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19. októbra 2026
Po brutálnom útoku v metre sa už nikdy nedokázal uzdraviť. Boxer nevedel komunikovať a teraz zomrel
Po útoku v roku 2015 utrpel Denis Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku. Ruský boxer Denis Bojcov zomrel vo veku 40 rokov. K jeho úmrtiu došlo 11 rokov po útoku v berlínskom ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Po útoku v roku 2015 utrpel Denis Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku.
Ruský boxer Denis Bojcov zomrel vo veku 40 rokov. K jeho úmrtiu došlo 11 rokov po útoku v berlínskom metre, v dôsledku ktorého stratil schopnosť rozprávať.
Jeho otec Nikolaj uviedol: "Uvoľnila sa mu krvná zrazenina. Nedalo sa nič robiť, bola to okamžitá smrť. Tri minúty a bolo po všetkom. Stalo sa to doma. Manželka ho kŕmila a chcela ho otočiť na bok. Zrazu skolaboval, začal sa triasť a zmodral. A jeho život sa skončil."
Po útoku v roku 2015 utrpel Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku. Následne sa oňho starala rodina. Jeho brat Maxim vysvetlil, že incident mal trvalé následky na jeho zdraví.
"Nekomunikovali sme spolu. Len prikyvoval na znak súhlasu alebo nesúhlasu. Všetkému však rozumel. Desať rokov som sa oňho staral. Ale nepodarilo sa ho zachrániť," prezradil brat zosnulého boxera.
Bojcov bol svojho času druhým najlepším boxerom ťažkej váhy na svete. V decembri 2012 mal nastúpiť proti Tysonovi Furymu, no zo zápasu napokon odstúpil.
Útok v Berlíne predčasne ukončil jeho profesionálnu kariéru a do športového dôchodku odišiel s bilanciou 36 výhier a jedna prehra. Udalosť z Nemecka sa nepodarilo polícii objasniť.
Zdroj: SITA.sk - Po brutálnom útoku v metre sa už nikdy nedokázal uzdraviť. Boxer nevedel komunikovať a teraz zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský boxer Denis Bojcov zomrel vo veku 40 rokov. K jeho úmrtiu došlo 11 rokov po útoku v berlínskom metre, v dôsledku ktorého stratil schopnosť rozprávať.
Jeho otec Nikolaj uviedol: "Uvoľnila sa mu krvná zrazenina. Nedalo sa nič robiť, bola to okamžitá smrť. Tri minúty a bolo po všetkom. Stalo sa to doma. Manželka ho kŕmila a chcela ho otočiť na bok. Zrazu skolaboval, začal sa triasť a zmodral. A jeho život sa skončil."
Po útoku v roku 2015 utrpel Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku. Následne sa oňho starala rodina. Jeho brat Maxim vysvetlil, že incident mal trvalé následky na jeho zdraví.
"Nekomunikovali sme spolu. Len prikyvoval na znak súhlasu alebo nesúhlasu. Všetkému však rozumel. Desať rokov som sa oňho staral. Ale nepodarilo sa ho zachrániť," prezradil brat zosnulého boxera.
Bojcov bol svojho času druhým najlepším boxerom ťažkej váhy na svete. V decembri 2012 mal nastúpiť proti Tysonovi Furymu, no zo zápasu napokon odstúpil.
Útok v Berlíne predčasne ukončil jeho profesionálnu kariéru a do športového dôchodku odišiel s bilanciou 36 výhier a jedna prehra. Udalosť z Nemecka sa nepodarilo polícii objasniť.
Zdroj: SITA.sk - Po brutálnom útoku v metre sa už nikdy nedokázal uzdraviť. Boxer nevedel komunikovať a teraz zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
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