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14. septembra 2026
Politológ považuje počet kandidátov na primátora Košíc za dostatočný, reálnu šancu na víťazstvo vidí však len u troch
Ostatní kandidáti podľa neho kandidatúru na post primátora mesta Košice využili len ako "barličku" k tomu, aby boli zvolení aspoň na iné funkcie v samospráve. Politológ považuje počet
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ostatní kandidáti podľa neho kandidatúru na post primátora mesta Košice využili len ako "barličku" k tomu, aby boli zvolení aspoň na iné funkcie v samospráve.
Politológ považuje počet kandidátov na primátora Košíc za dostatočný, no z kvalitatívneho hľadiska vníma len troch s reálnou šancou na víťazstvo. Ide o súčasného primátora Jaroslava Polačeka, terajšieho starostu sídliska KVP Ladislava Lörinca a so značným odstupom za nimi ešte možno aj kandidát Progresívneho Slovenska Martin Mudrák.
Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa jeho názoru zvyšní piati kandidáti kandidatúru na post primátora mesta Košice využili len ako "barličku" k tomu, aby boli zvolení aspoň do zastupiteľstva.
"Mediálny priestor, ktorý sa im kandidatúrou na post primátora poskytne, bude neporovnateľne väčší, ako ten, ktorý k dispozícií majú len keď budú kandidovať za poslancov do zastupiteľstiev na viacerých úrovniach - miestnej, mestskej, regionálnej,” myslí si.
Onufrák tiež vyjadril prekvapenie nad "nezáujmom" zo strany koaličných strán, teda Smeru-SD a Hlasu-SD. Prekvapuje ho, že tieto strany nepostavili svojich vlastných kandidátov, prípadne že v druhom najväčšom a najdôležitejšom meste na Slovensku nepostavili spoločného kandidáta.
"Ich voliči by sa straníckych štruktúr - a tým myslím okresných, krajských i centrál v Bratislave – mali pýtať, prečo obe strany zaujali takýto postoj,” vraví.
Medzi témami, ktorým sa kandidáti venujú, je podľa politológa päť hlavných okruhov, a to bezpečnosť a poriadok, doprava, MHD a parkovacia politika, hospodárenie mesta a financie, bytová problematika a oprava ciest a chodníkov.
"V prípade väčšiny kandidátov je to len na úrovni názvov téz. Žiadne hlbšie rozpracovanie. Vízií na rozvoj mesta, plánované investície, projekty, motivácie, aby Košice rástli demograficky, urbanisticky, vzdelanostne, kultúrne, spoločensky, mediálne a podobne, je ako šafranu,” skonštatoval. Dodal, že v tomto smere sú najďalej tí kandidáti, ktorí už v komunálnej politike majú niečo za sebou.
"Pozitívne v tomto smere vnímam, nazvime to, "mapy realizovaných projektov", alebo "odkazy na zrealizované akcie", na ktoré viacerí kandidáti na svojich webových stránkach či iných komunikačných kanáloch odkazujú. Občania-voliči tak majú reálnu možnosť vidieť, čo za konkrétnym kandidátom je, respektíve nie je,” vraví politológ.
Zároveň si podľa neho voliči môžu sami utvoriť obraz o kandidátoch, ktorí nemajú ešte ani webovú stránku či konto na sociálnej sieti. Politológ sa spytuje, koho, ako a čím chce takýto kandidát osloviť, za každým kandidátom by podľa neho mal byť nejaký príbeh.
Onufrák sa vyjadril aj k tomu, že kandidujú dvaja kandidáti s takmer totožnými menami, a to starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc a kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lörincz. "V prípade ak dvaja kandidáti majú takmer rovnaké meno a priezvisko, môže dôjsť k chybovosti, avšak len na úrovni maximálne pár desiatok hlasov. Na samotné výsledky volieb to nebude mať výraznejší dopad,” myslí si Onufrák.
"Voliči sú dostatočné erudovaní a schopní, aby sa pri krúžkovaní kandidáta na primátora mesta nepomýlili. Koniec-koncov, na kandidátnej listine je okrem mena a priezviska uvedený aj vek, akademický titul, zamestnanie i názov politického subjektu, ktorý kandidáta nominoval,” dodal politológ podotýkajúc, že je teda potrebné, aby voliči pri samotnej voľbe venovali pozornosť aj týmto identifikátorom.
"Ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil, je, že samospráva a riadenie mesta nie je len o jednom človeku – primátorovi, ale musí mať okolo seba tím ľudí, na ktorých sa môže kedykoľvek obrátiť. Manažovanie mesta je tímová hra, solitér nemá šancu,” dodal Onufrák na záver.
O post primátora metropoly východu sa uchádza osem kandidátov. Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe, sa o post primátora uchádzajú Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody, terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko, strany Demokrati a Za ľudí.
Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska.
Ako jediná žena sa o primátorský post v metropole východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lörincz.
