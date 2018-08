Iniesta dal svoj prvý gól v japonskej lige za Vissel Kobe

Andres Iniesta, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kobe 11. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta strelil svoj prvý gól v drese japonského klubu Vissel Kobe. Kreatívny stredopoliar otvoril skóre v 15. minúte sobotňajšieho ligového zápasu proti Jubilo Iwata (2:1).Tridsaťštyriročný Iniesta sa po prihrávke Lukasa Podolskeho elegantne zbavil súperovho obrancu, následne aj brankára a skóroval do prázdnej bránky. Nemecký futbalista nastúpil prvýkrát od mája, keď laboroval so zranením nohy.Kobe je po 21. kolách japonskej J-League na 4. mieste so 16-bodovou stratou na vedúcu Hirošimu. Informovala o tom agentúra DPA.