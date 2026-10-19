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 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO


Tagy: Premier League 2026/2027

Brankár londýnskeho Arsenalu chváli tím za silný návrat po septembrovej prehre s Brightonom. Španielsky futbalový brankár David Raya z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s tým, ako sa obhajca ...



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britain_premier_league_soccer_4_632 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Brankár londýnskeho Arsenalu chváli tím za silný návrat po septembrovej prehre s Brightonom.


Španielsky futbalový brankár David Raya z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s tým, ako sa obhajca titulu Premier League zotavil po prekvapujúcej prehre 0:3 s Brightonom, ktorú "kanonieri" utrpeli pred mesiacom. Tím trénera Mikaela Artetu od návratu z reprezentačnej prestávky zaznamenal tri víťazstvá bez prerušenia.

Londýnčania v nedeľu zvíťazili na ihrisku Nottinghamu Forest 1:0 gólom Noniho Maduekeho z 80. minúty, bola to zároveň jediná strela na domácu bránku. Raya ocenil, že tento výsledok ukázal schopnosť tímu aj naďalej tvrdo pracovať a získavať cenné body, čo bola výrazná vlastnosť pri ich poslednom víťazstve v ligovej súťaži.

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"Návrat po tvrdej prehre s Brightonom a následných 19 dňoch bez súťažného zápasu bol veľmi silný. Reakcia tímu, štýl hry a odhodlanie sú neuveriteľné. Samozrejme, sú stále veci na zlepšenie, ale berieme pozitíva a so záujmom sa pozeráme na stretnutie v stredajšom súboji Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov," povedal Raya pre oficiálnu webstránku Arsenalu.

Raya tiež ocenil výnimočnosť gólu Maduekeho na náročnom súperovom teréne. "Noni je výnimočný hráč a tento gól na tak ťažkom ihrisku je pre neho špeciálny. Sme za neho veľmi radi," dodal.

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Arsenal sa momentálne pripravuje na kľúčový zápas Ligy majstrov, ktorý otestuje jeho formu po sérii pozitívnych výsledkov.


Zdroj: SITA.sk - Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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