Zdroj: SITA.sk - Politológ považuje počet kandidátov na primátora Košíc za dostatočný, reálnu šancu na víťazstvo vidí však len u troch © SITA Všetky práva vyhradené.
Politológ považuje počet kandidátov na primátora Košíc za dostatočný, no z kvalitatívneho hľadiska vníma len troch s reálnou šancou na víťazstvo. Ide o súčasného primátora Jaroslava Polačeka, terajšieho starostu sídliska KVP Ladislava Lörinca a so značným odstupom za nimi ešte možno aj kandidát Progresívneho Slovenska Martin Mudrák.
Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa jeho názoru zvyšní piati kandidáti kandidatúru na post primátora mesta Košice využili len ako "barličku" k tomu, aby boli zvolení aspoň do zastupiteľstva.
"Mediálny priestor, ktorý sa im kandidatúrou na post primátora poskytne, bude neporovnateľne väčší, ako ten, ktorý k dispozícií majú len keď budú kandidovať za poslancov do zastupiteľstiev na viacerých úrovniach - miestnej, mestskej, regionálnej,” myslí si.
Prekvapenie nad "nezáujmom" zo strany koaličných strán
Onufrák tiež vyjadril prekvapenie nad "nezáujmom" zo strany koaličných strán, teda Smeru-SD a Hlasu-SD. Prekvapuje ho, že tieto strany nepostavili svojich vlastných kandidátov, prípadne že v druhom najväčšom a najdôležitejšom meste na Slovensku nepostavili spoločného kandidáta.
"Ich voliči by sa straníckych štruktúr - a tým myslím okresných, krajských i centrál v Bratislave – mali pýtať, prečo obe strany zaujali takýto postoj,” vraví.
Päť hlavných okruhov tém
Medzi témami, ktorým sa kandidáti venujú, je podľa politológa päť hlavných okruhov, a to bezpečnosť a poriadok, doprava, MHD a parkovacia politika, hospodárenie mesta a financie, bytová problematika a oprava ciest a chodníkov.
"V prípade väčšiny kandidátov je to len na úrovni názvov téz. Žiadne hlbšie rozpracovanie. Vízií na rozvoj mesta, plánované investície, projekty, motivácie, aby Košice rástli demograficky, urbanisticky, vzdelanostne, kultúrne, spoločensky, mediálne a podobne, je ako šafranu,” skonštatoval. Dodal, že v tomto smere sú najďalej tí kandidáti, ktorí už v komunálnej politike majú niečo za sebou.
"Pozitívne v tomto smere vnímam, nazvime to, "mapy realizovaných projektov", alebo "odkazy na zrealizované akcie", na ktoré viacerí kandidáti na svojich webových stránkach či iných komunikačných kanáloch odkazujú. Občania-voliči tak majú reálnu možnosť vidieť, čo za konkrétnym kandidátom je, respektíve nie je,” vraví politológ.
Zároveň si podľa neho voliči môžu sami utvoriť obraz o kandidátoch, ktorí nemajú ešte ani webovú stránku či konto na sociálnej sieti. Politológ sa spytuje, koho, ako a čím chce takýto kandidát osloviť, za každým kandidátom by podľa neho mal byť nejaký príbeh.
Dvaja kandidáti s takmer totožnými menami
Onufrák sa vyjadril aj k tomu, že kandidujú dvaja kandidáti s takmer totožnými menami, a to starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc a kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lörincz. "V prípade ak dvaja kandidáti majú takmer rovnaké meno a priezvisko, môže dôjsť k chybovosti, avšak len na úrovni maximálne pár desiatok hlasov. Na samotné výsledky volieb to nebude mať výraznejší dopad,” myslí si Onufrák.
"Voliči sú dostatočné erudovaní a schopní, aby sa pri krúžkovaní kandidáta na primátora mesta nepomýlili. Koniec-koncov, na kandidátnej listine je okrem mena a priezviska uvedený aj vek, akademický titul, zamestnanie i názov politického subjektu, ktorý kandidáta nominoval,” dodal politológ podotýkajúc, že je teda potrebné, aby voliči pri samotnej voľbe venovali pozornosť aj týmto identifikátorom.
"Ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil, je, že samospráva a riadenie mesta nie je len o jednom človeku – primátorovi, ale musí mať okolo seba tím ľudí, na ktorých sa môže kedykoľvek obrátiť. Manažovanie mesta je tímová hra, solitér nemá šancu,” dodal Onufrák na záver.
O post primátora metropoly východu sa uchádza osem kandidátov. Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe, sa o post primátora uchádzajú Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody, terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko, strany Demokrati a Za ľudí.
Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska.
Ako jediná žena sa o primátorský post v metropole východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lörincz.
Zdroj: SITA.sk - Politológ považuje počet kandidátov na primátora Košíc za dostatočný, reálnu šancu na víťazstvo vidí však len u troch © SITA Všetky práva vyhradené.
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