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28. augusta 2026

Bratia Tateovci kritizujú podmienky americkej väzby, žiadajú prepustenie


Tagy: Detská pornografia Kaucia Obchodovanie s ľuďmi Znásilnenie

Súrodenci žiadajú kauciu, aby mohli mimo väzenia bojovať proti vydaniu do Británie. Andrew a Tristan Tateovci požiadali súd na ...



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aptopix_tate_brothers_3_842 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Súrodenci žiadajú kauciu, aby mohli mimo väzenia bojovať proti vydaniu do Británie.


Andrew a Tristan Tateovci požiadali súd na Floride o prepustenie z väzby, aby mohli na slobode bojovať proti vydaniu do Británie, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi, píše BBC.

Bratov, ktorí majú britské aj americké občianstvo, zatkli 19. júla v Miami. Britské úrady musia do 16. septembra predložiť úplnú žiadosť o ich vydanie.

Viac pasov a peniaze


Prokuratúra však tvrdí, že existuje riziko úteku, keďže Tateovci sa v minulosti chválili viacerými pasmi a majú dostatok finančných prostriedkov.

Obhajoba namieta, že vzhľadom na ich celosvetovú známosť by bol útek prakticky nemožný.

„Nikdy som nespáchal trestné činy, z ktorých ma obviňujú,“ vyhlásil pred súdom 39-ročný Andrew Tate.

Tristan Tate opísal podmienky vo väzbe ako stiesnené a horúce, s minimom slnečného svetla a pohybu. „Začína ma to ničiť, pretože sa nemôžem podieľať na vlastnej obhajobe,“ povedal.

Znásilnenie a obchodovanie s ľuďmi


Británia vzniesla voči bratom celkovo 59 obvinení vrátane znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely a trestných činov súvisiacich s neslušnými snímkami dieťaťa. Prípady sa týkajú siedmich oznamovateliek.

Bratia čelia aj trestnému konaniu v Rumunsku. „Ak pôjdem do Anglicka, zavrú ma a vezmú mi všetko, na čom som kedy pracoval,“ povedal Tristan Tate.

Sudkyňa Lauren Louisová rozhodne o prípadnom prepustení na kauciu písomne neskôr.


Zdroj: SITA.sk - Bratia Tateovci kritizujú podmienky americkej väzby, žiadajú prepustenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská pornografia Kaucia Obchodovanie s ľuďmi Znásilnenie
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