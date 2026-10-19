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19. októbra 2026
Kukuľková si stále naplno neuvedomuje, čo na stolnotenisových ME v Slovinsku dosiahla
Tagy: ME v stolnom tenise
Tatiana Kukuľková po boku Poľky Natalie Bajorovej ovládla súťaž deblistiek, na ceste za titulom táto dvojica zdolala viacero kvalitných súperiek V sobotu večer na majstrovstvách Európy v stolnom ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Tatiana Kukuľková po boku Poľky Natalie Bajorovej ovládla súťaž deblistiek, na ceste za titulom táto dvojica zdolala viacero kvalitných súperiek
V sobotu večer na majstrovstvách Európy v stolnom tenise získala zlato v štvorhre žien a v pondelok sa na pôde Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) podelila o svoje dojmy po najväčšom úspechu doterajšej kariéry. Tatiana Kukuľková po boku Poľky Natalie Bajorovej ovládla súťaž deblistiek, na ceste za titulom táto dvojica zdolala viacero kvalitných súperiek.
"Myslím si, že už mi to postupne dochádza, čo sa stalo, ale ešte potrebujem nejaký čas, aby som si to úplne uvedomila. Prvý moment po triumfe bol taký zvláštny. Aj som sa tešila, ale Naty sa navonok radovala ešte viac. Extrémne sa však teším, že sme to dokázali, lebo prvý krok na ceste k triumfu bol náročný, ale potom to už bolo zaslúžené víťazstvo. Začiatok bol zlý, povedala by som katastrofálny. Našťastie, postupne som sa dala dokopy a od štvrťfinále som predviedla najlepšie výkony vo štvorhre v tomto roku," povedala 26-ročná Kukuľková narážajúc na vstup do turnaja, v ktorom prehrávali so Srbkami Anetou Maksutiovou a Rékou Bezegovou 0:2 na sety a v treťom boli za stavu 6:8 tri loptičky od vyradenia.
Zaujímavosťou je, že v prvom súboji stratili dva sety, v druhom jeden a potom už nedovolili uhrať súperkám ani set. "Najťažší bol prvý zápas, v ktorom som nevedela prehodiť loptičku. Hrala som zle. Už aj 'Naty' bola nahnevaná. Odkedy sa poznáme, tak sa to nikdy nestalo. Osemfinálový súboj so Španielkami bol tiež náročný. Od štvrťfinále som aj vďaka účinkovaniu v singli hrala lepšie. Hovorila som, že musíme zabojovať, aby sme aspoň obhájili bronz. Po 3:2 v 1. kole, 3:1 v 2. kole prišiel proti Ruskám výsledok 3:0. Vravela som si, že by sme mohli takto vyhrávať aj ďalej, aby to bolo menej napäté. Podarilo sa nám to až do konca, čo je pre mňa tiež potešujúce, hoci viacero setov sme rozhodli v koncovkách. Ak by sme ich však nezvládli, mohlo stáť zlatú medailu," pokračovala Kukuľková, jej vyjadrenia priniesol SSTZ prostredníctvom tlačovej správy.
Slovenská reprezentantka si pri svojich stolnotenisových začiatkoch nepomyslela, že sa môže dostať až na kontinentálny vrchol. "Určite som to nemala v hlave, lebo ja som z mládežníckych kategóriách ako kadetka či juniorka nikdy nemala medailu. Najďalej som sa dostala do štvrťfinále. Potom až na ME do 21 rokov sme získali s Emou Labošovou bronz, pričom nám finále ušlo o kúsok. Teraz mám medzi ženami po bronze z roku 2024 druhú medailu. Uspela som na druhých ME za sebou, z čoho som nadšená. Dúfam, že to nie je moja posledná medaila," poznamenala.
Reprezentačný tréner slovenských žien Jaromír Truksa priviedol k zisku titulu majsterky Európy pred dvoma rokmi Barboru Balážovú (dnes Várady, pozn.), ktorá v rakúskom Linzi triumfovala po boku Češky Hany Matelovej. Vtedy však sledoval jej počínanie z tribúny, zhodou okolností vo finále sedel pri Tatiane Kukuľkovej. Koučovanie mala na starosti česká trénera Renata Štrbíková. Teraz si to už nenechal ujsť a sedel na lavičke.
