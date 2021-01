Vlhová pôjde v Ga-Pa dvakrát super-G, zjazd zrušilo nepriaznivé počasie

Zjazd bez tréningu sa ísť nemôže

Vlhová má stobodový náskok

29.1.2021 - Na sobotu plánovaný zjazd Svetového pohára žien v nemeckom Garmisch-Partenkirchene sa neuskutoční. Namiesto neho pretekárky vrátane Slovenky Petry Vlhovej absolvujú aj druhý super-G.Organizátori museli pre nepriaznivé počasie (dážď, sneh aj vietor) zrušiť po štvrtkovom aj piatkový tréning na Kandahare a podľa pravidiel nie je možné odjazdiť zjazd bez meraného tréningu.Potvrdila to Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). Oba superobrovské slalomy by sa mali počas víkendu uskutočniť od 11.00 h.Víkendové dve súťaže v v super G budú v poradí dvadsiate prvé a dvadsiate druhé preteky aktuálnej sezóny Svetového pohára žien z 33 plánovaných.Vlhová má na čele SP náskok 100 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou a 136 bodov pred ďalšou švajčiarskou zjazdárkou Larou Gutovou-Behramiovou. Pred rokom sa preteky v Ga-Pa konali na konci druhého februárového týždňa a Vlhová si na Kandahare počínala výborne. V zjazde obsadila ôsme miesto a v super G bola deviata.Neuskutočnený zjazd v Ga-Pa by sa mal presunúť na koniec februára do talianskeho Val fi Fassa (26.- 28. 2.). Tam absolvujú zjazdárky po novom dva zjazdy a jeden super G.