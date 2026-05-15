Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

V Bayerne Mníchov robia všetko pre to, aby kanadská hviezda stihla domáce majstrovstvá sveta


Tagy: Futbal - Bundesliga 2025/2026 MS vo futbale 2026

Alphonso Davies si v odvete semifinále LM poranil ľavé stehno a v na klubovej úrovni si v tejto sezóne už nezahrá. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov potvrdil, že urobí všetko pre to, aby mal ...



Zdieľať
germany_soccer_bundesliga_40975 scaled 1 676x429 15.5.2026 (SITA.sk) - Alphonso Davies si v odvete semifinále LM poranil ľavé stehno a v na klubovej úrovni si v tejto sezóne už nezahrá.


Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov potvrdil, že urobí všetko pre to, aby mal zranený Alphonso Davies šancu byť pripravený na tohtoročné majstrovstvá sveta a mohol reprezentovať Kanadu na domácom šampionáte. Športový riaditeľ bavorského klubu Max Eberl uviedol, že bundesligový šampión spolupracuje s Kanadskou futbalovou asociáciou s ohľadom na MS, ale aj na dlhodobú kondíciu hráča.

"Našou nádejou je, že môžeme všetci spoločne pracovať na tom, čo je pre Phonzyho najlepšie," povedal Eberl na tlačovej konferencii pred posledným ligovým zápasom Bayernu proti Kolínu nad Rýnom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Kanaďania absolvujú všetky tri zápasy základnej skupiny na domácej pôde, pričom úvodný duel proti Bosne a Hercegovine ich čaká 12. júna v Toronte.

"Je to dosť tragické, že si zranil sval ešte pred svetovým šampionátom, ktorý sa hrá na jeho domácej pôde. Všetci budeme spolupracovať, aby mohol byť pripravený - ale to znamená, že sa musí dať dokopy a on to prijíma," dodal Eberl.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Davies sa v decembri 2025 vrátil do súťažného diania po dlhej absencii spôsobenej problémami s kolenom, následne však utrpel viacero svalových zranení. Najnovšie si zranil zadnú časť ľavého stehna po tom, čo 6. mája nastúpil ako náhradník v odvete semifinále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.

Toto zranenie ho vyradí nielen zo sobotňajšieho zápasu proti Kolínu nad Rýnom, ale aj z finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu. Tento duel je na programe 23. mája v Berlíne.

Kanadská reprezentácia plánuje ohlásiť 26-členný káder na majstrovstvá sveta 29. mája.


Zdroj: SITA.sk - V Bayerne Mníchov robia všetko pre to, aby kanadská hviezda stihla domáce majstrovstvá sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal - Bundesliga 2025/2026 MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slafkovský nepríde, s Dánmi sa pobijú o štvrťfinále. Valábik o šanciach Slovákov na MS v hokeji – ANKETA
<< predchádzajúci článok
Brankár PSG dostal od pornoherečky špeciálnu ponuku na vášnivú noc. Jeho manželka okamžite reagovala

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 