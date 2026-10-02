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02. októbra 2026
Bratia vtrhli s nožmi a pyrotechnikou do školy, brutálne zavraždili zástupkyňu riaditeľa
Osemnásťroční bratia, ktorí školu v mexickom Torreóne v minulosti navštevovali, konali podľa vyšetrovateľov z osobnej pomsty. Dvaja osemnásťroční bratia vyzbrojení nožmi ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Osemnásťroční bratia, ktorí školu v mexickom Torreóne v minulosti navštevovali, konali podľa vyšetrovateľov z osobnej pomsty.
Útok sa odohral v meste Torreón v štáte Coahuila pri hraniciach so Spojenými štátmi. Štátny prokurátor Federico Fernández uviedol, že bratia po vstupe do budovy najprv napadli zamestnancov školy a následne sa zamerali na študentov.
„Motívom, ktorý predbežne uviedli, bola osobná pomsta voči škole,“ povedal Fernández.
Denník El Universal informoval, že dvojica po príchode do školy údajne hrozila „útokom na ženy". Prokuratúra zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti o okolnostiach útoku ani o tom, čo konkrétne malo údajnú pomstu vyvolať.
Najmenej jeden z troch zranených je podľa Fernándeza v kritickom stave. Vek ani pohlavie zranených úrady bezprostredne neuviedli.
Násilné útoky v školách sú v Mexiku pomerne zriedkavé, hoci viaceré časti krajiny dlhodobo sužuje mimoriadne brutálne násilie spojené s drogovými kartelmi.
Predchádzajúci smrteľný útok v mexickej škole sa odohral v marci. V súkromnej škole v západnom štáte Michoacán vtedy zastrelili dvoch učiteľov, pričom z činu bol podozrivý 15-ročný študent.
Pred týmto útokom sa na sociálnych sieťach objavila fotografia podozrivého s puškou a príspevky spojené s hnutím takzvaných incelov, internetovou subkultúrou, ktorej časť propaguje nenávisť voči ženám.
Zdroj: SITA.sk - Bratia vtrhli s nožmi a pyrotechnikou do školy, brutálne zavraždili zástupkyňu riaditeľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja osemnásťroční bratia vyzbrojení nožmi a pyrotechnikou zaútočili vo štvrtok v škole na severe Mexika, kde zabili zástupkyňu riaditeľa a zranili ďalších troch ľudí. Podľa miestnych úradov obaja v minulosti školu navštevovali.
Útok sa odohral v meste Torreón v štáte Coahuila pri hraniciach so Spojenými štátmi. Štátny prokurátor Federico Fernández uviedol, že bratia po vstupe do budovy najprv napadli zamestnancov školy a následne sa zamerali na študentov.
„Motívom, ktorý predbežne uviedli, bola osobná pomsta voči škole,“ povedal Fernández.
Útočili na ženy
Denník El Universal informoval, že dvojica po príchode do školy údajne hrozila „útokom na ženy". Prokuratúra zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti o okolnostiach útoku ani o tom, čo konkrétne malo údajnú pomstu vyvolať.
Najmenej jeden z troch zranených je podľa Fernándeza v kritickom stave. Vek ani pohlavie zranených úrady bezprostredne neuviedli.
Subkultúra nenávisti
Násilné útoky v školách sú v Mexiku pomerne zriedkavé, hoci viaceré časti krajiny dlhodobo sužuje mimoriadne brutálne násilie spojené s drogovými kartelmi.
Predchádzajúci smrteľný útok v mexickej škole sa odohral v marci. V súkromnej škole v západnom štáte Michoacán vtedy zastrelili dvoch učiteľov, pričom z činu bol podozrivý 15-ročný študent.
Pred týmto útokom sa na sociálnych sieťach objavila fotografia podozrivého s puškou a príspevky spojené s hnutím takzvaných incelov, internetovou subkultúrou, ktorej časť propaguje nenávisť voči ženám.
Zdroj: SITA.sk - Bratia vtrhli s nožmi a pyrotechnikou do školy, brutálne zavraždili zástupkyňu riaditeľa © SITA Všetky práva vyhradené.
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