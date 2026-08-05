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05. augusta 2026
Bratia Žampovci odlietajú za snehom. Novozélandská misia rozhodne o ich štartovej pozícii vo Svetovom pohári
Bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci odleteli na Nový Zéland, kde odštartujú záverečnú časť prípravy na novú sezónu. Okrem tréningov na snehu ich čakajú aj dôležité preteky, ktoré môžu rozhodnúť o ich ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci odleteli na Nový Zéland, kde odštartujú záverečnú časť prípravy na novú sezónu. Okrem tréningov na snehu ich čakajú aj dôležité preteky, ktoré môžu rozhodnúť o ich štartových pozíciách vo Svetovom pohári. Cieľom slovenskej lyžiarskej trojice je úspešná sezóna zavŕšená majstrovstvami sveta vo švajčiarskej Crans-Montane.
Slovenskí reprezentanti Adam, Andreas a Teo Žampovci odštartovali záverečnú fázu prípravy na novú sezónu odletom na Nový Zéland. Práve tam ich čakajú prvé tréningy na snehu aj séria dôležitých pretekov Austrálsko-novozélandského pohára, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich štartové čísla vo Svetovom pohári. Sezóna 2026/2027 bude mať vrchol vo februári na majstrovstvách sveta vo švajčiarskej Crans-Montane.
Za každým z bratov je pritom úplne iný príbeh uplynulej zimy. Adam Žampa pokračoval v návrate po vážnom zranení kolena a postupne sa opäť približoval k bodovaným priečkam vo Svetovom pohári. Andreas potvrdil svoju stabilitu medzi elitou a najlepšie umiestnenie zaznamenal v januári v Schladmingu.
Najmladší Teo prežil zatiaľ najúspešnejšiu sezónu kariéry, keď bodoval v Pohári Ďalekého východu a získal premiérový titul majstra Slovenska v obrovskom slalome. „Som rád, že sa mi počas sezóny pravidelne darilo bodovať, a veľmi si vážim aj svoj prvý titul majstra Slovenska. Už sa naplno sústredím na novú sezónu a mojím veľkým cieľom sú majstrovstvá sveta v Crans-Montane,“ povedal Teo Žampa.
Na južnej pologuli však tentoraz nepôjde iba o naberanie kilometrov na snehu. Žampovcov čakajú aj preteky Austrálsko-novozélandského pohára (ANC), ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich postavenie vo svetovom rebríčku. V kalendári majú naplánované štarty v strediskách Mt. Hutt, Thredbo a Coronet Peak ešte pred otvorením sezóny Svetového pohára v rakúskom Söldene.
Andreas Žampa hovorí, že Nový Zéland je už roky neoddeliteľnou súčasťou ich prípravy. „Našim plánom je doladiť každý detail pred novou sezónou, pretože práve maličkosti na tejto úrovni často rozhodujú o výsledkoch. Na Nový Zéland sa vraciame radi, stal sa dôležitou súčasťou našej prípravy. Mám s ním spojených aj množstvo osobných spomienok a za tie roky som tam oslávil viac narodenín ako doma. Keď som mal desať rokov, želal som si jediné – aby som mohol na narodeniny lyžovať. Dnes sa mi toto detské prianie plní každý rok a som za to vďačný,“ povedal Andreas Žampa.
Zároveň sa teší z napredovania najmladšieho brata. „Teo prichádza na Nový Zéland ako aktuálny majster Slovenska a je skvelé, že medzi najvyššie nasadenými pretekármi budeme tentoraz všetci traja,“ dodal Andreas Žampa.
Pred odletom absolvovali bratia intenzívne sústredenie v talianskom Stelviu. Tréningový režim sa začínal ešte pred svitaním a pokračoval kondičnou prípravou vo výške približne 3 000 metrov nad morom. „Bolo to veľmi náročné sústredenie, ale myslím si, že veľmi dobré. Teo je aktuálne kondične asi najviac namakaný z nás troch. Ja mu odovzdávam skúsenosti a mentálny koučing, on zase mne ten fyzický. Som rád, že fungujeme ako tím a navzájom sa posúvame dopredu,“ povedal s úsmevom Adam Žampa. Podľa jeho slov práve spoločná príprava predstavuje jednu z najväčších výhod rodinného tímu.
