aj jej vzhľadom. Označenia „najkrajšia boxerka sveta“ prijíma so skromnosťou a netají sa tiež záujmom o modeling. „Ja ho beriem ako menšie hobby. Zatiaľ to nie je na nejakej profesionálnej úrovni, ale už od malička som sa rada fotila a ´predvádzala´. Je to kúsok mňa, takže to vnímam v pohode,“ dodala Lovašová.
