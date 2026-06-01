Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť


Tagy: finále play-off Hádzanári Niké handball extraliga tretí zápas vysoké víťazstvo

Tatran Prešov je blízko k zisku 20. titulu majstra Slovenska v hádzanej. Už len jeden víťazný zápas a hádzanári Tatrana Prešov môžu oslavovať dvadsiaty titul majstrov Slovenska. Vo finálovom súboji ...



Zdieľať
presov 676x429 1.6.2026 (SITA.sk) - Tatran Prešov je blízko k zisku 20. titulu majstra Slovenska v hádzanej.


Už len jeden víťazný zápas a hádzanári Tatrana Prešov môžu oslavovať dvadsiaty titul majstrov Slovenska. Vo finálovom súboji číslo 3 zdolali na domácej palubovke hráčov HK Bojnice 33:24 (19:13) a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:1.

Štvrtý duel finále je na programe v utorok 2. júna od 18.00 hj v Prievidzi, kde hrávajú Bojnice svoje domáce zápasy.

Ak hádzanári Bojníc aj druhý domáci duel premenia na víťazstvo, o majstrovi rozhodne piaty zápas v sobotu 6. júna v Prešove (19.00 h).

Prešovčanoa sa v treťom finálovom zápase ujali rýchlo vedenia, ktoré v prvom polčase navýšili až na rozdiel ôsmich gólov (18:10). Do šatní napokon odchádzali s vedením 19:13.

Dominantný Prešov


Druhý polčas ponúkol opäť dominantný Prešov. Hostia v istej chvíli znížili na 22:28, ale konečný výsledok 32:23 hovorí jasnou rečou. Najlepšími strelcami Tatrana v zápase boli šesťgóloví Damián Mitaľ, Tim Jenko Bogdanič a Lukáš Urban. V tíme hostí si najviac gólov pripísal Tomáš Bogár, autor siedmich zásahov.

"Hodnotí sa ľahšie, lebo prvýkrát v tejto sérii bolo vidieť našu energiu, silu, mentálnu stránku a odhodlanie vyhrať. Nebál som sa ani sekundu, že prehráme. Chlapci išli od prvej minúty naplno, hoci opäť sme ´zahasili´ veľa šancí zo šestky. Videl som ale na nich, že sú odhodlaní bojovať a chceli odčiniť to, čo sa stalo v Bojniciach," zhodnotil tréner Radoslav Antl podľa webu Tatrana Prešov.

Bolo tam srdiečko


Brankár Matúš Mitošinka vyzdvihol aj mentálnu stránku a správne nastavenie na zápas po nešťastnej prehre u súpera po sedemmetrových hodoch.

"Veľmi som si užil tento zápas. Krásny, plný emócií, srdiečko tam bolo, všetko, čo k tomu patrilo. Dôležité bolo naše nasadenie a tiež mentálna príprava. Osobne som sa cítil neskutočne. Bol som správne nabudený od prvej minúty, chcel som zvíťaziť. Večer pred zápasom som kamarátom hovoril, že vyhráme o desať. Napokon to bolo o deväť. Teraz to chceme ukončiť u súpera, budeme sa snažiť," vravel Mitošinka.


Zdroj: SITA.sk - Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: finále play-off Hádzanári Niké handball extraliga tretí zápas vysoké víťazstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League
<< predchádzajúci článok
Vingegaard ovládol Giro a skompletizoval zbierku víťazstiev na Grand Tours. Ako dopadol jediný Slovák?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 