|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 2.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2026
Štyri roky od tragédie na Zochovej, Univerzita Komenského si pripomína obete – FOTO
Tagy: rektor UK SNP Slovenské národné povstanie Tragická nehoda na zastávke Zochova v Bratislave Výročie
Smutnú udalosť si Univerzita Komenského pripomenula aj v rokoch 2024 a 2025 a v roku 2026. Pri príležitosti piatkového štvrtého výročia
Zdieľať
2.10.2026 (SITA.sk) - Smutnú udalosť si Univerzita Komenského pripomenula aj v rokoch 2024 a 2025 a v roku 2026.
Pri príležitosti piatkového štvrtého výročia tragédie na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave, počas ktorej prišlo o život päť mladých ľudí, Univerzita Komenského v Bratislave tento deň vyhlásila za Spomienkový deň všetkých študentov, ktorí zomreli počas štúdia.
Ako univerzita informovala, iniciatíva spomienkového dňa prišla z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, konkrétne od doktoranda Františka Lörincziho a pedagóga Miroslava Vaváka. Nadväzuje na sériu spomienkových aktivít venovaných tragickej udalosti z roku 2022.
Už krátko po nehode totiž usporiadali študenti Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení pietny koncert s názvom Študenti študentom priamo pred budovou VŠMU na Zochovej ulici.
Fotogaléria k článku: Výročie tragickej nehody na Zochovej (fotografie)
Rok nato sa uskutočnil pietny koncert pod názvom Memento Zochova, a pred ním sa symbolicky zastavila doprava na Staromestskej ulici v rámci minúty ticha a tanečného vystúpenia priamo na prázdnej vozovke. V tom istom roku Fakulta telesnej výchovy a športu UK odhalila vo vestibule spomienkovú tabuľu, ktorá má pripomínať študentov tejto fakulty Broňu Božoňovú a Mareka Vojtaššáka, ale aj ďalších mladých ľudí, ktorých životná púť bola ukončená predčasne.
Fotogaléria k článku: Spomienková tabuľa obetiam na Zochovej (fotografie)
Smutnú udalosť si Univerzita Komenského pripomenula aj v rokoch 2024 a 2025 a v roku 2026 rektor UK Marek Števček súhlasil s návrhom FTVŠ vyhlásiť tento deň za Spomienkový deň všetkých študentov, ktorí zomreli počas štúdia.
V duchu spomienky na študentov zosnulých počas štúdia sa niesol aj prejav rektora pri otvorení 108. akademického roka. Spomenul študentov zapojených do Slovenského národného povstania, napríklad Vysokoškolský strážny oddiel, ktorý priamo strážil generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta.
Pripomenul tiež tragické prípady medika Jána Kamiača, právnika Juraja Ondku či prírodovedca Ota Furdíka. Pokračoval zavraždenou medičkou Ľudmilou Cervanovou a prípadom Daniela Tupého, ktorý sa stal obeťou brutálnej vraždy v roku 2005. Venoval sa aj dvom tragédiám v rozpätí len desiatich októbrových dní v roku 2022 (tragédia na Zochovej a útok v bare Tepláreň pozn. SITA).
„Aj my máme svoje pomyselné pomníky, naprieč históriou tejto univerzity. Zochova či Zámocká už pre nás nikdy nebudú iba názvy ulíc. Rovnako, Broňa Božoňová, Natália Hamráková, Marek Vojtaššák a Matúš Horváth pre nás nebudú v tejto súvislosti iba mená. Pamiatke všetkých študentov a študentiek, ktorých životy boli zmarené počas štúdia, dlžíme veľa. Majestát pravdy Smrti tým neporazíme. No vzdaním úcty rozšírime stopu v kolektívnej pamäti univerzitnej komunity. Preto – česť ich pamiatke!“ vyhlásil rektor Števček.
Pri dopravnej nehode 2. októbra 2022 na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave predčasne skončil život piatich študentov UK a Slovenskej technickej univerzity. O životy prišli Broňa Božoňová (študentka FTVŠ a PriF UK), Natália Hamráková (PraF UK), Marek Vojtaššák (FTVŠ UK a FiF UK), Richard Hlavács (FIIT STU) a Sasha Slovík (FIIT STU) Na ich pamiatku, ako aj na pamiatku všetkých obetí, v piatok 2. októbra o 13:00 zapália sviečky pri novom pamätníku pri zastávke Zochova.
