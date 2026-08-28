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Niektoré večery si pamätáme podľa ľudí. Iné podľa hudby
Pesnička z festivalu, ktorú si púšťate ešte mesiace. Album, ktorý patril jednej spoločnej dovolenke. Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba vie dať ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Pesnička z festivalu, ktorú si púšťate ešte mesiace. Album, ktorý patril jednej spoločnej dovolenke.
Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba vie dať spoločným chvíľam vlastný soundtrack.
Tie pritom nemusia mať veľký program – niekedy stačí hudba, priatelia a aperitivo, ktoré sa pokojne natiahne na celý večer. Aj preto má v takýchto momentoch svoje miesto Aperol Spritz, či už na veľkých hudobných festivaloch, alebo pri stretnutí na terase.
Nie je náhoda, že nás stará skladba dokáže vrátiť ku konkrétnemu obdobiu, človeku či miestu. Výskum hudobnej autobiografickej pamäti ukazuje, že hudba vie spontánne vyvolávať osobné spomienky aj emócie. Náš mozog si k pesničkám jednoducho ukladá oveľa viac než názov interpreta.
Možno aj preto máme skladby, ktoré pre nás navždy zostanú "z tej dovolenky", "z toho festivalu" alebo "z obdobia, keď sme stále chodili von s tou istou partiou". A soundtrack nemusí patriť iba veľkým životným udalostiam. Pokojne ním môže byť hudba, ktorá hrala počas obyčajného večera, ktorý sa nakoniec pretiahol do noci.
Spotify tento rok oslavuje 20 rokov a pri tejto príležitosti zverejnilo niekoľko čísel, ktoré celkom dobre ukazujú, akú veľkú úlohu hrá hudba v našich každodenných náladách. Používatelia od vzniku služby vytvorili viac než 9,67 miliardy playlistov a v roku 2025 počúvali zo všetkých vekových skupín najviac minút hudby ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
A najpočúvanejšia nálada? Ak tipujete "party", vedľa. Chill je historicky najstreamovanejším moodom na Spotify so 4,4 bilióna prehratí. Zaujímavé pritom je, že hoci "chill" vedie medzi náladami, zo všetkých typov playlistov sa historicky najviac počúvajú tie určené na oslavy a párty.
Rebríček vychádza z globálnych streamov zverejnených pri 20. výročí Spotify v roku 2026. The Weeknd je zároveň jediným interpretom, ktorý má v prvej päťke hneď dve skladby.
Práve naopak. Pri najbližšom stretnutí skúste nechať algoritmus chvíľu bokom a vytvorte playlist spoločne s priateľmi. Každý môže pridať štyri skladby. Konkrétne takú, ktorú:
Playlist väčšinou nevzniká preto, aby zostal iba v slúchadlách. Púšťame si ho cestou na festival, pri varení s priateľmi, na terase aj počas večera, ktorý nemá presný program. A práve k takýmto stretnutiam patrí aj aperitivo – pôvodne talianska chvíľa pred večerou, dnes skôr príležitosť sadnúť si, dať si drink, niečo malé pod zub a zostať spolu o čosi dlhšie. Aj obľúbený oranžový Aperol Spritz sprevádza hudobné momenty v rôznych podobách – od veľkých festivalov až po komornejšie stretnutia s priateľmi na terase.
Tento rok ste ho mohli nájsť napríklad na budapeštianskom Szigete, kde mal Aperol Spritz vlastný Island of Joy. Hudba bola súčasťou aj Aperol Spritz Piazza vo Viedni, kde sa striedali koncerty mladých hudobníkov a DJ sety. Festivalové pódium je však iba jednou verziou spoločného času pri hudbe. Rovnako dobre môže vyzerať ako pár priateľov na terase či balkóne, niečo malé na zahryznutie a hudba, pri ktorej sa nikam neponáhľate.
A keď už sme pri playlistoch, vlastný soundtrack má aj samotný Aperol Spritz. Hudobný projekt Sound of Joy nájdete na Spotify a pokojne môže poslúžiť ako kulisa večera alebo inšpirácia pre váš vlastný výber. Ešte osobnejšie bude, ak ho poskladáte spolu: každý pridá aktuálne obľúbenú skladbu, jeden nový objav, jednu spojenú so spoločnou spomienkou a niečo, čo pozná celý stôl. Žáner ani tempo tentoraz pravidlá nepotrebujú – dobrý spoločný playlist by mal znieť najmä ako ľudia, ktorí ho vytvorili.
Hudbu si tak namiešajte podľa nálady a Aperol Spritz podľa jednoduchého pomeru 3: 2: 1. A teda, tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy, k tomu ľad a plátok pomaranča. Či si pustíte svetovú jednotku, festivalový objav alebo skladbu, ktorej význam chápe iba vaša partia, je už na vás. Tie najlepšie soundtracky sa napokon aj tak nespájajú iba s hudbou, ale najmä s ľuďmi a momentmi, ku ktorým patria.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Niektoré večery si pamätáme podľa ľudí. Iné podľa hudby © SITA Všetky práva vyhradené.
Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba vie dať spoločným chvíľam vlastný soundtrack.