Hoci patrí Adam Žampa medzi najskúsenejších slovenských reprezentantov, na otázky o konci kariéry odpovedá jednoznačne. „Lyžovanie v prvom rade milujem. Pokiaľ budem mať miesto vo Svetovom pohári a nebudem ho brať niekomu talentovanejšiemu, chcem pokračovať. Zatiaľ si myslím, že na to stále mám,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že jeho cieľom je pomôcť vyrásť ďalšej generácii slovenských lyžiarov. „Na Slovensku vyrastajú šikovní mladí športovci. Budeme sa im snažiť pomáhať vytvárať čo najlepšie podmienky, aby sa raz dokázali presadiť vo Svetovom pohári,“ dodal.
Jednou z aktuálnych tém v súčasnosti sú aj meniace sa podmienky na tréning v Európe. Podľa Adama Žampu sa cestovanie za snehom stáva každým rokom náročnejšie. „V Európe je aktuálne extrémne teplo. Keď už zatvárajú aj Zermatt vo výške štyritisíc metrov, je jasné, že niečo nie je v poriadku. Som rád, že môžeme ísť na Nový Zéland, pretože podmienky tam sa dnes veľmi podobajú tým európskym, na ktorých pretekáme počas zimy,“ uviedol.
Po sérii augustových a septembrových pretekov na Novom Zélande sa pozornosť presunie do Európy. Nový ročník Svetového pohára sa začne tradične koncom októbra v rakúskom Söldene. Počas zimy absolvujú Žampovci zastávky v Beaver Creeku, Val d'Isère, Alta Badii, Adelbodene či Schladmingu. Hlavným vrcholom budú februárové majstrovstvá sveta v Crans-Montane, sezónu ukončia finále Svetového pohára v americkom Sun Valley. Na prelome marca a apríla sa predstavia aj na národných majstrovstvách v Jasnej a na Štrbskom Plese.
Dlhoročným partnerom bratov Žampovcov zostáva aj v sezóne 2026/2027 spoločnosť BILLA, ktorá ich podporuje už od roku 2018. Podľa spoločnosti nie je dôvodom partnerstva iba ich športová výkonnosť, ale aj hodnoty, ktoré reprezentujú mimo svahov. „Spoluprácu so všetkými troma bratmi si veľmi vážime. Nielenže patria dlhodobo medzi slovenskú lyžiarsku špičku, ale predstavujú aj svetový unikát, keďže všetci traja súťažia na vrcholovej úrovni v tom istom športe. Obdivujeme ich silné rodinné zázemie, vzájomnú podporu a pevné hodnoty, na ktorých stoja. Ich pokora, profesionalita, vytrvalosť a férový ľudský prístup sú podľa nás skvelou motiváciou nielen pre mladých lyžiarov, ale aj pre aktívnu mládež všeobecne,“ uviedla Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Spoločnosť spolu s bratmi Žampovcami podporuje aj mladé športové talenty prostredníctvom podujatia BILLA ŽAMPA CUP a ďalších projektov zameraných na zdravý životný štýl.
Andreas Žampa zdôrazňuje, že partnerstvo s Billou má pre bratov význam aj mimo pretekových svahov. „Ako aktívni športovci vieme, že okrem talentu, šťastia a obrovskej snahy vás k úspechu dovedie aj silná podpora okolia a podmienky, ktoré máte na dosiahnutie svojho cieľa. Preto sa s bratmi snažíme hľadať príležitosti, ako podporiť talenty a motivovať deti a mládež k športu. Spoločnosť BILLA je pre nás v tomto smere naozaj silný partner, o ktorého sa vieme oprieť. Spoločne máme za sebou mnoho výnimočných aktivít a pevne verím, že tie, ktoré nás ešte len čakajú, budú rovnako výnimočné,“ uviedol na záver Andreas Žampa, ktorý je zároveň ambasádorom grantového programu BILLA – Športujte pre zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Bratia Žampovci odlietajú za snehom. Novozélandská misia rozhodne o ich štartovej pozícii vo Svetovom pohári © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí reprezentanti Adam, Andreas a Teo Žampovci odštartovali záverečnú fázu prípravy na novú sezónu odletom na Nový Zéland. Práve tam ich čakajú prvé tréningy na snehu aj séria dôležitých pretekov Austrálsko-novozélandského pohára, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich štartové čísla vo Svetovom pohári. Sezóna 2026/2027 bude mať vrchol vo februári na majstrovstvách sveta vo švajčiarskej Crans-Montane.