Fotogaléria k článku: Auto narazilo do ľudí na zastávke Zochova v Bratislave (fotografie)
V nadväznosti na to sa o 14:00 uskutoční malá spomienka v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK pri pamätnej tabuli vo vstupnej hale FTVŠ UK. Súčasťou spomienky bude aj malé vystúpenie goralskej ľudovej hudby spod Tatier, odkiaľ Broňa a Marek pochádzali. Univerzita si tak uctí ich pamiatku a pripomenie si životy, ktoré tragicky a predčasne vyhasli.
Fotogaléria k článku: Obvinený Dědeček sa postavil pred sudcu, rozhodol o jeho väzbe (fotografie)
Opitý vodič vozidla zn. Škoda SuperB zišiel 2. októbra 2022 v Bratislave vo vysokej rýchlosti okolo 140 kilometrov za hodinu mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova. V tom čase sa tam nachádzalo približne 40 osôb, pričom vozidlo zrazilo ľudí čakajúcich na spoj. Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. Následne pribudla ďalšia obeť, bolo ňou 21-ročné dievča. U vodiča po nehode zistili prítomnosť alkoholu na úrovni 1,7 až 2 promile.
Dušanovi Dědečkovi, ktorý vo októbri 2022 pod vplyvom alkoholu usmrtil autom piatich ľudí, potvrdil v roku 2023 odvolací Krajský súd v Bratislave trest 15 rokov väzenia. Odobril tak skorší verdikt Mestského súdu Bratislava I, ktorý obžalovaného uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Súd takisto obžalovanému uložil trest zákazu šoférovania na 10 rokov a ochranný dohľad na tri roky. Dědeček už predtým urobil vyhlásenie o svojej vine.
Zdroj: SITA.sk - Štyri roky od tragédie na Zochovej, Univerzita Komenského si pripomína obete – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri príležitosti piatkového štvrtého výročia tragédie na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave, počas ktorej prišlo o život päť mladých ľudí, Univerzita Komenského v Bratislave tento deň vyhlásila za Spomienkový deň všetkých študentov, ktorí zomreli počas štúdia.
Memento Zochova
Ako univerzita informovala, iniciatíva spomienkového dňa prišla z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, konkrétne od doktoranda Františka Lörincziho a pedagóga Miroslava Vaváka. Nadväzuje na sériu spomienkových aktivít venovaných tragickej udalosti z roku 2022.
Už krátko po nehode totiž usporiadali študenti Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení pietny koncert s názvom Študenti študentom priamo pred budovou VŠMU na Zochovej ulici.
Fotogaléria k článku: Výročie tragickej nehody na Zochovej (fotografie)
Rok nato sa uskutočnil pietny koncert pod názvom Memento Zochova, a pred ním sa symbolicky zastavila doprava na Staromestskej ulici v rámci minúty ticha a tanečného vystúpenia priamo na prázdnej vozovke. V tom istom roku Fakulta telesnej výchovy a športu UK odhalila vo vestibule spomienkovú tabuľu, ktorá má pripomínať študentov tejto fakulty Broňu Božoňovú a Mareka Vojtaššáka, ale aj ďalších mladých ľudí, ktorých životná púť bola ukončená predčasne.
Fotogaléria k článku: Spomienková tabuľa obetiam na Zochovej (fotografie)
Smutnú udalosť si Univerzita Komenského pripomenula aj v rokoch 2024 a 2025 a v roku 2026 rektor UK Marek Števček súhlasil s návrhom FTVŠ vyhlásiť tento deň za Spomienkový deň všetkých študentov, ktorí zomreli počas štúdia.
Iné tragické prípady
V duchu spomienky na študentov zosnulých počas štúdia sa niesol aj prejav rektora pri otvorení 108. akademického roka. Spomenul študentov zapojených do Slovenského národného povstania, napríklad Vysokoškolský strážny oddiel, ktorý priamo strážil generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta.
