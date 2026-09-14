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14. septembra 2026
Brannobezpečnostný výbor nevzal na vedomie správu generálneho prokurátora, stále neprerokoval ani tú za rok 2024
Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný, dodal Žilinka.
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14.9.2026 (SITA.sk) - Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný, dodal Žilinka.
Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v pondelok nevzal na vedomie Správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Za boli totiž len traja prítomní členovia, pričom šiesti sa pri hlasovaní zdržali. Rovnaká situácia nastala už predtým na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR.
Ešte v júni Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval ani správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.
„Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval v júni Žilinka, pričom v príspevku na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024. Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok.
Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o Rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre.
Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.
Zdroj: SITA.sk - Brannobezpečnostný výbor nevzal na vedomie správu generálneho prokurátora, stále neprerokoval ani tú za rok 2024 © SITA Všetky práva vyhradené.
Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v pondelok nevzal na vedomie Správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Za boli totiž len traja prítomní členovia, pričom šiesti sa pri hlasovaní zdržali. Rovnaká situácia nastala už predtým na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR.
Ešte v júni Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval ani správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.
„Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval v júni Žilinka, pričom v príspevku na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024. Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok.
Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o Rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre.
Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.
Zdroj: SITA.sk - Brannobezpečnostný výbor nevzal na vedomie správu generálneho prokurátora, stále neprerokoval ani tú za rok 2024 © SITA Všetky práva vyhradené.
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