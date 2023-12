Časopis Time označil Messiho za športovca roka

Americký magazín Time označil argentínskeho futbalistu Lionela Messiho za športovca roka. Kapitán úradujúcich majstrov sveta získal v tomto roku rekordnú ôsmu Zlatú loptu a výrazne pomohol Interu Miami k zisku Ligového pohára, prvej trofeje v klubovej histórii.





"Lionel Messi dosiahol tento rok vec, ktorá sa v minulosti zdala nemožná. Premenil USA na futbalovú krajinu," uvádza Time, podľa ktorého ovplyvnil hviezdny Argentínčan celé americké športové prostredie. Do tímu prišiel v júli, strelil desať gólov v úvodných siedmich zápasoch a výrazne prispel k zisku Ligového pohára. Záver jeho sezóny v USA však poznačili zranenia a tímu tak nemohol pomôcť k postupu do play off.Messi prišiel do zámoria z Paríža Saint-Germain, no jeho kariéra je spojená najmä s Barcelonou. Pred jeho odchodom z Parku Princov sa hovorilo aj o návrate "domov" na Camp Nou a v hre bola taktiež saudskoarabská liga. Tam zamierilo mnoho elitných hráčov vrátane Portugalčana Cristiana Ronalda. "Snažil som sa vrátiť, to sa však nestalo," povedal 36-ročný kanonier k možnému návratu do Barcelony. Zároveň priznal, že uvažoval aj o Saudskej Arábii: "Bola to Saudská Arábia alebo MLS, obe možnosti ma veľmi zaujali."Argentínčan spôsobil v USA nárast návštevnosti zápasov, cien vstupeniek, predaja fanúšikovských predmetov i sledovanosti. Exkluzívny vysielateľ MLS Apple TV zaznamenal v deň Messiho premiéry 110.000 nových sledovateľov.