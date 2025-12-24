Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

24. decembra 2025

Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone


Tagy: Ligue 1 Ligue 1 2025/2026

brankar dominik greif 676x446 24.12.2025 (SITA.sk) - Brazílsky futbalový talent Endrick, ktorý momentálne nemá veľa priestoru v španielskom klube Real Madrid, odchádza na hosťovanie do francúzskeho mužstva Olympique Lyon, v ktorom pôsobí i slovenský brankár Dominik Greif. „Olympique Lyonnais s radosťou víta Endricka, ktorý sa pripojí k profesionálnemu tímu od 29. decembra,“ uviedol Lyon na svojej webovej stránke.


Tento transfer prichádza necelých šesť mesiacov pred začiatkom budúcoročných majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, kde by 19-ročný hráč nechcel chýbať. O miestenky v brazílskom reprezentačnom tíme pod vedením trénera Carla Ancelottiho je však tvrdá konkurencia, preto sa Endrick rozhodol pre dočasnú zmenu dresu.

Endrick odohral za brazílsky národný tím 14 zápasov a strelil tri góly, no jeho zatiaľ posledný gól prišiel v júni minulého roka a v roku 2025 si pripísal len jeden štart. Svoju profesionálnu kariéru začal v tíme Palmeirase už ako 16-ročný a zohral kľúčovú úlohu pri zisku dvoch po sebe idúcich titulov v brazílskej lige v rokoch 2022 a 2023.

Po dovŕšení 18 rokov v júli minulého roka prestúpil do Realu Madrid za sumu približne 47,5 milióna eur. V drese „bieleho baletu“ strelil sedem gólov v 40 súťažných zápasoch, no pod novým trénerom Xabim Alonsom má obmedzený herný čas.

Endrick, ktorý je známy svojimi tvrdými strelami z väčšej vzdialenosti, sa do Lyonu presúva na hosťovanie. Účastník Ligue 1 zaplatí Realu Madrid milión eur a pokryje polovicu hráčovho platu. Súčasťou dohody klubov nie je opcia na prestup.


Zdroj: SITA.sk - Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1 Ligue 1 2025/2026
