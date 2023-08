Branislav Paška už spoznal svoj trest za nákup predražených ultrazvukov, odsedí si päť rokov

aktualizované 1. augusta, 12:36



1.8.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR poslal synovca bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku O dva roky tak zmiernil trest, ktorý Paškovi pôvodne uložil Špecializovaný trestný súd . Utorkové rozhodnutie odvolacieho súduSudca Špecializovaného trestného súdu ešte v októbri 2021 uznal Branislava Pašku za vinného zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a uložil mu súhrnný trest odňatia slobody sedem rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.Verdikt sa týkal kauzy nákupu údajne predražených ultrazvukov pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2013. Obžalovaný proti verdiktu podal odvolanie.Predsedníčka senátu NS SR Martina Zeleňáková odôvodnila zníženie trestu dlhším časovým úsekom, ktorý ubehol od skutku datovaného do roku 2013. Keďže Paška sa na utorkovom verejnom zasadnutí nezúčastnil, súd buď nariadi jeho dodanie do výkonu trestu, alebo mu pošle výzvu na nástup.„Podľa mojich vedomostí môj klient je v Košiciach, v mieste trvalého bydliska a nemám vedomosti o tom, že by nemal nastúpiť do výkonu trestu," povedal jeho obhajca Sergej Romža.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko v reakcii na utorkový verdikt vyjadril spokojnosť, že súd potvrdil skutočnosti uvedené v obžalobe. „S predchádzajúcim rozsudkom súdu som bol viac spokojný," doplnil s tým, že takéto zníženie je však v hraniciach zákonnej úpravy.Podľa prokuratúry bol konaním obžalovaného ako vedúceho oddelenia verejného obstarávania v UNLP uprednostnený konkrétny víťaz verejnej súťaže tak, že vykonal sériu krokov a postupov, ktorými ho zvýhodnil alebo uprednostnil na úkor alebo v neprospech ostatných.Nastavil totiž špecifické technické parametre na vybavenie štyroch USG zariadení . Týmto konaním Paška podľa obžaloby porušil zákon o verejnom obstarávaní a zároveň bola spôsobená škoda viac ako 160-tisíc eur. Branislav Paška však trval na svojej nevine.Na prípad upozornila v lete 2015 organizácia Via Iuris . Podľa nich napokon zostala pre sporne nastavené ceny a kritériá verejného obstarávania v tendri na dodanie ultrazvukov iba jedna firma, ktorá zákazku napokon aj získala.Prístroje podľa Via Iuris nemocnicu vyšli na 375-tisíc eur, pričom iné nemocnice podľa nich kúpili kvalitnejšie prístroje lacnejšie.