Za každým z bratov je pritom úplne iný príbeh uplynulej zimy. Adam Žampa pokračoval v návrate po vážnom zranení kolena a postupne sa opäť približoval k bodovaným priečkam vo Svetovom pohári. Andreas potvrdil svoju stabilitu medzi elitou a najlepšie umiestnenie zaznamenal v januári v Schladmingu.
Najmladší Teo prežil zatiaľ najúspešnejšiu sezónu kariéry, keď bodoval v Pohári Ďalekého východu a získal premiérový titul majstra Slovenska v obrovskom slalome. „Som rád, že sa mi počas sezóny pravidelne darilo bodovať, a veľmi si vážim aj svoj prvý titul majstra Slovenska. Už sa naplno sústredím na novú sezónu a mojím veľkým cieľom sú majstrovstvá sveta v Crans-Montane,“ povedal Teo Žampa.
Na Novom Zélande nejde len o tréning
Na južnej pologuli však tentoraz nepôjde iba o naberanie kilometrov na snehu. Žampovcov čakajú aj preteky Austrálsko-novozélandského pohára (ANC), ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich postavenie vo svetovom rebríčku. V kalendári majú naplánované štarty v strediskách Mt. Hutt, Thredbo a Coronet Peak ešte pred otvorením sezóny Svetového pohára v rakúskom Söldene.
Andreas Žampa hovorí, že Nový Zéland je už roky neoddeliteľnou súčasťou ich prípravy. „Našim plánom je doladiť každý detail pred novou sezónou, pretože práve maličkosti na tejto úrovni často rozhodujú o výsledkoch. Na Nový Zéland sa vraciame radi, stal sa dôležitou súčasťou našej prípravy. Mám s ním spojených aj množstvo osobných spomienok a za tie roky som tam oslávil viac narodenín ako doma. Keď som mal desať rokov, želal som si jediné – aby som mohol na narodeniny lyžovať. Dnes sa mi toto detské prianie plní každý rok a som za to vďačný,“ povedal Andreas Žampa.
Zároveň sa teší z napredovania najmladšieho brata. „Teo prichádza na Nový Zéland ako aktuálny majster Slovenska a je skvelé, že medzi najvyššie nasadenými pretekármi budeme tentoraz všetci traja,“ dodal Andreas Žampa.
Náročná príprava vo vysokých horách
Pred odletom absolvovali bratia intenzívne sústredenie v talianskom Stelviu. Tréningový režim sa začínal ešte pred svitaním a pokračoval kondičnou prípravou vo výške približne 3 000 metrov nad morom. „Bolo to veľmi náročné sústredenie, ale myslím si, že veľmi dobré. Teo je aktuálne kondične asi najviac namakaný z nás troch. Ja mu odovzdávam skúsenosti a mentálny koučing, on zase mne ten fyzický. Som rád, že fungujeme ako tím a navzájom sa posúvame dopredu,“ povedal s úsmevom Adam Žampa. Podľa jeho slov práve spoločná príprava predstavuje jednu z najväčších výhod rodinného tímu.