Pripomenul tiež tragické prípady medika Jána Kamiača, právnika Juraja Ondku či prírodovedca Ota Furdíka. Pokračoval zavraždenou medičkou Ľudmilou Cervanovou a prípadom Daniela Tupého, ktorý sa stal obeťou brutálnej vraždy v roku 2005. Venoval sa aj dvom tragédiám v rozpätí len desiatich októbrových dní v roku 2022 (tragédia na Zochovej a útok v bare Tepláreň pozn. SITA).
„Aj my máme svoje pomyselné pomníky, naprieč históriou tejto univerzity. Zochova či Zámocká už pre nás nikdy nebudú iba názvy ulíc. Rovnako, Broňa Božoňová, Natália Hamráková, Marek Vojtaššák a Matúš Horváth pre nás nebudú v tejto súvislosti iba mená. Pamiatke všetkých študentov a študentiek, ktorých životy boli zmarené počas štúdia, dlžíme veľa. Majestát pravdy Smrti tým neporazíme. No vzdaním úcty rozšírime stopu v kolektívnej pamäti univerzitnej komunity. Preto – česť ich pamiatke!“ vyhlásil rektor Števček.
Päť obetí
Pri dopravnej nehode 2. októbra 2022 na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave predčasne skončil život piatich študentov UK a Slovenskej technickej univerzity. O životy prišli Broňa Božoňová (študentka FTVŠ a PriF UK), Natália Hamráková (PraF UK), Marek Vojtaššák (FTVŠ UK a FiF UK), Richard Hlavács (FIIT STU) a Sasha Slovík (FIIT STU) Na ich pamiatku, ako aj na pamiatku všetkých obetí, v piatok 2. októbra o 13:00 zapália sviečky pri novom pamätníku pri zastávke Zochova.
Fotogaléria k článku: Auto narazilo do ľudí na zastávke Zochova v Bratislave (fotografie)
V nadväznosti na to sa o 14:00 uskutoční malá spomienka v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK pri pamätnej tabuli vo vstupnej hale FTVŠ UK. Súčasťou spomienky bude aj malé vystúpenie goralskej ľudovej hudby spod Tatier, odkiaľ Broňa a Marek pochádzali. Univerzita si tak uctí ich pamiatku a pripomenie si životy, ktoré tragicky a predčasne vyhasli.
Fotogaléria k článku: Obvinený Dědeček sa postavil pred sudcu, rozhodol o jeho väzbe (fotografie)
Opitý vodič vozidla zn. Škoda SuperB zišiel 2. októbra 2022 v Bratislave vo vysokej rýchlosti okolo 140 kilometrov za hodinu mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova. V tom čase sa tam nachádzalo približne 40 osôb, pričom vozidlo zrazilo ľudí čakajúcich na spoj. Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. Následne pribudla ďalšia obeť, bolo ňou 21-ročné dievča. U vodiča po nehode zistili prítomnosť alkoholu na úrovni 1,7 až 2 promile.
Dušanovi Dědečkovi, ktorý vo októbri 2022 pod vplyvom alkoholu usmrtil autom piatich ľudí, potvrdil v roku 2023 odvolací Krajský súd v Bratislave trest 15 rokov väzenia. Odobril tak skorší verdikt Mestského súdu Bratislava I, ktorý obžalovaného uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Súd takisto obžalovanému uložil trest zákazu šoférovania na 10 rokov a ochranný dohľad na tri roky. Dědeček už predtým urobil vyhlásenie o svojej vine.
Zdroj: SITA.sk - Štyri roky od tragédie na Zochovej, Univerzita Komenského si pripomína obete – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: rektor UK SNP Slovenské národné povstanie Tragická nehoda na zastávke Zochova v Bratislave Výročie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Líderka švédskych sociálnych demokratov dostala druhú šancu zostaviť vládu, čas má do 12. októbra
Líderka švédskych sociálnych demokratov dostala druhú šancu zostaviť vládu, čas má do 12. októbra
<< predchádzajúci článok
Bratia vtrhli s nožmi a pyrotechnikou do školy, brutálne zavraždili zástupkyňu riaditeľa
Bratia vtrhli s nožmi a pyrotechnikou do školy, brutálne zavraždili zástupkyňu riaditeľa