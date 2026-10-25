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 24hod.sk    Šport

25. októbra 2026

Nitra vyhrala šiestykrát za sebou. Za dva dni pod Zoborom padli Košice aj Poprad – VIDEO


Tagy: Tipsport liga 2026/2027

HK Nitra konečne hrá ako úradujúci slovenský hokejový majster. Nitra je definitívne von z výsledkovej krízy, ktorá ju sprevádzala v úvode sezóny. Od domáceho súboja proti Spišskej Novej Vsi ...



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nitra poprad___16x9_1200_675 676x380 25.10.2026 (SITA.sk) - HK Nitra konečne hrá ako úradujúci slovenský hokejový majster.


Nitra je definitívne von z výsledkovej krízy, ktorá ju sprevádzala v úvode sezóny. Od domáceho súboja proti Spišskej Novej Vsi (3:0) vyhral úradujúci majster šesť zápasov za sebou vrátane úspechu nad švédskym vicemajstrom Rögle (5:1) v Lige majstrov.

Popradský tréner chválil


Aktuálne si skvelú formu nitrianskych hokejistov odniesli Popradčania, ktorí pod Zoborom prehrali 1:4. Napriek prvej prehre po šiestich víťazných zápasoch Poprad zostal na čele tabuľky, v nedeľu sa na neho bodovo môže dotiahnuť Žilina.

"Krásny, kvalitný a vyrovnaný zápas vo výbornej kulise. Užil som si to. Prehrali sme, ale proti nám nastúpil veľmi silný súper. V určitých fázach hry sme boli lepší, v niektorých bola lepšia Nitra. Využili šance, my sme ich nevyužili," uviedol tréner HK Poprad Ladislav Čihák na webe HK Nitra.



 

Už 149 gólov...


Jeho zverenci viedli od 26. minúty, keď strelil gól Jakub Urbánek. Ešte do konca druhej tretiny však fínsky obranca Nitry Otso Rantakari vyrovnal v presilovej hre. V tretej tretine Nitrania zlomili súpera spod Tatier gólmi Michala Krištofa, Robbyho Jacksona a ešte jedným Jacksona do prázdnej bránky. Dvadsaťdeväťročný Američan je so 149 gólmi najlepší strelec histórie slovenskej najvyššej súťaže spomedzi cudzincov.

Gólový Jackson a pozorný Jurusik


Nitra so skvelým Jacksonom a jeho krajanom Mattom Jurusikom v bránke v posledných troch zápasoch zdolala troch vážnych súperov Slovan, Košice a Poprad s celkovým skóre 13:2. V tabuľke je Nitra už ôsma s rovnakým počtom bodov ako siedma Banská Bystrica.

"Veľmi cenné víťazstvo, uhrali sme si to našou poctivosťou na ľade. Poprad bol na nás výborne pripravený. Hrajú fantastický hokej a sú právom tam, kde sú – na čele tabuľky. O to viac si to ceníme. Výkon sme sa snažili gradovať a hrať na víťazstvo. Sme radi, že nám padli góly, ku koncu sme si už zápas postrážili. Veľmi nám dnes pomohli aj mladí hráči," zhodnotil tréner Nitry Erik Čaládi pre JOJ Šport.

Ďalší program


V nedeľu odohrajú zostávajúcich päť zápasov 14. kola Tipsport ligy: Trenčín - Liptovský Mikuláš (15.30), Slovan - Košice (16.00), Spišská Nová Ves - Banská Bystrica, Prešov - Žilina (oba 16.30) a Zvolen - Michalovce (17.00).


Zdroj: SITA.sk - Nitra vyhrala šiestykrát za sebou. Za dva dni pod Zoborom padli Košice aj Poprad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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