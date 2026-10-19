Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Po brutálnom útoku v metre sa už nikdy nedokázal uzdraviť. Boxer nevedel komunikovať a teraz zomrel


Tagy: Kariéra Úmrtie

Po útoku v roku 2015 utrpel Denis Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku. Ruský boxer Denis Bojcov zomrel vo veku 40 rokov. K jeho úmrtiu došlo 11 rokov po útoku v berlínskom ...



Zdieľať
thinkstockphotos 523626332 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Po útoku v roku 2015 utrpel Denis Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku.


Ruský boxer Denis Bojcov zomrel vo veku 40 rokov. K jeho úmrtiu došlo 11 rokov po útoku v berlínskom metre, v dôsledku ktorého stratil schopnosť rozprávať.

Jeho otec Nikolaj uviedol: "Uvoľnila sa mu krvná zrazenina. Nedalo sa nič robiť, bola to okamžitá smrť. Tri minúty a bolo po všetkom. Stalo sa to doma. Manželka ho kŕmila a chcela ho otočiť na bok. Zrazu skolaboval, začal sa triasť a zmodral. A jeho život sa skončil."

Po útoku v roku 2015 utrpel Bojcov vážne zranenia hlavy a bol uvedený do umelého spánku. Následne sa oňho starala rodina. Jeho brat Maxim vysvetlil, že incident mal trvalé následky na jeho zdraví.

"Nekomunikovali sme spolu. Len prikyvoval na znak súhlasu alebo nesúhlasu. Všetkému však rozumel. Desať rokov som sa oňho staral. Ale nepodarilo sa ho zachrániť," prezradil brat zosnulého boxera.

Bojcov bol svojho času druhým najlepším boxerom ťažkej váhy na svete. V decembri 2012 mal nastúpiť proti Tysonovi Furymu, no zo zápasu napokon odstúpil.

Útok v Berlíne predčasne ukončil jeho profesionálnu kariéru a do športového dôchodku odišiel s bilanciou 36 výhier a jedna prehra. Udalosť z Nemecka sa nepodarilo polícii objasniť.


Zdroj: SITA.sk - Po brutálnom útoku v metre sa už nikdy nedokázal uzdraviť. Boxer nevedel komunikovať a teraz zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Komárne skončil tréner Czibor aj jeho realizačný tím. Klub v tejto sezóne I. ligy ešte ani raz nezvíťazil
<< predchádzajúci článok
Brankár Raya po troch víťazstvách v rade vyzdvihol neuveriteľnú reakciu Arsenalu na prehru s Brightonom – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 