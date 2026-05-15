Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
V Bayerne Mníchov robia všetko pre to, aby kanadská hviezda stihla domáce majstrovstvá sveta
Alphonso Davies si v odvete semifinále LM poranil ľavé stehno a v na klubovej úrovni si v tejto sezóne už nezahrá. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov potvrdil, že urobí všetko pre to, aby mal ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Alphonso Davies si v odvete semifinále LM poranil ľavé stehno a v na klubovej úrovni si v tejto sezóne už nezahrá.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov potvrdil, že urobí všetko pre to, aby mal zranený Alphonso Davies šancu byť pripravený na tohtoročné majstrovstvá sveta a mohol reprezentovať Kanadu na domácom šampionáte. Športový riaditeľ bavorského klubu Max Eberl uviedol, že bundesligový šampión spolupracuje s Kanadskou futbalovou asociáciou s ohľadom na MS, ale aj na dlhodobú kondíciu hráča.
"Našou nádejou je, že môžeme všetci spoločne pracovať na tom, čo je pre Phonzyho najlepšie," povedal Eberl na tlačovej konferencii pred posledným ligovým zápasom Bayernu proti Kolínu nad Rýnom.
Kanaďania absolvujú všetky tri zápasy základnej skupiny na domácej pôde, pričom úvodný duel proti Bosne a Hercegovine ich čaká 12. júna v Toronte.
"Je to dosť tragické, že si zranil sval ešte pred svetovým šampionátom, ktorý sa hrá na jeho domácej pôde. Všetci budeme spolupracovať, aby mohol byť pripravený - ale to znamená, že sa musí dať dokopy a on to prijíma," dodal Eberl.
Davies sa v decembri 2025 vrátil do súťažného diania po dlhej absencii spôsobenej problémami s kolenom, následne však utrpel viacero svalových zranení. Najnovšie si zranil zadnú časť ľavého stehna po tom, čo 6. mája nastúpil ako náhradník v odvete semifinále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.
Toto zranenie ho vyradí nielen zo sobotňajšieho zápasu proti Kolínu nad Rýnom, ale aj z finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu. Tento duel je na programe 23. mája v Berlíne.
Kanadská reprezentácia plánuje ohlásiť 26-členný káder na majstrovstvá sveta 29. mája.
Zdroj: SITA.sk - V Bayerne Mníchov robia všetko pre to, aby kanadská hviezda stihla domáce majstrovstvá sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
