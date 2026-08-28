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28. augusta 2026
Pullmann oznámil kandidatúru na primátora Trnavy. Hovorí o bývaní, parkovaní aj športe
Štvorkoalícia má spoločnú kandidátnu listinu aj na poslancov mestského zastupiteľstva, je v nej 14 mien. Kandidátom štvorkoalície Smer-SD,
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28.8.2026 (SITA.sk) - Štvorkoalícia má spoločnú kandidátnu listinu aj na poslancov mestského zastupiteľstva, je v nej 14 mien.
Kandidátom štvorkoalície Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika na post primátora Trnavy je Martin Pullmann (Smer-SD), vedúci štátny zamestnanec v oblasti ochrany životného prostredia na Okresnom úrade v Trnave.
Štvorkoalícia má spoločnú kandidátnu listinu aj na poslancov mestského zastupiteľstva, je v nej 14 mien. V súčasnosti strany vládnej koalície ani Republika nemajú v Mestskom zastupiteľstve v Trnave žiadneho poslanca.
„Do kandidatúry nevstupujem s cieľom bojovať proti súčasnému vedeniu mesta. Chcem nadviazať na dobré veci a priniesť vlastné skúsenosti a nové riešenia tam, kde sa Trnava môže posunúť ďalej,“ uviedol Pullmann. Ak by dostal po voľbách možnosť riadiť mesto, určite by riešil parkovanie.
Nielen budovanie záchytných parkovisk na pozemkoch mesta, ale aj spôsob výberu a použitia peňazí, ktoré boli vybraté za parkovanie. Mesto pod jeho vedením by sa podieľalo na výstavbe nájomných štátnych alebo mestských bytov, vrátane sociálnych.
„Dostupné bývanie pre mladých je jeden z najdôležitejších problémov mesta,“ podotkol Pullmann. Do popredia by dal aj šport ako súčasť zdravého mesta. „Šport patrí medzi moje osobné záujmy a chcem, aby mal významné miesto aj v rozvoji Trnavy. Dôležitá je pre mňa podpora detí a mládeže, športových klubov a športovísk, ako aj Spartaka Trnava ako významnej súčasti identity mesta,“ povedal. Veľké rezervy vidí v spolupráci mesta s takým významným futbalovým klubom.
O svojej kandidatúre už skôr informovali Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH) , Andrea Čajková (nezávislá), Ľubica Horváthová (Demokrati), Eva Nemčovská (nezávislá) a Jozef Obselka (nezávislý).
Štvorkoalícia Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika ide spoločne do volieb aj v prípade Trnavského samosprávneho kraja. Jej kandidátom na predsedu je Peter Hambálek (Smer-SD) a kandidátov na poslancov stavia vo všetkých volebných obvodoch, ktoré v prípade Trnavského kraja kopírujú okresy.
Zdroj: SITA.sk - Pullmann oznámil kandidatúru na primátora Trnavy. Hovorí o bývaní, parkovaní aj športe © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátom štvorkoalície Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika na post primátora Trnavy je Martin Pullmann (Smer-SD), vedúci štátny zamestnanec v oblasti ochrany životného prostredia na Okresnom úrade v Trnave.
Nové riešenia
Štvorkoalícia má spoločnú kandidátnu listinu aj na poslancov mestského zastupiteľstva, je v nej 14 mien. V súčasnosti strany vládnej koalície ani Republika nemajú v Mestskom zastupiteľstve v Trnave žiadneho poslanca.
„Do kandidatúry nevstupujem s cieľom bojovať proti súčasnému vedeniu mesta. Chcem nadviazať na dobré veci a priniesť vlastné skúsenosti a nové riešenia tam, kde sa Trnava môže posunúť ďalej,“ uviedol Pullmann. Ak by dostal po voľbách možnosť riadiť mesto, určite by riešil parkovanie.
Nielen budovanie záchytných parkovisk na pozemkoch mesta, ale aj spôsob výberu a použitia peňazí, ktoré boli vybraté za parkovanie. Mesto pod jeho vedením by sa podieľalo na výstavbe nájomných štátnych alebo mestských bytov, vrátane sociálnych.
„Dostupné bývanie pre mladých je jeden z najdôležitejších problémov mesta,“ podotkol Pullmann. Do popredia by dal aj šport ako súčasť zdravého mesta. „Šport patrí medzi moje osobné záujmy a chcem, aby mal významné miesto aj v rozvoji Trnavy. Dôležitá je pre mňa podpora detí a mládeže, športových klubov a športovísk, ako aj Spartaka Trnava ako významnej súčasti identity mesta,“ povedal. Veľké rezervy vidí v spolupráci mesta s takým významným futbalovým klubom.
Ostatní kandidáti
O svojej kandidatúre už skôr informovali Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH) , Andrea Čajková (nezávislá), Ľubica Horváthová (Demokrati), Eva Nemčovská (nezávislá) a Jozef Obselka (nezávislý).
Štvorkoalícia Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika ide spoločne do volieb aj v prípade Trnavského samosprávneho kraja. Jej kandidátom na predsedu je Peter Hambálek (Smer-SD) a kandidátov na poslancov stavia vo všetkých volebných obvodoch, ktoré v prípade Trnavského kraja kopírujú okresy.
Zdroj: SITA.sk - Pullmann oznámil kandidatúru na primátora Trnavy. Hovorí o bývaní, parkovaní aj športe © SITA Všetky práva vyhradené.
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