Adam koniec kariéry zatiaľ nepripúšťa
Hoci patrí Adam Žampa medzi najskúsenejších slovenských reprezentantov, na otázky o konci kariéry odpovedá jednoznačne. „Lyžovanie v prvom rade milujem. Pokiaľ budem mať miesto vo Svetovom pohári a nebudem ho brať niekomu talentovanejšiemu, chcem pokračovať. Zatiaľ si myslím, že na to stále mám,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že jeho cieľom je pomôcť vyrásť ďalšej generácii slovenských lyžiarov. „Na Slovensku vyrastajú šikovní mladí športovci. Budeme sa im snažiť pomáhať vytvárať čo najlepšie podmienky, aby sa raz dokázali presadiť vo Svetovom pohári,“ dodal.
Klimatické zmeny zasahujú aj lyžovanie
Jednou z aktuálnych tém v súčasnosti sú aj meniace sa podmienky na tréning v Európe. Podľa Adama Žampu sa cestovanie za snehom stáva každým rokom náročnejšie. „V Európe je aktuálne extrémne teplo. Keď už zatvárajú aj Zermatt vo výške štyritisíc metrov, je jasné, že niečo nie je v poriadku. Som rád, že môžeme ísť na Nový Zéland, pretože podmienky tam sa dnes veľmi podobajú tým európskym, na ktorých pretekáme počas zimy,“ uviedol.
Svetový pohár odštartuje v Söldene
Po sérii augustových a septembrových pretekov na Novom Zélande sa pozornosť presunie do Európy. Nový ročník Svetového pohára sa začne tradične koncom októbra v rakúskom Söldene. Počas zimy absolvujú Žampovci zastávky v Beaver Creeku, Val d'Isère, Alta Badii, Adelbodene či Schladmingu. Hlavným vrcholom budú februárové majstrovstvá sveta v Crans-Montane, sezónu ukončia finále Svetového pohára v americkom Sun Valley. Na prelome marca a apríla sa predstavia aj na národných majstrovstvách v Jasnej a na Štrbskom Plese.
Dlhoročným partnerom zostáva BILLA
Dlhoročným partnerom bratov Žampovcov zostáva aj v sezóne 2026/2027 spoločnosť BILLA, ktorá ich podporuje už od roku 2018. Podľa spoločnosti nie je dôvodom partnerstva iba ich športová výkonnosť, ale aj hodnoty, ktoré reprezentujú mimo svahov. „Spoluprácu so všetkými troma bratmi si veľmi vážime. Nielenže patria dlhodobo medzi slovenskú lyžiarsku špičku, ale predstavujú aj svetový unikát, keďže všetci traja súťažia na vrcholovej úrovni v tom istom športe. Obdivujeme ich silné rodinné zázemie, vzájomnú podporu a pevné hodnoty, na ktorých stoja. Ich pokora, profesionalita, vytrvalosť a férový ľudský prístup sú podľa nás skvelou motiváciou nielen pre mladých lyžiarov, ale aj pre aktívnu mládež všeobecne,“ uviedla Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Spoločnosť spolu s bratmi Žampovcami podporuje aj mladé športové talenty prostredníctvom podujatia BILLA ŽAMPA CUP a ďalších projektov zameraných na zdravý životný štýl.
Andreas Žampa zdôrazňuje, že partnerstvo s Billou má pre bratov význam aj mimo pretekových svahov. „Ako aktívni športovci vieme, že okrem talentu, šťastia a obrovskej snahy vás k úspechu dovedie aj silná podpora okolia a podmienky, ktoré máte na dosiahnutie svojho cieľa. Preto sa s bratmi snažíme hľadať príležitosti, ako podporiť talenty a motivovať deti a mládež k športu. Spoločnosť BILLA je pre nás v tomto smere naozaj silný partner, o ktorého sa vieme oprieť. Spoločne máme za sebou mnoho výnimočných aktivít a pevne verím, že tie, ktoré nás ešte len čakajú, budú rovnako výnimočné,“ uviedol na záver Andreas Žampa, ktorý je zároveň ambasádorom grantového programu BILLA – Športujte pre zdravie.
Zdroj: SITA.sk - Bratia Žampovci odlietajú za snehom. Novozélandská misia rozhodne o ich štartovej pozícii vo Svetovom pohári © SITA Všetky práva vyhradené.
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