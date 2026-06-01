Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť
Tatran Prešov je blízko k zisku 20. titulu majstra Slovenska v hádzanej. Už len jeden víťazný zápas a hádzanári Tatrana Prešov môžu oslavovať dvadsiaty titul majstrov Slovenska. Vo finálovom súboji ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Tatran Prešov je blízko k zisku 20. titulu majstra Slovenska v hádzanej.
Už len jeden víťazný zápas a hádzanári Tatrana Prešov môžu oslavovať dvadsiaty titul majstrov Slovenska. Vo finálovom súboji číslo 3 zdolali na domácej palubovke hráčov HK Bojnice 33:24 (19:13) a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:1.
Štvrtý duel finále je na programe v utorok 2. júna od 18.00 hj v Prievidzi, kde hrávajú Bojnice svoje domáce zápasy.
Ak hádzanári Bojníc aj druhý domáci duel premenia na víťazstvo, o majstrovi rozhodne piaty zápas v sobotu 6. júna v Prešove (19.00 h).
Prešovčanoa sa v treťom finálovom zápase ujali rýchlo vedenia, ktoré v prvom polčase navýšili až na rozdiel ôsmich gólov (18:10). Do šatní napokon odchádzali s vedením 19:13.
Dominantný Prešov
Druhý polčas ponúkol opäť dominantný Prešov. Hostia v istej chvíli znížili na 22:28, ale konečný výsledok 32:23 hovorí jasnou rečou. Najlepšími strelcami Tatrana v zápase boli šesťgóloví Damián Mitaľ, Tim Jenko Bogdanič a Lukáš Urban. V tíme hostí si najviac gólov pripísal Tomáš Bogár, autor siedmich zásahov.
"Hodnotí sa ľahšie, lebo prvýkrát v tejto sérii bolo vidieť našu energiu, silu, mentálnu stránku a odhodlanie vyhrať. Nebál som sa ani sekundu, že prehráme. Chlapci išli od prvej minúty naplno, hoci opäť sme ´zahasili´ veľa šancí zo šestky. Videl som ale na nich, že sú odhodlaní bojovať a chceli odčiniť to, čo sa stalo v Bojniciach," zhodnotil tréner Radoslav Antl podľa webu Tatrana Prešov.
Bolo tam srdiečko
Brankár Matúš Mitošinka vyzdvihol aj mentálnu stránku a správne nastavenie na zápas po nešťastnej prehre u súpera po sedemmetrových hodoch.
"Veľmi som si užil tento zápas. Krásny, plný emócií, srdiečko tam bolo, všetko, čo k tomu patrilo. Dôležité bolo naše nasadenie a tiež mentálna príprava. Osobne som sa cítil neskutočne. Bol som správne nabudený od prvej minúty, chcel som zvíťaziť. Večer pred zápasom som kamarátom hovoril, že vyhráme o desať. Napokon to bolo o deväť. Teraz to chceme ukončiť u súpera, budeme sa snažiť," vravel Mitošinka.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť © SITA Všetky práva vyhradené.
