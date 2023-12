Bratia Hughesovci v NHL takmer napodobnili Šťastných

Bitka bratov Hughesovcov v hokejovej NHL vyznela víťazne pre New Jersey Devils. Jack Hughes k tomu prispel gólom a dvoma asistenciami, jeho brat Luke jedným presným zásahom. Smutný zostal po domácej prehre 5:6 ich súrodenec v drese Vancouveru Quinn Hughes. Ten mal na konte dve asistencie a hoci na bránku súpera vyslal až štyri strely, neskóroval.





Hughesovci tak nenapodobnili slovenských bratov Šťastných, ktorí boli podľa ESPN pred takmer 40 rokmi poslednou bratskou trojicou s gólovým zápisom v jednom zápase NHL. Marián, Anton i Peter Šťastný sa 8. decembra 1984 zhodne zapísali do streleckej listiny v drese Quebecu Nordiques v stretnutí zámorskej profiligy proti New Jersey."Myslím si, že Luke aj Quinn hrali naozaj dobre. Bolo zábavné hrať s oboma v jednom zápase. Užili sme si to," smial sa po zápase Jack Hughes. V hľadisku, samozrejme, nechýbali ani ich rodičia Jim a Ellen Hughesovci, ktorých tváre si často vyberali aj režiséri prenosu. Jack a Luke sa tretíkrát v sezóne presadili spoločne gólovo v jednom zápase. "Bolo to veľké víťazstvo, ukázali sme v závere charakter. Máme dôležité dva body, hoci sme si to predstavovali trochu inak. Ale napokon sa nám podarilo zvíťaziť," zdôraznil Luke Hughes.Devils viedli vo Vancouveri po dvoch tretinách 5:2, no napokon sa strachovali o výsledok. Domáci v 57. minúte dokázali zmazať manko a vyrovnať na 5:5, no 34 sekúnd pred koncom tretej tretiny Jesper Bratt predsa rozhodol o triumfe New Jersey. Tešil sa z toho aj slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý bol s minutážou 21:45 tretí najvyťaženejší hráč hostí a šancu netradične dostával aj v oslabeniach - odohral v nich takmer tri minúty. "Keď vedieme 5:2, nemôžeme súperovi dovoliť takto sa vrátiť do hry o víťazstvo. Našťastie sme to zvládli," reagoval na priebeh stretnutia Jack Hughes.Hughesovci (všetci draftovaní v prvom kole) sú deviata bratská trojica, ktorá sa predstavila v jednom stretnutí NHL. Predtým to boli okrem Šťastných aj Boucherovci, Cookovci, Bentleyovci, Plagerovci, Sutterovci, Brotenovci a Staalovci. Naposledy sa to stalo v apríli tohto roka, keď na zápas vykorčuľovali Eric a Marc Staal v drese Floridy proti Jordanovi Staalovi z Caroliny. "Teraz sme prežili parádne dva dni. Stretli sme sa tu celá rodina, išli sme aj na večeru a poprechádzať sa. Bolo to naozaj skvelé, rovnako ako naša spoločná fotka počas rozkorčuľovania," dodal Luke Hughes.