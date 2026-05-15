Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Kedy hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Program, zápasy, výsledky, nominácia – VIDEO, FOTO
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026
15.5.2026 (SITA.sk) - Program a výsledky slovenských hokejistov na MS v hokeji 2026.
Slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2026 hrajú v základnej B-skupine, ktorú hostí Fribourg a BFC Arena.
Zverenci trénera Vladimíra Orzságha postupne nastúpia proti Nórsku, Taliansku, Slovinsku, Dánsku, Česku, Kanade a Švédsku. Do štvrťfinále z každej skupiny postúpia po štyri tímy.
Slovensko na MS v hokeji 2026 - program a výsledky
- B-skupina
Sobota 16. mája 2026: SLOVENSKO – Nórsko / 12.20
Nedeľa 17. mája 2026: Taliansko – SLOVENSKO / 12.20
Utorok 19. mája 2026: Slovinsko – SLOVENSKO / 20.20
Štvrtok 21. mája 2026: Dánsko – SLOVENSKO / 20.20
Sobota 23. mája 2026: SLOVENSKO – Česko / 16.20
Nedeľa 24. mája 2026: SLOVENSKO – Kanada / 20.20
Utorok 26. mája 2026: Švédsko – SLOVENSKO / 16.20
MS v hokeji 2026 - nominácia Slovensko
Brankári:
Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan
Obrancovia:
František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Mislav Rosandič, Maxim Štrbák
Útočníci:
Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Aurel Nauš, Oliver Okuliar, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora
