 24hod.sk    Šport

24. decembra 2025

Skončí Škriniar opäť v Taliansku? Záujem má tamojší gigant, ale je tam „ale“


Serie A Serie A 2025/2026

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar si v tureckom klube Fenerbahce Istanbul vybudoval stabilnú pozíciu, ...



Zdieľať
russia_poland_slovakia_euro_2020_soccer_94907 fda10a3be6c441058827765a95ba2ba1 676x441 24.12.2025 (SITA.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar si v tureckom klube Fenerbahce Istanbul vybudoval stabilnú pozíciu, čo neuniká pozornosti popredných európskych značiek. Ako referuje cumhuriyet.com.tr s odvolaním sa na Sky Sport Italia, 30-ročného stopéra sledujú i na Apeninskom polostrove, kde v minulosti pôsobil v Sampdorii Janov a Interi Miláno.


Podľa správy Sky Sport Italia chce AC Miláno po dohode o hosťovaní nemeckého útočníka Niclasa Füllkruga z West Hamu United posilniť aj svoju obranu. Taliansky tím hľadá vhodného a skúseného hráča do svojej defenzívnej línie.

Podľa správ taliansky tím zvažuje do obrany niekoľko mien a jedným z nich je práve Škriniar. Skutočnosť, že slovenská hviezda je kapitánom Fenerbahce a pravidelným hráčom základnej zostavy, však z neho robí ťažkého kandidáta pre AC Miláno. Údajne je na užšom výbere Milánčanov i Federico Gatti z Juventusu, ale 27-ročný hráč vraj nie je ochotný opustiť turínsky klub. Ďalšou možnosťou pre AC Miláno je Eric Dier, ktorý hrá za AS Monako.

Škriniar pôsobí vo Fenerbahce Istanbul od konca januára tohto roka. Najprv prišiel z Paríža Saint-Germain na hosťovanie, ktoré sa v lete zmenilo na prestup. Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana bude Škriniar v januárovom prestupovom období pre Fenerbahce „nedotknuteľný“. „Škriniar je kľúčovou súčasťou projektu a neodíde,“ poznamenal Romano na platforme X.


Zdroj: SITA.sk - Skončí Škriniar opäť v Taliansku? Záujem má tamojší gigant, ale je tam „ale“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Serie A Serie A 2025/2026