"Pre mňa ako trénera je to neopísateľné mať zlato. Hoci fyzicky medailu nemám, ale aspoň takto si ju privlastňujem. Je to druhá zlatá medaila, pri ktorej som bol. Som z toho prekvapený, lebo sa nepovažujem za trénerského génia. Vďačný som za týchto zázračných zverencov, ktorí to dokážu pretaviť do výsledkov. Keď som pred desiatimi rokmi začal pôsobenie ako reprezentačný tréner, tak som bol presvedčený, že pri správne nastavenom systéme a pravidlách nejakú medailu získame. Pred dvoma rokmi to bolo niečo špeciálne, lebo Baša s Hankou uspeli po 13 rokoch spolupráce. Myslel som si, že na dlhé roky je koniec našich šancí na podobné úspechy. Ani by som už na niečo také nepomyslel. Pred týmto šampionátom som sa zmieroval s tým, že to môžu byť najhoršie ME. Baša nehrala pre tehotenstvo, 'Kuki' bola zdravotne indisponovaná, preto som sa na to pozeral reálne, že to nemôže dobre dopadnúť," priznal Truksa.
Zo sobotňajšieho finále si veľa nepamätal, ale celkovo vyzdvihol výkon piateho nasadeného slovensko-poľského páru. „Hrali úžasne. Klobúk dole, lebo vyradili kvalitné súperky a dá sa povedať, že triumfovali s prehľadom, hoci v niektorých dueloch rozhodli koncovky. Pred dvoma rokmi Kukuľková s Bajorovou postupovali až do semifinále výsledkami 3:0, dokonca aj v ňom viedli 2:0. Teraz to už dotiahli do víťazného konca. S Naty si najviac sadli nielen z hľadiska systému hry, ale aj pokiaľ ide o mentalitu, myšlienkové pochody i jazyk. Netreba zabudnúť ani na prácu poľského trénera Lucjana Blaszczyka, ktorý má z ME dvojciferný počet medailí, kým ja jednu. Vniesol do toho ešte viac skúseností na zvládnutie momentov, keď ide o veľa," uzavrel.
Z úspechu Kukuľkovej sa tešil aj predseda SSTZ Anton Hamran. "Táňa nás reprezentovala, ako sa patrí. Dosiahnuť takýto úspech je niečo výnimočné, v živote športovca sa to nedeje často. V medailovej bilancii nám patrila štvrtá pozícia za veľkými krajinami ako Francúzsko, Nemecko a Poľsko. To je vec, ktorá sa len tak nevidí. Chcem sa poďakovať aj trénerovi Jaromírovi Truksovi, celému realizačnému tímu i všetkým ľuďom zo sekretariátu SSTZ, ktorí sa svojou mravčiou prácou podieľajú na vytváraní podmienok na dosahovanie takýchto skvelých úspechov," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Kukuľková si stále naplno neuvedomuje, čo na stolnotenisových ME v Slovinsku dosiahla © SITA Všetky práva vyhradené.
V sobotu večer na majstrovstvách Európy v stolnom tenise získala zlato v štvorhre žien a v pondelok sa na pôde Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) podelila o svoje dojmy po najväčšom úspechu doterajšej kariéry. Tatiana Kukuľková po boku Poľky Natalie Bajorovej ovládla súťaž deblistiek, na ceste za titulom táto dvojica zdolala viacero kvalitných súperiek.
"Myslím si, že už mi to postupne dochádza, čo sa stalo, ale ešte potrebujem nejaký čas, aby som si to úplne uvedomila. Prvý moment po triumfe bol taký zvláštny. Aj som sa tešila, ale Naty sa navonok radovala ešte viac. Extrémne sa však teším, že sme to dokázali, lebo prvý krok na ceste k triumfu bol náročný, ale potom to už bolo zaslúžené víťazstvo. Začiatok bol zlý, povedala by som katastrofálny. Našťastie, postupne som sa dala dokopy a od štvrťfinále som predviedla najlepšie výkony vo štvorhre v tomto roku," povedala 26-ročná Kukuľková narážajúc na vstup do turnaja, v ktorom prehrávali so Srbkami Anetou Maksutiovou a Rékou Bezegovou 0:2 na sety a v treťom boli za stavu 6:8 tri loptičky od vyradenia.
Zaujímavosťou je, že v prvom súboji stratili dva sety, v druhom jeden a potom už nedovolili uhrať súperkám ani set. "Najťažší bol prvý zápas, v ktorom som nevedela prehodiť loptičku. Hrala som zle. Už aj 'Naty' bola nahnevaná. Odkedy sa poznáme, tak sa to nikdy nestalo. Osemfinálový súboj so Španielkami bol tiež náročný. Od štvrťfinále som aj vďaka účinkovaniu v singli hrala lepšie. Hovorila som, že musíme zabojovať, aby sme aspoň obhájili bronz. Po 3:2 v 1. kole, 3:1 v 2. kole prišiel proti Ruskám výsledok 3:0. Vravela som si, že by sme mohli takto vyhrávať aj ďalej, aby to bolo menej napäté. Podarilo sa nám to až do konca, čo je pre mňa tiež potešujúce, hoci viacero setov sme rozhodli v koncovkách. Ak by sme ich však nezvládli, mohlo stáť zlatú medailu," pokračovala Kukuľková, jej vyjadrenia priniesol SSTZ prostredníctvom tlačovej správy.