Tie pritom nemusia mať veľký program – niekedy stačí hudba, priatelia a aperitivo, ktoré sa pokojne natiahne na celý večer. Aj preto má v takýchto momentoch svoje miesto Aperol Spritz, či už na veľkých hudobných festivaloch, alebo pri stretnutí na terase.
Niektoré skladby si pamätáme spolu s momentom
Nie je náhoda, že nás stará skladba dokáže vrátiť ku konkrétnemu obdobiu, človeku či miestu. Výskum hudobnej autobiografickej pamäti ukazuje, že hudba vie spontánne vyvolávať osobné spomienky aj emócie. Náš mozog si k pesničkám jednoducho ukladá oveľa viac než názov interpreta.
Možno aj preto máme skladby, ktoré pre nás navždy zostanú "z tej dovolenky", "z toho festivalu" alebo "z obdobia, keď sme stále chodili von s tou istou partiou". A soundtrack nemusí patriť iba veľkým životným udalostiam. Pokojne ním môže byť hudba, ktorá hrala počas obyčajného večera, ktorý sa nakoniec pretiahol do noci.
Čo vlastne počúva svet?
Spotify tento rok oslavuje 20 rokov a pri tejto príležitosti zverejnilo niekoľko čísel, ktoré celkom dobre ukazujú, akú veľkú úlohu hrá hudba v našich každodenných náladách. Používatelia od vzniku služby vytvorili viac než 9,67 miliardy playlistov a v roku 2025 počúvali zo všetkých vekových skupín najviac minút hudby ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
A najpočúvanejšia nálada? Ak tipujete "party", vedľa. Chill je historicky najstreamovanejším moodom na Spotify so 4,4 bilióna prehratí. Zaujímavé pritom je, že hoci "chill" vedie medzi náladami, zo všetkých typov playlistov sa historicky najviac počúvajú tie určené na oslavy a párty.
Ak si chcete otestovať hudobný prehľad, toto je historická TOP 5 najstreamovanejších skladieb Spotify:
- The Weeknd – Blinding Lights
- Ed Sheeran – Shape of You
- The Neighbourhood – Sweater Weather
- The Weeknd & Daft Punk – Starboy
- Harry Styles – As It Was
Rebríček vychádza z globálnych streamov zverejnených pri 20. výročí Spotify v roku 2026. The Weeknd je zároveň jediným interpretom, ktorý má v prvej päťke hneď dve skladby.
Váš playlist však svetovú TOP 5 kopírovať nemusí
Práve naopak. Pri najbližšom stretnutí skúste nechať algoritmus chvíľu bokom a vytvorte playlist spoločne s priateľmi. Každý môže pridať štyri skladby. Konkrétne takú, ktorú:
- si aktuálne púšťa stále dookola,
- si spája so spoločnou spomienkou,
- je jeho hudobným objavom, ktorý chce pustiť ostatným,
- vníma ako istotu, vie, že ju pozná celý stôl.
Hudba od terasy až po veľké pódium
Playlist väčšinou nevzniká preto, aby zostal iba v slúchadlách. Púšťame si ho cestou na festival, pri varení s priateľmi, na terase aj počas večera, ktorý nemá presný program. A práve k takýmto stretnutiam patrí aj aperitivo – pôvodne talianska chvíľa pred večerou, dnes skôr príležitosť sadnúť si, dať si drink, niečo malé pod zub a zostať spolu o čosi dlhšie. Aj obľúbený oranžový Aperol Spritz sprevádza hudobné momenty v rôznych podobách – od veľkých festivalov až po komornejšie stretnutia s priateľmi na terase.
Tento rok ste ho mohli nájsť napríklad na budapeštianskom Szigete, kde mal Aperol Spritz vlastný Island of Joy. Hudba bola súčasťou aj Aperol Spritz Piazza vo Viedni, kde sa striedali koncerty mladých hudobníkov a DJ sety. Festivalové pódium je však iba jednou verziou spoločného času pri hudbe. Rovnako dobre môže vyzerať ako pár priateľov na terase či balkóne, niečo malé na zahryznutie a hudba, pri ktorej sa nikam neponáhľate.
A keď už sme pri playlistoch, vlastný soundtrack má aj samotný Aperol Spritz. Hudobný projekt Sound of Joy nájdete na Spotify a pokojne môže poslúžiť ako kulisa večera alebo inšpirácia pre váš vlastný výber. Ešte osobnejšie bude, ak ho poskladáte spolu: každý pridá aktuálne obľúbenú skladbu, jeden nový objav, jednu spojenú so spoločnou spomienkou a niečo, čo pozná celý stôl. Žáner ani tempo tentoraz pravidlá nepotrebujú – dobrý spoločný playlist by mal znieť najmä ako ľudia, ktorí ho vytvorili.
Hudbu si tak namiešajte podľa nálady a Aperol Spritz podľa jednoduchého pomeru 3: 2: 1. A teda, tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy, k tomu ľad a plátok pomaranča. Či si pustíte svetovú jednotku, festivalový objav alebo skladbu, ktorej význam chápe iba vaša partia, je už na vás. Tie najlepšie soundtracky sa napokon aj tak nespájajú iba s hudbou, ale najmä s ľuďmi a momentmi, ku ktorým patria.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Niektoré večery si pamätáme podľa ľudí. Iné podľa hudby © SITA Všetky práva vyhradené.
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