 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

Kedy hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Program, zápasy, výsledky, nominácia – VIDEO, FOTO


Program a výsledky slovenských hokejistov na MS v hokeji 2026. Slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2026 hrajú v základnej B-skupine, ...



15.5.2026 (SITA.sk) - Program a výsledky slovenských hokejistov na MS v hokeji 2026.


Slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2026 hrajú v základnej B-skupine, ktorú hostí Fribourg a BFC Arena.


Zverenci trénera Vladimíra Orzságha postupne nastúpia proti Nórsku, Taliansku, Slovinsku, Dánsku, Česku, Kanade a Švédsku. Do štvrťfinále z každej skupiny postúpia po štyri tímy.


Slovensko na MS v hokeji 2026 - program a výsledky



  • B-skupina


Sobota 16. mája 2026: SLOVENSKO – Nórsko / 12.20


Nedeľa 17. mája 2026: Taliansko – SLOVENSKO / 12.20


Utorok 19. mája 2026: Slovinsko – SLOVENSKO / 20.20


Štvrtok 21. mája 2026: Dánsko – SLOVENSKO / 20.20


Sobota 23. mája 2026: SLOVENSKO – Česko / 16.20


Nedeľa 24. mája 2026: SLOVENSKO – Kanada / 20.20


Utorok 26. mája 2026: Švédsko – SLOVENSKO / 16.20





MS v hokeji 2026 - nominácia Slovensko


Brankári:


Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan

Obrancovia:


František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Mislav Rosandič, Maxim Štrbák

Útočníci:


Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Aurel Nauš, Oliver Okuliar, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora




Zdroj: SITA.sk