Slovenská reprezentantka si pri svojich stolnotenisových začiatkoch nepomyslela, že sa môže dostať až na kontinentálny vrchol. "Určite som to nemala v hlave, lebo ja som z mládežníckych kategóriách ako kadetka či juniorka nikdy nemala medailu. Najďalej som sa dostala do štvrťfinále. Potom až na ME do 21 rokov sme získali s Emou Labošovou bronz, pričom nám finále ušlo o kúsok. Teraz mám medzi ženami po bronze z roku 2024 druhú medailu. Uspela som na druhých ME za sebou, z čoho som nadšená. Dúfam, že to nie je moja posledná medaila," poznamenala.
Reprezentačný tréner slovenských žien Jaromír Truksa priviedol k zisku titulu majsterky Európy pred dvoma rokmi Barboru Balážovú (dnes Várady, pozn.), ktorá v rakúskom Linzi triumfovala po boku Češky Hany Matelovej. Vtedy však sledoval jej počínanie z tribúny, zhodou okolností vo finále sedel pri Tatiane Kukuľkovej. Koučovanie mala na starosti česká trénera Renata Štrbíková. Teraz si to už nenechal ujsť a sedel na lavičke.
"Pre mňa ako trénera je to neopísateľné mať zlato. Hoci fyzicky medailu nemám, ale aspoň takto si ju privlastňujem. Je to druhá zlatá medaila, pri ktorej som bol. Som z toho prekvapený, lebo sa nepovažujem za trénerského génia. Vďačný som za týchto zázračných zverencov, ktorí to dokážu pretaviť do výsledkov. Keď som pred desiatimi rokmi začal pôsobenie ako reprezentačný tréner, tak som bol presvedčený, že pri správne nastavenom systéme a pravidlách nejakú medailu získame. Pred dvoma rokmi to bolo niečo špeciálne, lebo Baša s Hankou uspeli po 13 rokoch spolupráce. Myslel som si, že na dlhé roky je koniec našich šancí na podobné úspechy. Ani by som už na niečo také nepomyslel. Pred týmto šampionátom som sa zmieroval s tým, že to môžu byť najhoršie ME. Baša nehrala pre tehotenstvo, 'Kuki' bola zdravotne indisponovaná, preto som sa na to pozeral reálne, že to nemôže dobre dopadnúť," priznal Truksa.
Zo sobotňajšieho finále si veľa nepamätal, ale celkovo vyzdvihol výkon piateho nasadeného slovensko-poľského páru. „Hrali úžasne. Klobúk dole, lebo vyradili kvalitné súperky a dá sa povedať, že triumfovali s prehľadom, hoci v niektorých dueloch rozhodli koncovky. Pred dvoma rokmi Kukuľková s Bajorovou postupovali až do semifinále výsledkami 3:0, dokonca aj v ňom viedli 2:0. Teraz to už dotiahli do víťazného konca. S Naty si najviac sadli nielen z hľadiska systému hry, ale aj pokiaľ ide o mentalitu, myšlienkové pochody i jazyk. Netreba zabudnúť ani na prácu poľského trénera Lucjana Blaszczyka, ktorý má z ME dvojciferný počet medailí, kým ja jednu. Vniesol do toho ešte viac skúseností na zvládnutie momentov, keď ide o veľa," uzavrel.
Z úspechu Kukuľkovej sa tešil aj predseda SSTZ Anton Hamran. "Táňa nás reprezentovala, ako sa patrí. Dosiahnuť takýto úspech je niečo výnimočné, v živote športovca sa to nedeje často. V medailovej bilancii nám patrila štvrtá pozícia za veľkými krajinami ako Francúzsko, Nemecko a Poľsko. To je vec, ktorá sa len tak nevidí. Chcem sa poďakovať aj trénerovi Jaromírovi Truksovi, celému realizačnému tímu i všetkým ľuďom zo sekretariátu SSTZ, ktorí sa svojou mravčiou prácou podieľajú na vytváraní podmienok na dosahovanie takýchto skvelých úspechov," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Kukuľková si stále naplno neuvedomuje, čo na stolnotenisových ME v Slovinsku dosiahla © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ME v stolnom tenise
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