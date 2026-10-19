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19. októbra 2026
Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO
Tagy: Premier League 2026/2027
Brankár londýnskeho Arsenalu chváli tím za silný návrat po septembrovej prehre s Brightonom. Španielsky futbalový brankár David Raya z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s tým, ako sa obhajca ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Brankár londýnskeho Arsenalu chváli tím za silný návrat po septembrovej prehre s Brightonom.
Španielsky futbalový brankár David Raya z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s tým, ako sa obhajca titulu Premier League zotavil po prekvapujúcej prehre 0:3 s Brightonom, ktorú "kanonieri" utrpeli pred mesiacom. Tím trénera Mikaela Artetu od návratu z reprezentačnej prestávky zaznamenal tri víťazstvá bez prerušenia.
Londýnčania v nedeľu zvíťazili na ihrisku Nottinghamu Forest 1:0 gólom Noniho Maduekeho z 80. minúty, bola to zároveň jediná strela na domácu bránku. Raya ocenil, že tento výsledok ukázal schopnosť tímu aj naďalej tvrdo pracovať a získavať cenné body, čo bola výrazná vlastnosť pri ich poslednom víťazstve v ligovej súťaži.
"Návrat po tvrdej prehre s Brightonom a následných 19 dňoch bez súťažného zápasu bol veľmi silný. Reakcia tímu, štýl hry a odhodlanie sú neuveriteľné. Samozrejme, sú stále veci na zlepšenie, ale berieme pozitíva a so záujmom sa pozeráme na stretnutie v stredajšom súboji Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov," povedal Raya pre oficiálnu webstránku Arsenalu.
Raya tiež ocenil výnimočnosť gólu Maduekeho na náročnom súperovom teréne. "Noni je výnimočný hráč a tento gól na tak ťažkom ihrisku je pre neho špeciálny. Sme za neho veľmi radi," dodal.
Arsenal sa momentálne pripravuje na kľúčový zápas Ligy majstrov, ktorý otestuje jeho formu po sérii pozitívnych výsledkov.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový brankár David Raya z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s tým, ako sa obhajca titulu Premier League zotavil po prekvapujúcej prehre 0:3 s Brightonom, ktorú "kanonieri" utrpeli pred mesiacom. Tím trénera Mikaela Artetu od návratu z reprezentačnej prestávky zaznamenal tri víťazstvá bez prerušenia.
Londýnčania v nedeľu zvíťazili na ihrisku Nottinghamu Forest 1:0 gólom Noniho Maduekeho z 80. minúty, bola to zároveň jediná strela na domácu bránku. Raya ocenil, že tento výsledok ukázal schopnosť tímu aj naďalej tvrdo pracovať a získavať cenné body, čo bola výrazná vlastnosť pri ich poslednom víťazstve v ligovej súťaži.
"Návrat po tvrdej prehre s Brightonom a následných 19 dňoch bez súťažného zápasu bol veľmi silný. Reakcia tímu, štýl hry a odhodlanie sú neuveriteľné. Samozrejme, sú stále veci na zlepšenie, ale berieme pozitíva a so záujmom sa pozeráme na stretnutie v stredajšom súboji Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov," povedal Raya pre oficiálnu webstránku Arsenalu.
Raya tiež ocenil výnimočnosť gólu Maduekeho na náročnom súperovom teréne. "Noni je výnimočný hráč a tento gól na tak ťažkom ihrisku je pre neho špeciálny. Sme za neho veľmi radi," dodal.
Arsenal sa momentálne pripravuje na kľúčový zápas Ligy majstrov, ktorý otestuje jeho formu po sérii pozitívnych výsledkov.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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