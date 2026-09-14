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14. septembra 2026

Iracký mäsiar dostal desať rokov za predaj bravčového mäsa, o ktorom tvrdil, že je hovädzie


Tagy: Bravčové mäso Gastronómia Hovädzie mäso Mäsiarov výber

Rozsudok sa opiera o zákon z roku 1998, ktorý kriminalizuje predaj „psieho, somárieho alebo iného mäsa… nevhodného na ľudskú konzumáciu“. Súd v Iraku v pondelok odsúdil miestneho mäsiara na



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maso masiar noz 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Rozsudok sa opiera o zákon z roku 1998, ktorý kriminalizuje predaj „psieho, somárieho alebo iného mäsa… nevhodného na ľudskú konzumáciu“.


Súd v Iraku v pondelok odsúdil miestneho mäsiara na desať rokov väzenia za predaj bravčového mäsa, ktoré vydával za hovädzie, v posvätnom meste Nadžaf, kde sa nachádza jeden z najuctievanejších šiitských svätostánkov.

Trestný súd v Nadžafe odsúdil páchateľa na desať rokov väzenia za predaj mäsa nevhodného na ľudskú konzumáciu,“ oznámila Najvyššia súdna rada Iraku, podľa ktorej muža zadržali so 75 kilogramami bravčového, ktoré predával ako hovädzinu.

Hoci islam zakazuje konzumovať bravčové mäso ako nečisté, iracké zákony jeho predaj výslovne nezakazujú. Krajina má síce moslimskú väčšinu, ale žije v nej aj kresťanská menšina. Rozsudok sa opiera o zákon z roku 1998, ktorý kriminalizuje predaj „psieho, somárieho alebo iného mäsa… nevhodného na ľudskú konzumáciu“.

Myslím, že som za posledné roky zjedol viac bravčového než hovädzieho či jahňacieho,“ povedal žartom pre agentúru AFP jeden z miestnych obyvateľov, ktorých mäsiar oklamal.

Potom, ako si kúpil kilogram mletého mäsa a zistil, že je „vynikajúcej kvality“ a lacnejšie než inde bežne na trhu, začal u mäsiara nakupovať pravidelne. „Boli sme prekvapení, keď ho zatkli za predaj bravčového,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Iracký mäsiar dostal desať rokov za predaj bravčového mäsa, o ktorom tvrdil, že je hovädzie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bravčové mäso Gastronómia Hovädzie mäso Mäsiarov výber
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