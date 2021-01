Brankár Halák vychytal triumf Bostonu, v NHL sa tešili aj Sekera a Tatar (video)

Malkin volá po zjednodušení hry





29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitán Patrice Bergeron strelil dva góly, brankár Jaroslav Halák zneškodnil 16 zo 17 striel (úspešnosť 94,12%) a Boston zdolal Pittsburgh 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).Druhá konfrontácia týchto dvoch súperov v TD Garden v rozpätí troch dní sa skončila druhýkrát víťazstvom Bruins nad Penguins. Celkovo má Boston na konte 5 víťazstiev zo siedmich zápasov a vo Východnej divízii je druhý za Washingtonom.Halák síce nemal extrémne veľa práce, ale bol tradične spoľahlivý. V treťom vystúpení v tejto sezóne dosiahol druhé víťazstvo a portál CBS skonštatoval, že potvrdil svoju rolu najspoľahlivejšieho medzi brankármi - prvými náhradníkmi."Halák pokračuje vo svojej nadvláde medzi 1B brankármi. V troch zápasoch inkasoval iba štyri góly a dosiahol dve víťazstvá. Keď si vyhľadáte výraz 'bezpečné peniaze v banke', nájdete tam jeho fotku," napísal portál https://www.cbssports.com/.Pittsburgh márne hľadá recept na Boston na jeho ľade už niekoľko rokov. Aktuálna prehra bola už desiata v sérii medzi týmito dvoma rivalmi, keď sa hralo v TD Garden."Súper bol rýchlejší a hladnejší a tiež povyhrával všetky súboje v rohoch klziska. My sa musíme pozrieť do zrkadla a zača bojovať v každom striedaní. Musíme zjednodušiť hru a veľa, naozaj veľa, pracovať," kriticky uviedol útočník "tučniakov" Jevgenij Malkin Dva zo štyroch gólov Bruins strelili hráči zo štvrtého útoku - Sean Kuraly a Chris Wagner. "Snažíme sa v defenzíve hrať dobre a darí sa nám to. Máme v tíme veľa talentu a začíname si viac veriť. A čoraz viac prichádzajú aj príležitosti na skórovanie a s nimi aj góly," podotkol Kurraly na webe NHL.V bohatej štvrtkovej ponuke NHL sa predstavilo dovedna päť Slovákov a všetci sa tešili z víťazstiev. Okrem Haláka v Bostone sa výrazne podieľali na triumfe Washingtonu nad NY Islanders (6:3) Zdeno Chára Richard Pánik . Veterán Chára si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku a pridal aj asistenciu. Útočník Pánik raz asistoval.Ďalší skúsený obranca Andrej Sekera odohral vyše 21 minút pri triumfe Dallasu nad Detroitom (7:3) a pripísal si dve zablokované strely. Útočník Montrealu Tomáš Tatar tiež nebodoval, ale jeho mužstvo zdolalo Calgary 4:2. Tatar mal jednu strelu na bránku, bodyček a na konci mínusový bod, ale Montreal bodoval vo všetkých siedmich zápasoch od začiatku sezóny.S piatimi víťazstvami je Montreal na druhej priečke Kanadskej divízie. "Hráme s vášňou a darí sa nám. V tejto našej kanadskej divízie sme pôvodne nemali mať šancu proti viacerým tímom, ale s pribúdajúcimi zápasmi si čoraz viac veríme a zlepšujeme sa. Toto bude krátka sezóna, preto je dôležitá mať dobrý začiatok," uviedol kapitán Canadiens Shea Weber , ktorý už nazbieral päť bodov.