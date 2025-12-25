|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. decembra 2025
Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO
Tagy: Niké liga Niké liga 2025/2026
Legionári zo slovenských futbalových klubov Niké ligy sa vo vianočnom období postarali o úsmevné a zároveň milé spestrenie sviatočnej atmosféry. V spoločnom ...
Zdieľať
25.12.2025 (SITA.sk) - Legionári zo slovenských futbalových klubov Niké ligy sa vo vianočnom období postarali o úsmevné a zároveň milé spestrenie sviatočnej atmosféry.
V spoločnom videu sa totiž odhodlali zaspievať jednu z najznámejších tradičných slovenských vianočných pesničiek, hoci pre väčšinu z nich ide o jazykovo aj hudobne náročnú výzvu. Výsledok však jasne ukazuje, že Vianoce sú predovšetkým o radosti, spolupatričnosti a dobrej nálade.
Tóny možno neboli vždy úplne presné a výslovnosť občas zakolísala, no práve to dodalo celému vystúpeniu ľudský rozmer a šarm. Ak by spev hodnotil známy porotca zo Superstar Paľo Habera, pravdepodobne by zaznelo nekompromisné „nepostupuješ“. V tomto prípade však o spevácku dokonalosť vôbec nešlo. Dôležité bolo, že zahraniční hráči sa s úlohou popasovali s humorom, nadhľadom a úprimným nadšením.
Video, ktoré zverejnila Niké liga na YouTube, si rýchlo získalo pozornosť fanúšikov a ukázalo, že futbal dokáže spájať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Legionári tak symbolicky potvrdili, že sa stali súčasťou slovenského futbalového prostredia a kultúry. Ich vianočný spev je príjemným pripomenutím, že sviatky sú ideálnym časom na spomalenie, úsmev a spoločné zážitky – bez ohľadu na národnosť či prízvuk.
Zdroj: SITA.sk - Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V spoločnom videu sa totiž odhodlali zaspievať jednu z najznámejších tradičných slovenských vianočných pesničiek, hoci pre väčšinu z nich ide o jazykovo aj hudobne náročnú výzvu. Výsledok však jasne ukazuje, že Vianoce sú predovšetkým o radosti, spolupatričnosti a dobrej nálade.
Tóny možno neboli vždy úplne presné a výslovnosť občas zakolísala, no práve to dodalo celému vystúpeniu ľudský rozmer a šarm. Ak by spev hodnotil známy porotca zo Superstar Paľo Habera, pravdepodobne by zaznelo nekompromisné „nepostupuješ“. V tomto prípade však o spevácku dokonalosť vôbec nešlo. Dôležité bolo, že zahraniční hráči sa s úlohou popasovali s humorom, nadhľadom a úprimným nadšením.
Video, ktoré zverejnila Niké liga na YouTube, si rýchlo získalo pozornosť fanúšikov a ukázalo, že futbal dokáže spájať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Legionári tak symbolicky potvrdili, že sa stali súčasťou slovenského futbalového prostredia a kultúry. Ich vianočný spev je príjemným pripomenutím, že sviatky sú ideálnym časom na spomalenie, úsmev a spoločné zážitky – bez ohľadu na národnosť či prízvuk.
Zdroj: SITA.sk - Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga Niké liga 2025/2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Darčeky, koleda aj tímový duch. Slovenská hokejová „dvadsiatka“ oslávila Štedrý deň v USA – VIDEO
Darčeky, koleda aj tímový duch. Slovenská hokejová „dvadsiatka“ oslávila Štedrý deň v USA – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone
Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone