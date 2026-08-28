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28. augusta 2026
Bratia Tateovci kritizujú podmienky americkej väzby, žiadajú prepustenie
Súrodenci žiadajú kauciu, aby mohli mimo väzenia bojovať proti vydaniu do Británie. Andrew a Tristan Tateovci požiadali súd na ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Súrodenci žiadajú kauciu, aby mohli mimo väzenia bojovať proti vydaniu do Británie.
Andrew a Tristan Tateovci požiadali súd na Floride o prepustenie z väzby, aby mohli na slobode bojovať proti vydaniu do Británie, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi, píše BBC.
Bratov, ktorí majú britské aj americké občianstvo, zatkli 19. júla v Miami. Britské úrady musia do 16. septembra predložiť úplnú žiadosť o ich vydanie.
Prokuratúra však tvrdí, že existuje riziko úteku, keďže Tateovci sa v minulosti chválili viacerými pasmi a majú dostatok finančných prostriedkov.
Obhajoba namieta, že vzhľadom na ich celosvetovú známosť by bol útek prakticky nemožný.
„Nikdy som nespáchal trestné činy, z ktorých ma obviňujú,“ vyhlásil pred súdom 39-ročný Andrew Tate.
Tristan Tate opísal podmienky vo väzbe ako stiesnené a horúce, s minimom slnečného svetla a pohybu. „Začína ma to ničiť, pretože sa nemôžem podieľať na vlastnej obhajobe,“ povedal.
Británia vzniesla voči bratom celkovo 59 obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely a trestných činov súvisiacich s neslušnými snímkami dieťaťa. Prípady sa týkajú siedmich oznamovateliek.
Bratia čelia aj trestnému konaniu v Rumunsku. „Ak pôjdem do Anglicka, zavrú ma a vezmú mi všetko, na čom som kedy pracoval,“ povedal Tristan Tate.
Sudkyňa Lauren Louisová rozhodne o prípadnom prepustení na kauciu písomne neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Bratia Tateovci kritizujú podmienky americkej väzby, žiadajú prepustenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Andrew a Tristan Tateovci požiadali súd na Floride o prepustenie z väzby, aby mohli na slobode bojovať proti vydaniu do Británie, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi, píše BBC.
Bratov, ktorí majú britské aj americké občianstvo, zatkli 19. júla v Miami. Britské úrady musia do 16. septembra predložiť úplnú žiadosť o ich vydanie.
Viac pasov a peniaze
Prokuratúra však tvrdí, že existuje riziko úteku, keďže Tateovci sa v minulosti chválili viacerými pasmi a majú dostatok finančných prostriedkov.
Obhajoba namieta, že vzhľadom na ich celosvetovú známosť by bol útek prakticky nemožný.
„Nikdy som nespáchal trestné činy, z ktorých ma obviňujú,“ vyhlásil pred súdom 39-ročný Andrew Tate.
Tristan Tate opísal podmienky vo väzbe ako stiesnené a horúce, s minimom slnečného svetla a pohybu. „Začína ma to ničiť, pretože sa nemôžem podieľať na vlastnej obhajobe,“ povedal.
Znásilnenie a obchodovanie s ľuďmi
Británia vzniesla voči bratom celkovo 59 obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely a trestných činov súvisiacich s neslušnými snímkami dieťaťa. Prípady sa týkajú siedmich oznamovateliek.
Bratia čelia aj trestnému konaniu v Rumunsku. „Ak pôjdem do Anglicka, zavrú ma a vezmú mi všetko, na čom som kedy pracoval,“ povedal Tristan Tate.
Sudkyňa Lauren Louisová rozhodne o prípadnom prepustení na kauciu písomne neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Bratia Tateovci kritizujú podmienky americkej väzby, žiadajú prepustenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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