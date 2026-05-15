Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

Brankár PSG dostal od pornoherečky špeciálnu ponuku na vášnivú noc. Jeho manželka okamžite reagovala


Tagy: Finále Liga majstrov 2025/2026 Ligue 1 2025/2026 Ponuka Titul výkony zákroky

Francúzsky klub má pocit, že našiel gólmana, ktorý dokáže v dôležitých zápasoch urobiť potrebný rozdiel. Ruský futbalista Matvej Safonov dostal netradičnú ponuku za každý zákrok, ktorý ...



Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Francúzsky klub má pocit, že našiel gólmana, ktorý dokáže v dôležitých zápasoch urobiť potrebný rozdiel.


Ruský futbalista Matvej Safonov dostal netradičnú ponuku za každý zákrok, ktorý predvedie vo finále Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu.

Herečka z filmov pre dospelých Mary Rock sľúbila brankárovi Matvejovi "vášnivú noc", no gólman zatiaľ verejne neragoval. Za to jeho manželka áno.

Marina Kondratiuková to však urobila s poriadnou iróniou. "Herečka z filmov pre dospelých popriala môjmu manželovi veľa šťastia vo finále Ligy majstrov a sľúbila mu vášnivý večer za každý zákrok," napísala na sociálnej sieti.

"Nemá ani tušenie, že pre neho vášnivé noci znamenajú lúštenie krížoviek, pozeranie relácie a chodenie spať o 23:30 h, pretože, sakra, musí na druhý deň skoro vstávať na tréning," doplnila Kondratiuková.

Ruský brankár si skvelú formu vybral naozaj štýlovo na koniec sezóny, keď svoj tím podržal nielen v "milionárskej súťaži", ale aj v Ligue 1, kde sa PSG teší z ďalšieho titulu.

Francúzsky klub má pocit, že našiel gólmana, ktorý dokáže v dôležitých zápasoch urobiť potrebný rozdiel. "Pre nás to ešte nie je koniec, skončí sa to 30. mája. Dovtedy budeme veľmi sústredený," povedal Safonov na margo finále Ligy majstrov v Budapešti.


Zdroj: SITA.sk - Brankár PSG dostal od pornoherečky špeciálnu ponuku na vášnivú noc. Jeho manželka okamžite reagovala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finále Liga majstrov 2025/2026 Ligue 1 2025/2026 Ponuka Titul výkony zákroky
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Kedy hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Program, zápasy, výsledky, nominácia – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 