Petra Vlhová ide super G v La Thuile, pre koronavírus prijali aj špeciálne opatrenia (online)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



La Thuile





Super G (online od 10:30):

Petra Vlhová má štartové číslo 16





Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára

bilancia 14 – 12 – 8 (celkovo 34)





1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom

1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom

1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom

1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom

1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom

1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom

1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom

1. miesto – Maribor (Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom

1. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom

1. miesto – St. Moritz (Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom

1. miesto – Záhreb (Chor., 4. 1. 2020), slalom

1. miesto – Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom

1. miesto – Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom

1. miesto – Kranjska Gora (Slo., 16. 2. 2020), slalom



2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom

2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom

2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom

2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom

2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom

2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom

2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom

2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom

2. miesto – Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom

2. miesto – Lienz (Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom

2. miesto – Kranjska Gora (Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom



3. miesto – Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom

3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom

3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom

3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom

3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia

3. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), slalom

3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 16. 3. 2019), slalom

3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom

1. miesto –(Švéd., 13. 12. 2015), slalom1. miesto –(USA, 18. 3. 2017), slalom1. miesto –(Fín., 11. 11. 2017), slalom1. miesto –(Švaj., 28. 1. 2018), slalom1. miesto –(Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom1. miesto –(Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom1. miesto –(Rak., 8. 1. 2019), slalom1. miesto –(Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom1. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom1. miesto –(Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom1. miesto –(Chor., 4. 1. 2020), slalom1. miesto –(Rak., 14. 1. 2020), slalom1. miesto –(Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom1. miesto –(Slo., 16. 2. 2020), slalom2. miesto –(Chor., 3. 1. 2017), slalom2. miesto –(USA, 26. 11. 2017), slalom2. miesto –(Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom2. miesto –(Fín., 17. 11. 2018), slalom2. miesto –(USA, 25. 11. 2018), slalom2. miesto –(Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom2. miesto –(Fr., 22. 12. 2018), slalom2. miesto –(Rak., 29. 12. 2018), slalom2. miesto –(Chor., 5. 1. 2019), slalom2. miesto –(USA, 1. 12. 2019), slalom2. miesto –(Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom2. miesto –(Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom3. miesto –(Rak., 29. 12. 2015), slalom3. miesto –(Rak., 15. 1. 2016), slalom3. miesto –(Fín., 12. 11. 2016), slalom3. miesto –(Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom3. miesto –(Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia3. miesto –(ČR, 8. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 16. 3. 2019), slalom3. miesto –(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 - V talianskom La Thuile sa v sobotu ide ďalší super G v rámci tejto sezóny Svetového pohára 2019/2020. Na štarte nechýba ani slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá odštartuje so 16.Sezóna zjazdárok vstupuje do rozhodujúcej fázy. Cez tento víkend sú na programe dvadsiate štvrté a dvadsiate piate preteky. Vlhová sa dosiaľ v tomto ročníku Svetového pohára päťkrát tešila z víťazstva a stále má na dosah viacero malých, ale aj veľký glóbus.Napriek problémom s chrupavkou v kolene sa 24-ročná Liptáčka pokúsi v sobotňajšom super G aj nedeľňajšej alpskej kombinácii čo najviac stiahnuť náskok Federicy Brignoneovej na čele Svetového pohára. Talianka má momentálne k dobru 159 bodov. Pred Vlhovou je aj obhajkyňa celkového triumfu v SP Američanka Mikaela Shiffrinová. Jej súťažná pauza po úmrtí otca už trvá takmer mesiac a neštartuje ani tento víkend v La Thuile.Preteky v La Thuile v regióne Aosta sa z obáv pred šírením koronavírusu konajú s obmedzeným počtom divákov a špeciálne opatrenia Taliani prijali aj v súvislosti so zástupcami médií. Rakúske zdroje informujú, že organizátori zrušili slávnostné žrebovanie čísel pred pretekmi a tiež tlačové konferencie a slávnostné ceremoniály po súťažiach.Novinárom tiež zakázali podávať si ruky s funkcionármi či pretekárkami. "Reportéri, kameramani aj fotografi počas rozhovorov v mixzóne musia udržiavať minimálnu vzdialenosť jeden a pol metra od lyžiarok. Platí to aj o moderátoroch v živom vysielaní. Tiež by si mali vymieňať mikrofóny, ktoré používajú," uvádza športový portál laola1.at.