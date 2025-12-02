Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. decembra 2025

Ruskí a bieloruskí lyžiari môžu štartovať na kvalifikačných podujatiach



FIS zákaz pôvodne zaviedla po invázii Ruska na územie Ukrajiny v roku 2022.



Zdieľať
Ruskí a bieloruskí lyžiari môžu štartovať na kvalifikačných podujatiach

Ruskí a bieloruskí lyžiari sa môžu zapojiť do kvalifikačných bojov o účasť na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pod hlavičkou Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Rozhodol o tom Športový arbitrážny súd (CAS) po odvolaní sa Ruskej lyžiarskej federácie a Bieloruskej lyžiarskej únie.


CAS rozhodol, že športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí spĺňajú kritéria MOV a štatút „neutrálneho športovca“, musia dostať možnosť štartovať na kvalifikačných podujatiach pod hlavičkou FIS. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia predtým v októbri po hlasovaní predĺžila zákaz účasti lyžiarov a paralyžiarov z oboch týchto krajín vo svojich súťažiach, teda aj v kvalifikačných podujatiach na nadchádzajúce ZOH. FIS zákaz pôvodne zaviedla po invázii Ruska na územie Ukrajiny v roku 2022.

Proti tomuto rozhodnutiu FIS však podalo spolu s Ruskou lyžiarskou federáciou odvolanie na CAS aj 12 ruských reprezentantov a Ruský paralympijský výbor, k Bieloruskej lyžiarskej únii sa v tomto procese pripojilo aj päť športovcov. Napriek úspechu s odvolaním však ruským a bieloruským lyžiarom zostáva iba málo času na to, aby získali štatút „neutrálneho športovca“ a zapojili sa do kvalifikačného procesu na ZOH, keďže uzávierka nominačných kvót do Milána a Cortiny je 18. januára 2026.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť na hrách so štatútom „neutrálnych športovcov“ po splnení presne stanovených podmienok, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži. MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách. Informovala agentúra AP.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Boxerka Lovašová obhájila na ME23 bronz: Potvrdilo to, že som medzi špičkou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 