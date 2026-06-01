01. júna 2026

Vingegaard ovládol Giro a skompletizoval zbierku víťazstiev na Grand Tours. Ako dopadol jediný Slovák?


Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval na Giro d'Italia a stal sa jediným aktívnym jazdcom, ktorý vyhral všetky tri prestížne trojtýždňové preteky Grand Tour. Dánsky cyklista



1.6.2026 (SITA.sk) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval na Giro d'Italia a stal sa jediným aktívnym jazdcom, ktorý vyhral všetky tri prestížne trojtýždňové preteky Grand Tour.


Dánsky cyklista Jonas Vingegaard spečatil v nedeľu celkové víťazstvo na Giro d'Italia, keď do Ríma dorazil v ružovom drese lídra pretekov. Záverečnú etapu vyhral domáci šprintér Jonathan Milan, no pozornosť patrila predovšetkým Vingegaardovi, ktorý sa stal jediným aktívnym cyklistom s triumfami na všetkých troch podujatiach Grand Tour.

Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Visma–Lease a Bike pridal víťazstvo na Giro d'Italia k titulom z Tour de France v rokoch 2022 a 2023 a k triumfu na Vuelte a Espaňa z roku 2025. V histórii cestnej cyklistiky sa stal iba ôsmym mužom, ktorému sa podarilo vyhrať všetky tri najvýznamnejšie etapové preteky sveta.

„Vyhrať všetky tri najväčšie preteky je pre mňa výnimočné. Ťažko nachádzam slová, ktorými by som to opísal,“ povedal Vingegaard pre taliansku televíziu RAI. Dodal, že po krátkom oddychu s rodinou v Ríme sa začne pripravovať na Tour de France, kde ho čaká očakávaný súboj s Tadejom Pogačarom.

Vingegaard dominoval na tohtoročnom Gire prakticky bez vážnejšieho ohrozenia. Preteky ukončil s piatimi etapovými víťazstvami a v celkovom poradí triumfoval s náskokom päť minút a 22 sekúnd pred Rakúšanom Felixom Gallom. Tretie miesto obsadil Austrálčan Jai Hindley.

Šéf tímu Visma Richard Plugge vyhlásil, že Vingegaard by mal byť po Gire ešte silnejší. „Jonas bude po tomto ešte výkonnejší. Pripravovali sme ho tak, aby mal vrchol formy na Tour de France, takže sa tešíme na tento súboj,“ uviedol.

Záverečnú etapu v uliciach Ríma vyhral Talian Jonathan Milan, ktorý si pripísal prvé etapové víťazstvo na tohtoročnom Gire. V špurte zdolal krajanov Giovanniho Lonardiho a Paula Penhoeta. „Som rád, že som Giro zakončil týmto spôsobom. Je dôležité odísť aspoň s jedným víťazstvom,“ povedal Milan po dojazde do cieľa.

Jediný slovenský účastník Giro d'Italia Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) skončil v záverečnej etape na 142. mieste a celkovo mu patrí 138. priečka s odstupom 5 hodín, 42 minút a 19 sekúnd za víťazom. Pre 26-ročného rodáka z Detvianskej Huty to bola prvá skúsenosť z Grand Tour v kariére. Kubiš plnil na Gire úlohu rozbiehača šprintov pre Holanďana Dylana Groenewegena, ktorý si pripísal tri umiestnenia do šiesteho miesta v etapách, ale ani jedno víťazstvo. Slovenský pretekár najlepšie obstál v 18. etape, v ktorej obsadil 10. miesto.


Zdroj: SITA.sk - Vingegaard ovládol Giro a skompletizoval zbierku víťazstiev na Grand Tours. Ako dopadol jediný Slovák? © SITA Všetky práva vyhradené.

