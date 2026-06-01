Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League


Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Premier League

James Milner po 24 sezónach končí hráčsku kariéru, pôsobil v nej v Brightone, Liverpoole, Manchestri City, Aston Vile, Newcastli aj Leedsi. Reprezentačnú kariéru ukončil už pred desiatimi rokmi, teraz ...



Zdieľať
britain_soccer_premier_league_47828 a8e58ec75835493ab70d4992e4aa7c9e 676x494 1.6.2026 (SITA.sk) - James Milner po 24 sezónach končí hráčsku kariéru, pôsobil v nej v Brightone, Liverpoole, Manchestri City, Aston Vile, Newcastli aj Leedsi.


Reprezentačnú kariéru ukončil už pred desiatimi rokmi, teraz anglický stredopoliar James Milner vo veku 40 rokov definitívne "vešia kopačky na klinec". Rodák z Leedsu absolvoval v Premier League neskutočných 24 sezón.

Ostatné tri ročníky hrával Millner za Brighton, predtým strávil osem sezón v FC Liverpool, ďalších päť v Manchestri City a pôsobil aj v Newcastli United, Aston Ville a kariéru rozbiehal vo farbách Leedsu United.



Počas bohatej kariéry vyhral tri tituly v Premier League - dva s "The Citizens" a jeden s Liverpoolom. Okrem toho "The Reds" pomohol v roku 2019 aj k triumfu v Lige majstrov.

V februári 2026 prekonal rekord v počte odohraných zápasov v Premier League, keď nastúpil za Brighton proti Brentfordu. Celkovo absolvoval v anglickej najvyššej futbalovej súťaži 658 zápasov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Po 24 sezónach v Premier League cítim, že je správny čas ukončiť moju hráčsku kariéru. Od môjho debutu za Leeds, ktorých som podporoval ako dieťa, vo veku 16 rokov a dokonca sa stal najmladším strelcom v Premier League, som si nikdy nepredstavoval takú cestu, akú som prežil," uviedol Milner vo vyhlásení na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Premier League
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Okrem Messiho a C. Ronalda čakajú šieste MS aj mexického brankár Ochou
<< predchádzajúci článok
Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 