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02. októbra 2026
SaS kritizuje koalíciu pred rokovaním o rozpočte, Gröhling hovorí o kupovaní hlasov
Tagy: Ceny palív Dane Dlhová brzda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koaličná rada opoziční politici predseda SaS Spotrebná daň Štátny rozpočet na rok 2027 Transakčná daň výdavky štátu
Už týždne sledujeme mediálne odkazy medzi koaličnými partnermi s tým, čo je pre koho aká vydieračská podmienka, aby rozpočet prešiel. Lídri vládnej koalície sa v piatok 2. októbra o ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Už týždne sledujeme mediálne odkazy medzi koaličnými partnermi s tým, čo je pre koho aká vydieračská podmienka, aby rozpočet prešiel.
Lídri vládnej koalície sa v piatok 2. októbra o 15:00 stretnú na koaličnej rade s najtesnejšou možnou väčšinou 76 poslancov, pričom sa na nej nebude rokovať o cenách palív ani o platoch ľudí, ale o ministerských kreslách, a o tom, koľko bude stáť každý hlas pre štátny rozpočet. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že už týždne sledujeme mediálne odkazy medzi koaličnými partnermi s tým, čo je pre koho aká vydieračská podmienka, aby rozpočet prešiel.
„Dnes sa v Bruseli rokuje o rastúcich cenách palív a bol to práve Robert Fico, ktorý vyčítal Európskej komisii, že nič nerobí. Práve v rovnaký deň, keď ,podľa neho tá zlá' Európska komisia rieši ceny tankovania, na úrade vlády sa pod jeho vedením uskutoční koaličná rada, ktorá nebude o riešeniach problémov ľudí, ale o kšeftoch a funkciách. Vláda stojí na 76 hlasoch a každý z nich má svoju cenu: ministerstvo, trafiku alebo požiadavky v rozpočte. Toto nebude rozpočet pre ľudí, ale rozpočet kúpených poslancov," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Doplnil, že 2. októbra sa ukáže, kto koho vydiera. „Pre SaS je postoj jasný: transakčnú daň treba zrušiť celú, znížiť spotrebnú daň a rapídne okresať výdavky štátu. Žiaden iný rozpočet podporiť nemôžeme. Slovensko potrebuje nižšie dane a vyššie platy, nie ďalšie zdieranie ľudí," vyhlásil šéf liberálov.
Poslanec Marián Viskupič upozornil, že štát má za deväť mesiacov v rozpočte schodok vyše štyroch miliárd eur, o 310 miliónov horší ako minulý rok. „Vláda napriek tomu nezačne šetriť na sebe, ale kupuje si ďalší rok pri moci. Dlhová brzda je ústavný zákon, nie odporúčanie, ktoré si vláda škrtne, keď sa jej nehodí. Každé euro, ktoré dnes koalícia rozdá za hlasy, zaplatia ľudia vyššími daňami a drahšími úrokmi zo štátneho dlhu,“ skonštatoval poslanec.
SaS zároveň pripomína, že vláda má povinnosť predložiť rozpočet do parlamentu do 15. októbra. Namiesto vyrovnaného rozpočtu, ktorý vyžaduje ústavný zákon o dlhovej brzde, ministerstvo financií podľa liberálov pripravuje deficitný rozpočet.
SaS preto spolu s Progresívnym Slovenskom, KDH a Hnutím Slovensko podala vo štvrtok 1. októbra na Ústavný súd SR podnet, pod ktorý sa podpísalo 45 opozičných poslancov. Súd má na základe podnetu konkrétne vyložiť, či vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje koalíciu pred rokovaním o rozpočte, Gröhling hovorí o kupovaní hlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídri vládnej koalície sa v piatok 2. októbra o 15:00 stretnú na koaličnej rade s najtesnejšou možnou väčšinou 76 poslancov, pričom sa na nej nebude rokovať o cenách palív ani o platoch ľudí, ale o ministerských kreslách, a o tom, koľko bude stáť každý hlas pre štátny rozpočet. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že už týždne sledujeme mediálne odkazy medzi koaličnými partnermi s tým, čo je pre koho aká vydieračská podmienka, aby rozpočet prešiel.
Požiadavky na rozpočet
„Dnes sa v Bruseli rokuje o rastúcich cenách palív a bol to práve Robert Fico, ktorý vyčítal Európskej komisii, že nič nerobí. Práve v rovnaký deň, keď ,podľa neho tá zlá' Európska komisia rieši ceny tankovania, na úrade vlády sa pod jeho vedením uskutoční koaličná rada, ktorá nebude o riešeniach problémov ľudí, ale o kšeftoch a funkciách. Vláda stojí na 76 hlasoch a každý z nich má svoju cenu: ministerstvo, trafiku alebo požiadavky v rozpočte. Toto nebude rozpočet pre ľudí, ale rozpočet kúpených poslancov," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Doplnil, že 2. októbra sa ukáže, kto koho vydiera. „Pre SaS je postoj jasný: transakčnú daň treba zrušiť celú, znížiť spotrebnú daň a rapídne okresať výdavky štátu. Žiaden iný rozpočet podporiť nemôžeme. Slovensko potrebuje nižšie dane a vyššie platy, nie ďalšie zdieranie ľudí," vyhlásil šéf liberálov.
Podnet na Ústavný súd
Poslanec Marián Viskupič upozornil, že štát má za deväť mesiacov v rozpočte schodok vyše štyroch miliárd eur, o 310 miliónov horší ako minulý rok. „Vláda napriek tomu nezačne šetriť na sebe, ale kupuje si ďalší rok pri moci. Dlhová brzda je ústavný zákon, nie odporúčanie, ktoré si vláda škrtne, keď sa jej nehodí. Každé euro, ktoré dnes koalícia rozdá za hlasy, zaplatia ľudia vyššími daňami a drahšími úrokmi zo štátneho dlhu,“ skonštatoval poslanec.
SaS zároveň pripomína, že vláda má povinnosť predložiť rozpočet do parlamentu do 15. októbra. Namiesto vyrovnaného rozpočtu, ktorý vyžaduje ústavný zákon o dlhovej brzde, ministerstvo financií podľa liberálov pripravuje deficitný rozpočet.
SaS preto spolu s Progresívnym Slovenskom, KDH a Hnutím Slovensko podala vo štvrtok 1. októbra na Ústavný súd SR podnet, pod ktorý sa podpísalo 45 opozičných poslancov. Súd má na základe podnetu konkrétne vyložiť, či vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje koalíciu pred rokovaním o rozpočte, Gröhling hovorí o kupovaní hlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny palív Dane Dlhová brzda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koaličná rada opoziční politici predseda SaS Spotrebná daň Štátny rozpočet na rok 2027 Transakčná daň výdavky štátu
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