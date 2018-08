Brankár Baroš po odchode z Nových Zámkov zakotvil v Banskej Bystrici

Na archívnej snímke Samuel Baroš v drese Zvolena. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - Hokejový brankár Samuel Baroš sa po rozviazaní zmluvy s HC Nové Zámky dohodol na spolupráci s úradujúcim majstrom Tipsport Ligy HC '05 iClinic Banská Bystrica. S novým zamestnávateľom podpísal ročný kontrakt.povedal Baroš v rozhovore pre klubový web.Dvadsaťštyriročný Baroš je odchovancom Slovana, neskôr pôsobil v HKM Zvolen. Uplynulý ročník začal na skúške v HK Mountfield Hradec Králové, no pôsobil v HC Nové Zámky, kde bol po príchode jasnou jednotkou. Klubu pomohol do play off, tam Novozámčania vypadli s Nitrou. Na prelome rokov 2013 a 2014 si zachytal na MSJ.povedal tréner Banskej Bystrice Dan Ceman.