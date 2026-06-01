|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League
James Milner po 24 sezónach končí hráčsku kariéru, pôsobil v nej v Brightone, Liverpoole, Manchestri City, Aston Vile, Newcastli aj Leedsi. Reprezentačnú kariéru ukončil už pred desiatimi rokmi, teraz ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - James Milner po 24 sezónach končí hráčsku kariéru, pôsobil v nej v Brightone, Liverpoole, Manchestri City, Aston Vile, Newcastli aj Leedsi.
Reprezentačnú kariéru ukončil už pred desiatimi rokmi, teraz anglický stredopoliar James Milner vo veku 40 rokov definitívne "vešia kopačky na klinec". Rodák z Leedsu absolvoval v Premier League neskutočných 24 sezón.
Ostatné tri ročníky hrával Millner za Brighton, predtým strávil osem sezón v FC Liverpool, ďalších päť v Manchestri City a pôsobil aj v Newcastli United, Aston Ville a kariéru rozbiehal vo farbách Leedsu United.
Počas bohatej kariéry vyhral tri tituly v Premier League - dva s "The Citizens" a jeden s Liverpoolom. Okrem toho "The Reds" pomohol v roku 2019 aj k triumfu v Lige majstrov.
V februári 2026 prekonal rekord v počte odohraných zápasov v Premier League, keď nastúpil za Brighton proti Brentfordu. Celkovo absolvoval v anglickej najvyššej futbalovej súťaži 658 zápasov.
"Po 24 sezónach v Premier League cítim, že je správny čas ukončiť moju hráčsku kariéru. Od môjho debutu za Leeds, ktorých som podporoval ako dieťa, vo veku 16 rokov a dokonca sa stal najmladším strelcom v Premier League, som si nikdy nepredstavoval takú cestu, akú som prežil," uviedol Milner vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Reprezentačnú kariéru ukončil už pred desiatimi rokmi, teraz anglický stredopoliar James Milner vo veku 40 rokov definitívne "vešia kopačky na klinec". Rodák z Leedsu absolvoval v Premier League neskutočných 24 sezón.
Ostatné tri ročníky hrával Millner za Brighton, predtým strávil osem sezón v FC Liverpool, ďalších päť v Manchestri City a pôsobil aj v Newcastli United, Aston Ville a kariéru rozbiehal vo farbách Leedsu United.
Počas bohatej kariéry vyhral tri tituly v Premier League - dva s "The Citizens" a jeden s Liverpoolom. Okrem toho "The Reds" pomohol v roku 2019 aj k triumfu v Lige majstrov.
V februári 2026 prekonal rekord v počte odohraných zápasov v Premier League, keď nastúpil za Brighton proti Brentfordu. Celkovo absolvoval v anglickej najvyššej futbalovej súťaži 658 zápasov.
"Po 24 sezónach v Premier League cítim, že je správny čas ukončiť moju hráčsku kariéru. Od môjho debutu za Leeds, ktorých som podporoval ako dieťa, vo veku 16 rokov a dokonca sa stal najmladším strelcom v Premier League, som si nikdy nepredstavoval takú cestu, akú som prežil," uviedol Milner vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 40 rokov končí kariéru rekordér v počte zápasov v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Okrem Messiho a C. Ronalda čakajú šieste MS aj mexického brankár Ochou
Okrem Messiho a C. Ronalda čakajú šieste MS aj mexického brankár Ochou
<< predchádzajúci článok
Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť
Brankár Prešova Mitošinka kamarátom vravel, že vyhrajú o 10 gólov. Nakoniec to bolo o deväť