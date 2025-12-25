Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. decembra 2025

Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO


Legionári zo slovenských futbalových klubov Niké ligy sa vo vianočnom období postarali o úsmevné a zároveň milé spestrenie sviatočnej atmosféry. V spoločnom ...



nike liga kazdy den budu raz vianoce legionari spievaju 676x368 25.12.2025 (SITA.sk) - Legionári zo slovenských futbalových klubov Niké ligy sa vo vianočnom období postarali o úsmevné a zároveň milé spestrenie sviatočnej atmosféry.


V spoločnom videu sa totiž odhodlali zaspievať jednu z najznámejších tradičných slovenských vianočných pesničiek, hoci pre väčšinu z nich ide o jazykovo aj hudobne náročnú výzvu. Výsledok však jasne ukazuje, že Vianoce sú predovšetkým o radosti, spolupatričnosti a dobrej nálade.

Tóny možno neboli vždy úplne presné a výslovnosť občas zakolísala, no práve to dodalo celému vystúpeniu ľudský rozmer a šarm. Ak by spev hodnotil známy porotca zo Superstar Paľo Habera, pravdepodobne by zaznelo nekompromisné „nepostupuješ“. V tomto prípade však o spevácku dokonalosť vôbec nešlo. Dôležité bolo, že zahraniční hráči sa s úlohou popasovali s humorom, nadhľadom a úprimným nadšením.

Video, ktoré zverejnila Niké liga na YouTube, si rýchlo získalo pozornosť fanúšikov a ukázalo, že futbal dokáže spájať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Legionári tak symbolicky potvrdili, že sa stali súčasťou slovenského futbalového prostredia a kultúry. Ich vianočný spev je príjemným pripomenutím, že sviatky sú ideálnym časom na spomalenie, úsmev a spoločné zážitky – bez ohľadu na národnosť či prízvuk.




Zdroj: SITA.sk - Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga Niké liga 2025/2026
